Премьер Эстонии Михал поддержал закон о независимости НАБУ и САП: "Это путь к европейскому будущему"
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал приветствовал принятие украинского закона №13533, восстанавливающего независимость антикоррупционных органов.
Об этом он заявил в соцсети X, сообщает Цензор.НЕТ.
"Это поможет проложить путь к европейскому будущему, за которое украинцы борются. Эстония полностью поддерживает вас на этом пути", - отметил Михал.
Закон был принят Верховной Радой и подписан президентом Владимиром Зеленским 31 июля. Он восстанавливает ключевые предохранители относительно независимости НАБУ и САП после критики со стороны ЕС и общественности.
Напомним, Верховная Рада поддержала президентский законопроект о восстановлении независимости НАБУ и САП.
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Олександр Дніпро
показать весь комментарий31.07.2025 15:53 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Ярослав Кийко
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Trofim
показать весь комментарий31.07.2025 16:28 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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