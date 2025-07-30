Ворог намагався вклинитися в нашу оборону біля Торського і Карпівки. Відбито понад 60 штурмів на Покровському напрямку, - Генштаб. КАРТИ

Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі, атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Удари по території України

За уточненою інформацією, вчора противник завдав трьох ракетних та 57 авіаційних ударів, застосував шість ракет та скинув 109 керованих авіабомб.

Крім цього, здійснив 5 715 обстрілів, зокрема 131 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3 677 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів:

Білогір’я, Григорівка – Запорізька область; Львове – Херсонська область.

Удари по ворогу

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника.

Генштаб нагадує, що загалом, втрати російських загарбників минулої доби становили 890 осіб.

Також українські воїни знешкодили один танк, одну бойову броньовану машину, 30 артилерійських систем, 100 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 67 одиниць автомобільної техніки окупантів.

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Обстановка на Півночі

Як зазначається, Сили оборони України продовжують стримувати загарбників на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Так, минулої доби ворог завдав сім авіаційних ударів – скинув при цьому 11 керованих авіаційних бомб, здійснив 381 обстріл, з яких 12 – із реактивних систем залпового вогню.

Українські захисники зупинили 22 штурмові дії ворога.

Обстановка на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку агресор п’ять разів атакував позиції українських захисників у районі Вовчанська та в напрямку Колодязного.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири атаки загарбників.

Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у напрямку Піщаного, Куп’янська та в районі Голубівки.

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Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку ворог атакував 24 рази. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Новий Мир, Колодязі, Карпівка, Діброва, Торське та в напрямку Середнього, Серебрянки, Шандриголового, Ямполя.

На Сіверському напрямку наші захисники успішно зупинили сім атак поблизу Григорівки, Сіверська та Федорівки.

Також зазначається, що на Краматорському напрямку вчора зафіксовано чотири боєзіткнення у напрямку Білої Гори та в районі Новомаркового.

На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак – у районах Торецька та Олександро-Калинового.

"На Покровському напрямку наші захисники зупинили 63 штурмові дії агресора у районах населених пунктів: Попів Яр, Полтавка, Володимирівка, Новоекономічне, Миколаївка, Родинське, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Новопідгороднє, Муравка, Миролюбівка, Горіхове, Дачне, Никанорівка, Новоукраїнка", - йдеться у повідомленні.

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Обстановка на Півдні

Генштаб також інформує, що на Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 10 атак у районах населених пунктів: Олександроград, Зелений Гай, Вільне Поле, Новохатське, Маліївка, Темирівка та Зелене Поле.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили дві атаки в районі населеного пункту Плавні.

Протягом минулої доби на Придніпровському напрямку ворог здійснив шість спроб просунутись уперед.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал окупантів у тилу.