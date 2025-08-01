Установлено 524 нарушения языкового законодательства за первое полугодие 2025 года

В течение I полугодия 2025 года Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка осуществлял работу в рамках 656 мер государственного контроля за применением государственного языка, из которых 107 - начаты в 2024 году, 549 - в 2025-м.

Об этом сообщили в Секретариате языкового омбудсмена, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, по состоянию на 15 июля завершено 521 мер государственного контроля, 135 еще продолжаются (по собственной инициативе Уполномоченного по защите государственного языка было осуществлено 35 мер государственного контроля).

По результатам проведения мероприятий государственного контроля установлено 524 нарушения, составлено 388 протоколов об административных правонарушениях и вынесено 136 предупреждений субъектам предпринимательской деятельности (за нарушение ст. 30 Закона об обслуживании потребителей).

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Сообщается, что наибольшее количество нарушений выявлено в таких сферах: пользовательских интерфейсов (36% от общего количества - статья 27 языкового Закона), обслуживания потребителей (26% - статья 30) и информации для общего ознакомления (22% - статья 28).

По результатам мероприятий государственного контроля больше всего нарушений установлено в Киеве, Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Кроме того, в I полугодии 2025 года к Уполномоченному по защите государственного языка поступило 1410 обращений граждан, что на 348 больше, чем за аналогичный период 2024 года.

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