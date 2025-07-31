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Новини Атака безпілотників
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Росіяни запустили по Україні "шахеди", - Повітряні Сили (оновлено)

шахеди

Ввечері 31 липня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники.

Про це пишуть Повітряні Сили, передає Цензор.НЕТ.

Рух ударних безпілотників

  • Херсонська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА з ТОТ.

Оновлення щодо руху БпЛА

  • Сумська, Харківська області - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
  • Групи БпЛА заходять в повітряний простір на межі Харківщини і Сумщини з білгородщини.
  • Дніпропетровська область (Павлоградський та Самарський р-ни) - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

Читайте: До 8 реактивних БпЛА застосувала РФ під час сьогоднішньої атаки, - Ігнат

Автор: 

безпілотник (4640) Повітряні сили (2900) Шахед (1357) війна в Україні (5477)


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Цікаво, чи встиг Трамп перед запуском шахедів по Україні, в черговий раз поговорити про мир з ****** в стандартній телефонній бесіді перед сном. As usual.
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31.07.2025 22:08 Відповісти
какая важная инфа))))бугага,пошел я спать,печатаете одну и ту же новость,щахедики это как данность ,90% населения украйоны поху на них,прилетит так прилетит.
только долбоебы ходят в укрытия особено в подвалы панелек,умирать просто дольше в подвалах.
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31.07.2025 23:15 Відповісти
 
 