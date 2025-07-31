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Новини Новий закон щодо НАБУ і САП
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Прем’єр Естонії Міхал підтримав закон про незалежність НАБУ і САП: "Це шлях до європейського майбутнього"

Лідер опозиційної партії Прогресивна Словаччина Міхал Шимечка

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал привітав ухвалення українського закону №13533, що відновлює незалежність антикорупційних органів.

Про це він заявив у соцмережі X, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це допоможе прокласти шлях до європейського майбутнього, за яке українці борються. Естонія повністю підтримує вас на цьому шляху", - зазначив Міхал.

Закон був ухвалений Верховною Радою та підписаний президентом Володимиром Зеленським 31 липня. Він відновлює ключові запобіжники щодо незалежності НАБУ і САП після критики з боку ЄС та громадськості.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала президентський законопроєкт про відновлення незалежності НАБУ та САП.

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НАБУ (5366) САП (2431)


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31.07.2025 15:53 Відповісти
Ну да, довелося кой-кого, хто остаточно втратив компас, підсрачниками повертати на той шлях...
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31.07.2025 16:09 Відповісти
Яке відношення має сюди прем*єр іншої країни?!
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31.07.2025 16:28 Відповісти
 
 