По всій Україні оголошено Повітряну тривогу через зліт МіГ-31К, - Повітряні Сили (оновлено)
По всій території України оголосили повітряну тривогу через зліт винищувача МіГ-31К.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.
"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К", - йдеться в повідомленні.
О 21:23 було оголошено про відбій загрози.
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ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар31.07.2025 21:23 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
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liwimta
показати весь коментар31.07.2025 21:35 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Володимир Омельянов
показати весь коментар31.07.2025 21:40 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
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