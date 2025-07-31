На фронті зафіксовано 66 боєзіткнень, найбільше - на Покровському та Лиманському напрямках, - Генштаб

Від початку доби, станом на 16:00, на фронті відбулося 66 бойових зіткнень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Бойові дії на півночі

Від обстрілів з території РФ потерпіли прикордонні населені пункти, зокрема: Бобилівка, Кучерівка, Бруски, Мар’їне, Угроїди, Покровка, Попівка, Рясне, Лугівка Сумської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили п’ять атак росіян, ще одне боєзіткнення триває до цього часу. Противник від початку доби завдав два авіаційні удари, загалом скинув чотири керовані авіаційні бомби та здійснив 157 артилерійських обстрілів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

Бойові дії на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни зупинили атаку ворога в районі населеного пункту Вовчанськ, два боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку агресор двічі безуспішно здійснював штурмові дії в районі населеного пункту Петропавлівка.

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Бойові дії на Донбасі

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 15 разів поблизу населених пунктів Карпівка, Рідкодуб та в бік населених пунктів Шандриголове, Ямпіль. Чотири боєзіткнення тривають.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили одну атаку. Загарбницькі підрозділи намагалися просунутись в напрямку Григорівки.

На Краматорському напрямку окупанти здійснили дві безрезультатні спроби просунутися вперед в напрямку населеного пункту Біла Гора.

На Торецькому напрямку, в районах населених пунктів Торецьк, Щербинівка та в напрямку Степанівки, наші воїни зупинили дві наступальні дії ворога, ще одне боєзіткнення триває.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 28 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів: Полтавка, Разіне, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Муравка, Новоукраїнка, та в напрямку населених пунктів Володимирівка, Родинське, Мирноград, Новопідгорнє. Сили оборони стримують натиск противника та зупинили вже 24 атаки.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог десять разів атакував в районах населених пунктів: Запоріжжя, Зірка, Піддубне, Толстой, Шевченко, Новосілка, та в напрямку населеного пункту Темирівка. Три бойові зіткнення продовжуються досі.

Читайте: У дельті Дніпра залишається висока інтенсивність бойових зіткнень, - Сили оборони

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі населених пунктів: Веселянка, Григорівка, Степногірськ.

На Оріхівському напрямку окупанти один раз намагались просунутися в районі населеного пункту Малі Щербаки. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Білогір’я.

На Придніпровському напрямку ворог провів одну атаку – успіху не мав.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.