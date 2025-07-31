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Новини Оголошення повітряної тривоги
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По всій Україні оголошено Повітряну тривогу через зліт МіГ-31К, - Повітряні Сили (оновлено)

міг31,міг31к

По всій території України оголосили повітряну тривогу через зліт винищувача МіГ-31К.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.

"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К", - йдеться в повідомленні.

О 21:23 було оголошено про відбій загрози.

Читайте: У Києві та низці регіонів була тривога. ПС повідомляли про швидкісну ціль на Чернігівщині (оновлено)

Автор: 

Повітряні сили (2900) повітряна тривога (956)


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А в нас що злетіло щоб рашисти в моцкві ховалися по норах? Де наші ракети? Ця війна закінчиться тільки коли 12 мільйонів моцквичів щовечора будуть бігти в підвали ночувати
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31.07.2025 21:23 Відповісти
Та запускайте декілька "копійочних" дронів і нехай круглодобово кружляють над аеропортами мацьки. Щоб з килиму кацапи місяцями не вставали.
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31.07.2025 21:35 Відповісти
Схоже допоки не знищать рашиського варвара терориста путіна цей жах не припинется і звичайно дстойна відповідь по рашиських містах насамперед москві, а також по ворожих цілях на окупованих територіях ,ворог розуміє тільки силу.
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31.07.2025 21:40 Відповісти
 
 