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Новости Атака беспилотников
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Россияне запустили по Украине "Шахеды", - Воздушные силы (обновлено)

шахеди

Вечером 31 июля россияне запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом пишут Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

Движение ударных беспилотников

  • Херсонская область - угроза применения врагом ударных БпЛА с ТОТ.

Обновление по движению БпЛА

  • Сумская, Харьковская области – угроза применения врагом ударных БпЛА.
  • Группы БПЛА заходят в воздушное пространство на границе Харьковщины и Сумщины из Белгородщины.
  • Днепропетровская область (Павлоградский и Самарский р-ны) – угроза применения врагом ударных БпЛА.

Читайте: До 8 реактивных БпЛА применила РФ во время сегодняшней атаки, - Игнат

Автор: 

беспилотник (4042) Воздушные силы (2558) Шахед (1351) война в Украине (5440)


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Цікаво, чи встиг Трамп перед запуском шахедів по Україні, в черговий раз поговорити про мир з ****** в стандартній телефонній бесіді перед сном. As usual.
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31.07.2025 22:08 Ответить
У тебе президентом зараз Трамп працює? Трамп тобі замість зброї асфальт клав? Де наші дрони-перехоплювачі? Де наші системи ППО? Корупціонер Чернишов це Трампа кум ? Міндіч це Трампа бізнес-партнер та друзяка? Єрмака Трамп призначав? Де зброя нашого виробництва на четвертому році війни??? Нам ЗЕлена потороч бреше про мільйони дронів та тисячі ракет, то де вони??? Про це питай у ЗЕлупи, а не у Трампа. Коли ви вже курви думать почнете головою, а не сракою???
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01.08.2025 00:27 Ответить
 
 