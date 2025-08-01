Встановлено 524 порушення мовного законодавства за перше півріччя 2025 року

Протягом І півріччя 2025 року Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови здійснював роботу в межах 656 заходів державного контролю за застосуванням державної мови, з яких 107 - розпочаті у 2024 році, 549 - у 2025-му.

Про це повідомили в Секретаріаті мовного омбудсмена, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, станом на 15 липня завершено 521 заходів державного контролю, 135 ще тривають (за власною ініціативою Уповноваженого із захисту державної мови було здійснено 35 заходів державного контролю).

За результатами проведення заходів державного контролю встановлено 524 порушення, складено 388 протоколів про адміністративні правопорушення та винесено 136 попереджень суб’єктам підприємницької діяльності (за порушення ст. 30 Закону про обслуговування споживачів).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майже 200 тисяч гривень штрафів від початку року сплатили порушники мовного закону, - Кремінь

Повідомляється, що найбільшу кількість порушень виявлено у таких сферах: користувацьких інтерфейсів (36% від загальної кількості - стаття 27 мовного Закону), обслуговування споживачів (26% - стаття 30) та інформації для загального ознайомлення (22% - стаття 28).

За результатами заходів державного контролю найбільше порушень встановлено в Києві, Одеській, Харківській та Дніпропетровській областях.

Крім того, у І півріччі 2025 року до Уповноваженого із захисту державної мови надійшло 1410 звернень громадян, що на 348 більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Читайте: З початку року надійшло понад 600 скарг щодо порушення мовного закону, - Кремінь. ІНФОГРАФІКА