Прем’єр Естонії Міхал підтримав закон про незалежність НАБУ і САП: "Це шлях до європейського майбутнього"
Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал привітав ухвалення українського закону №13533, що відновлює незалежність антикорупційних органів.
Про це він заявив у соцмережі X, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Це допоможе прокласти шлях до європейського майбутнього, за яке українці борються. Естонія повністю підтримує вас на цьому шляху", - зазначив Міхал.
Закон був ухвалений Верховною Радою та підписаний президентом Володимиром Зеленським 31 липня. Він відновлює ключові запобіжники щодо незалежності НАБУ і САП після критики з боку ЄС та громадськості.
Нагадаємо, Верховна Рада підтримала президентський законопроєкт про відновлення незалежності НАБУ та САП.
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Олександр Дніпро
показати весь коментар31.07.2025 15:53 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Ярослав Кийко
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Trofim
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