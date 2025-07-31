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США разговаривали с окружением Путина о прекращении войны в Украине — прогресса не увидели, — Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что на этой неделе Вашингтон провел переговоры с российской стороной о прекращении войны против Украины.

Об этом Рубио сказал в эфире телеканала Fox News 31 июля, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы продолжаем взаимодействие с российской стороной - буквально на этой неделе, в понедельник или вторник, мы имели полноценный разговор с ними. Не с Путиным, но с некоторыми его высокопоставленными чиновниками, в надежде достичь определенного понимания относительно дальнейшего пути к миру. Но мы не увидели никакого прогресса", - заявил он.

По словам чиновника, президент США Дональд Трамп уже более шести месяцев прилагает усилия, чтобы взаимодействовать с российской стороной для мира с Украиной, но ситуация не меняется.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп теряет терпение из-за Путина, потому что хочет окончания войны, - Рубио

Рубио отметил, что Трампа беспокоит, что сначала он проводит "замечательные телефонные разговоры" с россиянами, во время которых все якобы соглашаются с необходимостью завершения войны. А потом в новостях он видит атаки по городам, в том числе и тем, что далеко от линии фронта.

"Поэтому в определенный момент ему придется принять решение - насколько еще продолжать попытки договориться о прекращении огня, если одна из сторон в этом не заинтересована", - подчеркнул он.

Рубио назвал несколько вариантов действий американского президента. Среди них: вторичные санкции на продажу нефти и секторальные санкции против банковской системы.

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По его словам, эти меры могут иметь мощное влияние, однако в Вашингтоне до сих пор надеются избежать такого сценария.

"Мы открыты для различных путей, но лучший - это прекратить стрельбу и начать переговоры. Однако пока, по крайней мере с нашей точки зрения, мы не видим искреннего желания российской стороны достичь этой цели. Мы и в дальнейшем будем готовы участвовать в чем-то подобном, если появится такая возможность. Но очевидно, что президент не собирается ждать вечно", - резюмировал госсекретарь США.

Автор: 

США (27610) переговоры с Россией (1226) Рубио Марко (251) война в Украине (5440)


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Топ комментарии
+5
Настільки бояться кацапів, що аби прийняти хоч якісь міри, влаштовують якусь дурну прелюдію, як імпотент у весільну ніч.
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31.07.2025 21:21 Ответить
+3
вам обісцяли і обісрали ?
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31.07.2025 21:21 Ответить
+2
Индия уведомила США об отказе в покупке американских истребителей F-35 - Bloomberg.
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31.07.2025 21:26 Ответить
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вам обісцяли і обісрали ?
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31.07.2025 21:21 Ответить
А сенс? Там все вирішує одна людина.
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31.07.2025 21:21 Ответить
Настільки бояться кацапів, що аби прийняти хоч якісь міри, влаштовують якусь дурну прелюдію, як імпотент у весільну ніч.
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31.07.2025 21:21 Ответить
прогрес зроблять лише томагавки по кремлю
але це фантастика, тому й далі будуть пустопорожні теревені та постійні підарські ракетно-дронові атаки по Україні
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31.07.2025 21:25 Ответить
Окрім пахана хто там шось може рішати?
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31.07.2025 21:25 Ответить
Индия уведомила США об отказе в покупке американских истребителей F-35 - Bloomberg.
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31.07.2025 21:26 Ответить
І правильно зробили... США продавши зброю контролюють ПО, що в любий момент може її зробити недієздатною...
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31.07.2025 21:39 Ответить
Пправлильно. Миролюбивая страна, йоги, коровы на улицах, благовония в храмах. Зачем им истребители?
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31.07.2025 21:45 Ответить
шо може вирішити Білий дім з тремплом 🤠 , як і українська ОПа з 🤡, нічого ...бо вони підпорядковані фсб ...
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31.07.2025 21:42 Ответить
Да вбийте ви вже того ящурокозла, як Каддафі . Світ буде вдячним
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31.07.2025 21:46 Ответить
Ви пішли в наркопритон і вас обісцяли і обхаркали. Ну не дивно що вас накормили гівном. Може вже пора брати в руки палицю і бити рашистів по лобі і забрати все що вони мають, хоча б те що рашисти зберігають за кордоном?
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31.07.2025 21:46 Ответить
Велика робота починається з великого перекуру)
Перекур закінчиться через декілька днів. Скоро почнеться велика робота
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31.07.2025 21:48 Ответить
Там, кажуть, бункерний дід має вийти вночі із заявою у відповідь на "погрози" рудого діда.

Тому ми дістали вам ексклюзивну чернетку промови, щоб ви не мучили себе переказами цієї в'ялої вербальної оргії в геріартричному пансіонаті "Сонечко".

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31.07.2025 21:53 Ответить
 
 