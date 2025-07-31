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США розмовляли з оточенням Путіна щодо припинення війни в Україні – прогресу не побачили, - Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що цього тижня Вашингтон провів перемовини з російською стороною щодо припинення війни проти України. 

Про це Рубіо сказав в ефірі телеканалу Fox News 31 липня, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми продовжуємо взаємодію з російською стороною — буквально цього тижня, у понеділок чи вівторок, ми мали повноцінну розмову з ними. Не з Путіним, але з деякими його високопосадовцями, в надії досягти певного порозуміння щодо подальшого шляху до миру. Але ми не побачили жодного прогресу", - заявив він.

За словами посадовця, президент США Дональд Трамп уже понад шість місяців докладає зусиль, щоб взаємодіяти з російською стороною для миру з Україною, але ситуація не змінюється.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп втрачає терпіння через Путіна, бо хоче закінчення війни, - Рубіо

Рубіо зазначив, що Трампа турбує, що спершу він проводить "чудові телефонні розмови" з росіянами, під час яких усі нібито погоджуються з необхідністю завершення війни. А потім у новинах він бачить атаки по містах, зокрема й тих, що далеко від лінії фронту.

"Тож у певний момент йому доведеться ухвалити рішення — наскільки ще продовжувати намагання домовитися про припинення вогню, якщо одна зі сторін у цьому не зацікавлена", - наголосив він.

Рубіо назвав кілька варіантів дій американського президента. Серед них: вторинні санкції на продаж нафти й секторальні санкції проти банківської системи.

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За його словами, ці заходи можуть мати потужний вплив, однак у Вашингтоні досі сподіваються уникнути такого сценарію.

"Ми відкриті для різних шляхів, але найкращий — це припинити стрілянину й почати переговори. Однак поки що, принаймні з нашого погляду, ми не бачимо щирого бажання російської сторони досягти цієї мети. Ми й надалі будемо готові брати участь у чомусь подібному, якщо з’явиться така можливість. Але очевидно, що президент не збирається чекати вічно", - резюмував держсекретар США.

Автор: 

США (23932) переговори з Росією (1342) Рубіо Марко (256) війна в Україні (5477)


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Топ коментарі
+15
Настільки бояться кацапів, що аби прийняти хоч якісь міри, влаштовують якусь дурну прелюдію, як імпотент у весільну ніч.
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31.07.2025 21:21 Відповісти
+4
вам обісцяли і обісрали ?
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31.07.2025 21:21 Відповісти
+2
прогрес зроблять лише томагавки по кремлю
але це фантастика, тому й далі будуть пустопорожні теревені та постійні підарські ракетно-дронові атаки по Україні
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31.07.2025 21:25 Відповісти
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вам обісцяли і обісрали ?
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31.07.2025 21:21 Відповісти
Завалили бы одного друга показательно. Другие бы сговорчивей были
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31.07.2025 22:44 Відповісти
А сенс? Там все вирішує одна людина.
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31.07.2025 21:21 Відповісти
Настільки бояться кацапів, що аби прийняти хоч якісь міри, влаштовують якусь дурну прелюдію, як імпотент у весільну ніч.
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31.07.2025 21:21 Відповісти
прогрес зроблять лише томагавки по кремлю
але це фантастика, тому й далі будуть пустопорожні теревені та постійні підарські ракетно-дронові атаки по Україні
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31.07.2025 21:25 Відповісти
Окрім пахана хто там шось може рішати?
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31.07.2025 21:25 Відповісти
Индия уведомила США об отказе в покупке американских истребителей F-35 - Bloomberg.
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31.07.2025 21:26 Відповісти
І правильно зробили... США продавши зброю контролюють ПО, що в любий момент може її зробити недієздатною...
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31.07.2025 21:39 Відповісти
Пправлильно. Миролюбивая страна, йоги, коровы на улицах, благовония в храмах. Зачем им истребители?
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31.07.2025 21:45 Відповісти
Це добре. Фінляндії і Польщі більше буде.
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31.07.2025 22:10 Відповісти
Кацап, ти побачив громкий заголовок і прибіг сюди, дивись, не полінувався зареєструватись. Але як і всі кацапи, ти не почитав оригінал, а от якби почитав, то зрозумів, що тут нема нічого дивного, просто Індія хоче співробітництва у інших сферах і купує у США багато іншої зброї. Спешл фор ю, кацапська морда

India has informed the US that it's not keen to buy the F-35 stealth fighter jets, they said. During Modi's visit to the White House in February, Trump had offered to sell the expensive warplanes to India. However, the Modi government is more interested in a partnership focused on jointly designing and manufacturing defense equipments domestically, the officials said.
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31.07.2025 22:22 Відповісти
шо може вирішити Білий дім з тремплом 🤠 , як і українська ОПа з 🤡, нічого ...бо вони підпорядковані фсб ...
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31.07.2025 21:42 Відповісти
Да вбийте ви вже того ящурокозла, як Каддафі . Світ буде вдячним
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31.07.2025 21:46 Відповісти
Ви пішли в наркопритон і вас обісцяли і обхаркали. Ну не дивно що вас накормили гівном. Може вже пора брати в руки палицю і бити рашистів по лобі і забрати все що вони мають, хоча б те що рашисти зберігають за кордоном?
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31.07.2025 21:46 Відповісти
Велика робота починається з великого перекуру)
Перекур закінчиться через декілька днів. Скоро почнеться велика робота
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31.07.2025 21:48 Відповісти
Там, кажуть, бункерний дід має вийти вночі із заявою у відповідь на "погрози" рудого діда.

Тому ми дістали вам ексклюзивну чернетку промови, щоб ви не мучили себе переказами цієї в'ялої вербальної оргії в геріартричному пансіонаті "Сонечко".

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31.07.2025 21:53 Відповісти
Дайте медведу воткі! Нехай обригає Рубіо!
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31.07.2025 22:03 Відповісти
Прогресу не буде, бо ви ніфіга не робите, тільки "строки ультиматумів" призначаєте, на які срали в кремлі.
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31.07.2025 22:14 Відповісти
"Ветеринари розмовляли зі скаженою собакою щодо її лікування - прогресу не побачили"
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31.07.2025 22:38 Відповісти
 
 