США розмовляли з оточенням Путіна щодо припинення війни в Україні – прогресу не побачили, - Рубіо
Державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що цього тижня Вашингтон провів перемовини з російською стороною щодо припинення війни проти України.
Про це Рубіо сказав в ефірі телеканалу Fox News 31 липня, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми продовжуємо взаємодію з російською стороною — буквально цього тижня, у понеділок чи вівторок, ми мали повноцінну розмову з ними. Не з Путіним, але з деякими його високопосадовцями, в надії досягти певного порозуміння щодо подальшого шляху до миру. Але ми не побачили жодного прогресу", - заявив він.
За словами посадовця, президент США Дональд Трамп уже понад шість місяців докладає зусиль, щоб взаємодіяти з російською стороною для миру з Україною, але ситуація не змінюється.
Рубіо зазначив, що Трампа турбує, що спершу він проводить "чудові телефонні розмови" з росіянами, під час яких усі нібито погоджуються з необхідністю завершення війни. А потім у новинах він бачить атаки по містах, зокрема й тих, що далеко від лінії фронту.
"Тож у певний момент йому доведеться ухвалити рішення — наскільки ще продовжувати намагання домовитися про припинення вогню, якщо одна зі сторін у цьому не зацікавлена", - наголосив він.
Рубіо назвав кілька варіантів дій американського президента. Серед них: вторинні санкції на продаж нафти й секторальні санкції проти банківської системи.
За його словами, ці заходи можуть мати потужний вплив, однак у Вашингтоні досі сподіваються уникнути такого сценарію.
"Ми відкриті для різних шляхів, але найкращий — це припинити стрілянину й почати переговори. Однак поки що, принаймні з нашого погляду, ми не бачимо щирого бажання російської сторони досягти цієї мети. Ми й надалі будемо готові брати участь у чомусь подібному, якщо з’явиться така можливість. Але очевидно, що президент не збирається чекати вічно", - резюмував держсекретар США.
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