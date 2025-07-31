На фронте зафиксировано 66 боестолкновений, больше всего – на Покровском и Лиманском направлениях, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 16:00, на фронте произошло 66 боевых столкновений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Боевые действия на севере

От обстрелов с территории РФ пострадали приграничные населенные пункты, в частности: Бобылевка, Кучеровка, Бруски, Марьино, Угроиды, Покровка, Поповка, Рясное, Луговка Сумской области.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили пять атак россиян, еще одно боестолкновение продолжается до сих пор. Противник с начала суток нанес два авиационных удара, сбросил четыре управляемые авиационные бомбы и совершил 157 артиллерийских обстрелов, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении украинские воины остановили атаку врага в районе населенного пункта Волчанск, два боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении агрессор дважды безуспешно осуществлял штурмовые действия в районе населенного пункта Петропавловка.

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Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 15 раз вблизи населенных пунктов Карповка, Редкодуб и в сторону населенных пунктов Шандриголовое, Ямполь. Четыре боестолкновения продолжаются.

На Северском направлении Силы обороны отбили одну атаку. Захватнические подразделения пытались продвинуться в направлении Григорьевки.

На Краматорском направлении оккупанты совершили две безрезультатные попытки продвинуться вперед в направлении населенного пункта Белая Гора.

На Торецком направлении, в районах населенных пунктов Торецк, Щербиновка и в направлении Степановки, наши воины остановили два наступательных действия врага, еще одно боестолкновение продолжается.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 28 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов: Полтавка, Разино, Миролюбовка, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Муравка, Новоукраинка, и в направлении населенных пунктов Владимировка, Родинское, Мирноград, Новоподгорное. Силы обороны сдерживают натиск противника и остановили уже 24 атаки.

Сегодня на Новопавловском направлении враг десять раз атаковал в районах населенных пунктов: Запорожье, Звезда, Поддубное, Толстой, Шевченко, Новоселка, и в направлении населенного пункта Темировка. Три боевые столкновения продолжаются до сих пор.

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Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении враг нанес авиационный удар в районе населенных пунктов: Веселянка, Григорьевка, Степногорск.

На Ореховском направлении оккупанты один раз пытались продвинуться в районе населенного пункта Малые Щербаки. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Белогорье.

На Приднепровском направлении враг провел одну атаку - успеха не имел.

На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.