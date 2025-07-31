Членство України в НАТО - фундаментальне питання безпеки для Польщі, - голова Комітету Сейму Коваль

Польща підтримує вступ України у ЄС та НАТО, зокрема членство в Альянсі України є "фундаментальним питанням безпеки для Польщі".

Як передає Цензор.НЕТ, про це голова Комітету у закордонних справах Сейму Польщі та голова Ради співпраці з Україною Павел Коваль заявив в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Як зазначається, Коваль під час свого візиту до Києва запевнив у непохитній підтримці євроатлантичного шляху України. Він заявив, що Польща підтримує вступ України у ЄС та НАТО.

Стосовно НАТО Коваль наголосив, що членство в Альянсі України - це "фундаментальне питання безпеки для Польщі".

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"Україна має величезну армію, навчену в тому числі НАТО, озброєну, взаємосумісну з НАТО. Тобто в певному сенсі Україна вже є в НАТО. Мені здається, що це не може бути такою ситуацією, що після війни армія України чи українські ветерани почують, що їх країна залишається поза НАТО. Таке неможливо уявити при здоровому глузді", - зазначив він.

Коваль додав: "Це просто елементарний реалізм".

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