По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К, - Воздушные силы (обновлено)
По всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за взлета истребителя МиГ-31К.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы.
"Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", - говорится в сообщении.
В 21:23 было объявлено об отбое угрозы.
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Которые выбрали ТАКУЮ ЖИЗНЬ!!!!
Им при Порошенко ужасно плохо жилось
Не нравились ,видимо, им целые города
Не нравилось ,видимо, что кладбища мало пополняются
Ненавидели Порошенко за Безвиз
За Украинскую православную церковь
Захотели ПЕРЕМЕН?
Нате вам - перемены !!
В ОБЕ РУКИ!
Если они еще у вас есть....