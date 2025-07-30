Продолжаются тяжелые бои на Новопавловском направлении, враг концентрирует усилия около Зеленого Гая, Александрограда и Воскресенки, - ОСГВ "Хортиця"

На Южно-Слобожанском направлении за прошедшие сутки, 29 июля 2025 года, противник атаковал наши позиции неподалеку от Волчанска, а на Купянском направлении - вблизи Западного, Каменки и Песчаного. Без успехов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Хортиця".

Как отмечается, на Лиманском направлении украинские защитники отбили атаки российских захватчиков возле Нового Мира, Карповки, Торского, Шандриголово, Колодязей, Григорьевки, Дроновки и в Серебрянском лесничестве.

По данным ОСГВ "Хортиця", на Сиверском направлении наши мужественные воины не допустили потерь позиций в районе Серебрянки, Федоровки и Сиверска.

На Краматорском и Торецком направлениях штурмовые действия российских оккупантов были направлены на наши позиции неподалеку Белой Горы, Щербиновки, Александро-Калинового, Александро-Шультино и в городской застройке Торецка. Наши воины держат оборону, уничтожая превосходящие силы врага.

На Добропольском направлении враг провел штурмовые действия в районах Попова Яра, Владимировки и Бойковки. Все атаки противника были отбиты со значительными потерями для агрессора.

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"На Покровском направлении российские захватчики пытались реализовать свое численное преимущество и прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Родинское, Миролюбовка, Лысовка, Новоэкономичное и Зверево. Также наши воины отражали штурмы неподалеку Удачного, Муравки, Филии и Молодецкого. Враг продолжает накапливать силы для дальнейших атак. Силы обороны сдерживают натиск, уничтожая превосходящие силы противника", - говорится в сообщении.

Также ОСГВ "Хортиця" информирует, что на Новопавловском направлении оккупанты сосредоточили свои атакующие усилия в районе Зеленого Гая, Александрограда, Воскресенки и Зеленого Поля. Продолжаются тяжелые бои, противник, не считаясь с потерями, пытается развить наступление.