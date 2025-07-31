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Россияне запустили по Украине "Шахеды", - Воздушные силы (обновлено)
Вечером 31 июля россияне запустили по Украине ударные беспилотники.
Об этом пишут Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.
Движение ударных беспилотников
- Херсонская область - угроза применения врагом ударных БпЛА с ТОТ.
Обновление по движению БпЛА
- Сумская, Харьковская области – угроза применения врагом ударных БпЛА.
- Группы БПЛА заходят в воздушное пространство на границе Харьковщины и Сумщины из Белгородщины.
- Днепропетровская область (Павлоградский и Самарский р-ны) – угроза применения врагом ударных БпЛА.
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Дужан Міхал
показать весь комментарий31.07.2025 22:08 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
kelt kant
показать весь комментарий01.08.2025 00:27 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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