2 127 2
Росіяни запустили по Україні "шахеди", - Повітряні Сили (оновлено)
Ввечері 31 липня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники.
Про це пишуть Повітряні Сили, передає Цензор.НЕТ.
Рух ударних безпілотників
- Херсонська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА з ТОТ.
Оновлення щодо руху БпЛА
- Сумська, Харківська області - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
- Групи БпЛА заходять в повітряний простір на межі Харківщини і Сумщини з білгородщини.
- Дніпропетровська область (Павлоградський та Самарський р-ни) - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
только долбоебы ходят в укрытия особено в подвалы панелек,умирать просто дольше в подвалах.