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Новости Членство Украины в НАТО
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Членство Украины в НАТО - фундаментальный вопрос безопасности для Польши, - председатель Комитета Сейма Коваль

Польша поддерживает вступление Украины в ЕС и НАТО.

Польша поддерживает вступление Украины в ЕС и НАТО, в частности членство в Альянсе Украины является "фундаментальным вопросом безопасности для Польши".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом председатель Комитета по иностранным делам Сейма Польши и председатель Совета сотрудничества с Украиной Павел Коваль заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Как отмечается, Коваль во время своего визита в Киев заверил в непоколебимой поддержке евроатлантического пути Украины. Он заявил, что Польша поддерживает вступление Украины в ЕС и НАТО.

Относительно НАТО Коваль подчеркнул, что членство в Альянсе Украины - это "фундаментальный вопрос безопасности для Польши".

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"Украина имеет огромную армию, обученную в том числе НАТО, вооруженную, взаимосовместимую с НАТО. То есть в определенном смысле Украина уже есть в НАТО. Мне кажется, что это не может быть такой ситуацией, что после войны армия Украины или украинские ветераны услышат, что их страна остается вне НАТО. Такое невозможно представить в здравом уме", - отметил он.

Коваль добавил: "Это просто элементарный реализм".

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НАТО (10232) Польша (8585) членство в НАТО (1551)


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А їхній новий президент зовсім так не вважає
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31.07.2025 16:42 Ответить
 
 