США разговаривали с окружением Путина о прекращении войны в Украине — прогресса не увидели, — Рубио
Государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что на этой неделе Вашингтон провел переговоры с российской стороной о прекращении войны против Украины.
Об этом Рубио сказал в эфире телеканала Fox News 31 июля, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы продолжаем взаимодействие с российской стороной - буквально на этой неделе, в понедельник или вторник, мы имели полноценный разговор с ними. Не с Путиным, но с некоторыми его высокопоставленными чиновниками, в надежде достичь определенного понимания относительно дальнейшего пути к миру. Но мы не увидели никакого прогресса", - заявил он.
По словам чиновника, президент США Дональд Трамп уже более шести месяцев прилагает усилия, чтобы взаимодействовать с российской стороной для мира с Украиной, но ситуация не меняется.
Рубио отметил, что Трампа беспокоит, что сначала он проводит "замечательные телефонные разговоры" с россиянами, во время которых все якобы соглашаются с необходимостью завершения войны. А потом в новостях он видит атаки по городам, в том числе и тем, что далеко от линии фронта.
"Поэтому в определенный момент ему придется принять решение - насколько еще продолжать попытки договориться о прекращении огня, если одна из сторон в этом не заинтересована", - подчеркнул он.
Рубио назвал несколько вариантов действий американского президента. Среди них: вторичные санкции на продажу нефти и секторальные санкции против банковской системы.
По его словам, эти меры могут иметь мощное влияние, однако в Вашингтоне до сих пор надеются избежать такого сценария.
"Мы открыты для различных путей, но лучший - это прекратить стрельбу и начать переговоры. Однако пока, по крайней мере с нашей точки зрения, мы не видим искреннего желания российской стороны достичь этой цели. Мы и в дальнейшем будем готовы участвовать в чем-то подобном, если появится такая возможность. Но очевидно, что президент не собирается ждать вечно", - резюмировал госсекретарь США.
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