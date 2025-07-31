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Новости Новый закон о НАБУ и САП
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Премьер Эстонии Михал поддержал закон о независимости НАБУ и САП: "Это путь к европейскому будущему"

Лидер оппозиционной партии Прогрессивная Словакия Михал Шимечка

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал приветствовал принятие украинского закона №13533, восстанавливающего независимость антикоррупционных органов.

Об этом он заявил в соцсети X, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это поможет проложить путь к европейскому будущему, за которое украинцы борются. Эстония полностью поддерживает вас на этом пути", - отметил Михал.

Закон был принят Верховной Радой и подписан президентом Владимиром Зеленским 31 июля. Он восстанавливает ключевые предохранители относительно независимости НАБУ и САП после критики со стороны ЕС и общественности.

Напомним, Верховная Рада поддержала президентский законопроект о восстановлении независимости НАБУ и САП.

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Автор: 

НАБУ (4479) САП (2254)


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31.07.2025 15:53 Ответить
Ну да, довелося кой-кого, хто остаточно втратив компас, підсрачниками повертати на той шлях...
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31.07.2025 16:09 Ответить
Яке відношення має сюди прем*єр іншої країни?!
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31.07.2025 16:28 Ответить
 
 