Глава ОБСЕ Валтонен на "Хельсинки+50": Мы должны стоять на стороне Украины и привлечь РФ к ответственности за ее войну

Среди неотложных приоритетов ОБСЕ - поддержка Украины и привлечение России к ответственности за ее войну, а также возвращение украинских детей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, это подчеркнула министр иностранных дел Финляндии, действующий председатель ОБСЕ Элина Валтонен во время конференции высокого уровня "Хельсинки+50".

"Перед нами стоят три неотложных приоритета. Во-первых, мы должны стоять на стороне Украины и привлечь Россию к ответственности за ее войну агрессии. Похищенных детей нужно вернуть. Военные преступления должны быть тщательно задокументированы. Виновные должны предстать перед правосудием. Эта война должна завершиться. Это - основа Хельсинкских принципов, которые мы все поддерживаем", - подчеркнула она.

По ее словам, вторым приоритетом является проведение реформы в ОБСЕ, чтобы "обеспечить эффективность и своевременность принятия решений". В-третьих, как убеждена Валтонен, нужно "поддерживать ядро этой организации: общие обязательства, открытый диалог и голос гражданского общества - источник жизненной силы демократии".

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"Российская война нарушает все принципы, к которым мы обязались: уважение к границам, суверенитету, отказ от насилия. Хочу сказать четко: несмотря на вызовы "духа Хельсинки", сами Хельсинкские принципы остаются несокрушимыми", - подчеркнула Валтонен.

Она добавила, что "смелые украинцы с 2022 года героически борются не только за свою независимость, но и за наши общие ценности: демократию, верховенство права, свободу и фундаментальные права".

Также Валтонен заявила на совместной с украинским коллегой Андреем Сибигой пресс-конференции в Хельсинки, что удары по мирному населению, особенно по детям, - это за гранью понимания.

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Министр отмечает, что постоянные удары по мирному населению свидетельствуют о том, что Россия не только находится в отчаянии, но и демонстрирует крайнюю жестокость. Это также указывает на ее нежелание останавливать агрессию.

Кроме того, Валтонен заверила, что Финляндия остается непоколебимым союзником Украины.

"Мы постоянно работаем с союзниками над тем, чтобы сделать Украину сильнее и увеличить давление на Россию", - подытожила она.