По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К, - Воздушные силы (обновлено)

По всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за взлета истребителя МиГ-31К.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы.

"Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", - говорится в сообщении.

В 21:23 было объявлено об отбое угрозы.

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