Тривають важкі бої на Новопавлівському напрямку, ворог концентрує зусилля біля Зеленого Гаю, Олександрограда та Воскресенки, - ОСУВ "Хортиця"

На Південно-Слобожанському напрямку упродовж минулої доби, 29 липня 2025 року, противник атакував наші позиції неподалік Вовчанська, а на Купʼянському напрямку – поблизу Западного, Камʼянки та Піщаного. Без успіхів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОСУВ "Хортиця".

Як зазначається, на Лиманському напрямку українські захисники відбили атаки російських загарбників біля Нового Миру, Карпівки, Торського, Шандриголового, Колодязів, Григорівки, Дронівки та у Серебрянському лісництві.

За даними ОСУВ "Хортиця", на Сіверському напрямку наші мужні воїни не допустили втрат позицій в районі Серебрянки, Федорівки та Сіверська.

На Краматорському та Торецькому напрямках штурмові дії російських окупантів були спрямовані на наші позиції неподалік Білої Гори, Щербинівки, Олександро-Калинового, Олександро-Шультиного та у міській забудові Торецька. Наші воїни тримають оборону, знищуючи переважаючі сили ворога.

На Добропільському напрямку ворог провів штурмові дії у районах Попового Яру, Володимирівки та Бойківки. Усі атаки противника було відбито зі значними втратами для агресора.

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"На Покровському напрямку російські загарбники намагалися реалізувати свою чисельну перевагу та прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Родинське, Миролюбівка, Лисівка, Новоекономічне та Звірове. Також наші воїни відбивали штурми неподалік Удачного, Муравки, Філії та Молодецького. Ворог продовжує накопичувати сили для подальших атак. Сили оборони стримують натиск, знищуючи переважаючі сили противника", - йдеться у повідомленні.

Також ОСУВ "Хортиця" інформує, що на Новопавлівському напрямку окупанти зосередили свої атакувальні зусилля в районі Зеленого Гаю, Олександрограда, Воскресенки та Зеленого Поля. Тривають важкі бої, противник, не рахуючись з втратами, намагається розвинути наступ.