Очільниця ОБСЄ Валтонен на "Гельсінкі+50": Маємо стояти на боці України та притягнути РФ до відповідальності за її війну

Серед нагальних пріоритетів ОБСЄ - підтримка України та притягнення Росії до відповідальності за її війну, а також повернення українських дітей.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, на цьому наголосила міністерка закордонних справ Фінляндії, чинна голова ОБСЄ Еліна Валтонен під час конференції високого рівня "Гельсінкі+50".

"Перед нами стоять три нагальні пріоритети. По-перше, ми маємо стояти на боці України та притягнути Росію до відповідальності за її війну агресії. Викрадених дітей потрібно повернути. Воєнні злочини мають бути ретельно задокументовані. Винні мають постати перед правосуддям. Ця війна має завершитися. Це – основа Гельсінських принципів, які ми всі підтримуємо", - наголосила вона.

За її словами, другим пріоритетом є проведення реформи в ОБСЄ, щоб "забезпечити ефективність і своєчасність прийняття рішень". По-третє, як переконана Валтонен, потрібно "підтримувати ядро цієї організації: спільні зобов’язання, відкритий діалог і голос громадянського суспільства — джерело життєвої сили демократії".

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"Російська війна порушує всі принципи, до яких ми зобов’язалися: повагу до кордонів, суверенітету, відмову від насильства. Хочу сказати чітко: попри виклики "духу Гельсінкі", самі Гельсінські принципи залишаються незламними", - наголосила Валтонен.

Вона додала, що "сміливі українці з 2022 року героїчно борються не лише за свою незалежність, а й за наші спільні цінності: демократію, верховенство права, свободу та фундаментальні права".

Також Валтонен заявила на спільній з українським колегою Андрієм Сибігою пресконференції у Гельсінкі, що удари по мирному населенню, особливо по дітях, - це за межею розуміння.

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Міністерка зауважує, що постійні удари по мирному населенню свідчать про те, що Росія не лише перебуває у відчаї, а й демонструє крайню жорстокість. Це також вказує на її небажання зупиняти агресію.

Крім того, Валтонен запевнила, що Фінляндія залишається непохитним союзником України.

"Ми постійно працюємо із союзниками над тим, щоб зробити Україну сильнішою та збільшити тиск на Росію", - підсумувала вона.