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Новости Объявление воздушной тревоги
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По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К, - Воздушные силы (обновлено)

миг31, миг31к

По всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за взлета истребителя МиГ-31К.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы.

"Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", - говорится в сообщении.

В 21:23 было объявлено об отбое угрозы.

Читайте: В Киеве и ряде регионов была тревога. ВС сообщали о скоростной цели на Черниговщине (обновлено)

Автор: 

Воздушные силы (2558) воздушная тревога (827)


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А в нас що злетіло щоб рашисти в моцкві ховалися по норах? Де наші ракети? Ця війна закінчиться тільки коли 12 мільйонів моцквичів щовечора будуть бігти в підвали ночувати
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31.07.2025 21:23 Ответить
Вы этот вопрос задайте 13 миллионам украинцев
Которые выбрали ТАКУЮ ЖИЗНЬ!!!!
Им при Порошенко ужасно плохо жилось
Не нравились ,видимо, им целые города
Не нравилось ,видимо, что кладбища мало пополняются
Ненавидели Порошенко за Безвиз
За Украинскую православную церковь
Захотели ПЕРЕМЕН?
Нате вам - перемены !!
В ОБЕ РУКИ!
Если они еще у вас есть....
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31.07.2025 21:38 Ответить
ПНХ кацойобина
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31.07.2025 21:47 Ответить
Та запускайте декілька "копійочних" дронів і нехай круглодобово кружляють над аеропортами мацьки. Щоб з килиму кацапи місяцями не вставали.
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31.07.2025 21:35 Ответить
Схоже допоки не знищать рашиського варвара терориста путіна цей жах не припинется і звичайно дстойна відповідь по рашиських містах насамперед москві, а також по ворожих цілях на окупованих територіях ,ворог розуміє тільки силу.
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31.07.2025 21:40 Ответить
 
 