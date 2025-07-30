Враг пытался вклиниться в нашу оборону возле Торского и Карповки. Отражено более 60 штурмов на Покровском направлении, - Генштаб. КАРТЫ
Противник, используя свое преимущество в живой силе, атакует наши позиции. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Удары по территории Украины
По уточненной информации, вчера противник нанес три ракетных и 57 авиационных ударов, применил шесть ракет и сбросил 109 управляемых авиабомб.
Кроме этого, совершил 5715 обстрелов, в том числе 131 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3677 дронов-камикадзе.
Агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов:
Белогорье, Григорьевка - Запорожская область; Львово - Херсонская область.
Удары по врагу
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Генштаб напоминает, что в целом, потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 890 человек.
Также украинские воины обезвредили один танк, одну боевую бронированную машину, 30 артиллерийских систем, 100 беспилотников оперативно-тактического уровня и 67 единиц автомобильной техники оккупантов.
Обстановка на Севере
Как отмечается, Силы обороны Украины продолжают сдерживать захватчиков на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. Так, за прошедшие сутки враг нанес семь авиационных ударов - сбросил при этом 11 управляемых авиационных бомб, совершил 381 обстрел, из которых 12 - из реактивных систем залпового огня.
Украинские защитники остановили 22 штурмовых действия врага.
Обстановка на Харьковщине
На Южно-Слобожанском направлении агрессор пять раз атаковал позиции украинских защитников в районе Волчанска и в направлении Колодязного.
На Купянском направлении вчера состоялось четыре атаки захватчиков.
Наши защитники остановили штурмовые действия противника в направлении Песчаного, Купянска и в районе Голубовки.
Обстановка на Востоке
По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал 24 раза. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Новый Мир, Колодязи, Карповка, Диброва, Торское и в направлении Среднего, Серебрянки, Шандриголово, Ямполя.
На Сиверском направлении наши защитники успешно остановили семь атак вблизи Григорьевки, Сиверска и Федоровки.
Также отмечается, что на Краматорском направлении вчера зафиксировано четыре боестолкновения в направлении Белой Горы и в районе Новомаркового.
На Торецком направлении враг совершил девять атак - в районах Торецка и Александро-Калинового.
"На Покровском направлении наши защитники остановили 63 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов: Попов Яр, Полтавка, Владимировка, Новоэкономическое, Николаевка, Родинское, Лысовка, Покровск, Зверево, Котлино, Удачное, Новоподгороднее, Муравка, Миролюбовка, Ореховое, Дачное, Никаноровка, Новоукраинка", - говорится в сообщении.
Обстановка на Юге
Генштаб также информирует, что на Новопавловском направлении противник вчера совершил 10 атак в районах населенных пунктов: Александроград, Зеленый Гай, Вольное Поле, Новохатское, Малиевка, Темировка и Зеленое Поле.
На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.
На Ореховском направлении наши защитники отбили две атаки в районе населенного пункта Плавни.
За минувшие сутки на Приднепровском направлении враг совершил шесть попыток продвинуться вперед.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал оккупантов в тылу.
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