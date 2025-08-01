Более 1 млн FPV-дронов поставило Минобороны в ВСУ в этом году, - Шмыгаль
С начала 2025 года Минобороны поставило для нужд Вооруженных Сил Украины уже более 1 млн FPV-дронов.
Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, чтобы дроны поступали на фронт быстрее и в нужном количестве, Минобороны внедряет новые подходы:
- Рамочные соглашения на основе тактико-технических характеристик: контрактуем производителей не по конкретным названиям изделий, а по соответствию их дронов требованиям ТТХ. Это позволяет привлечь широкий круг производителей к закупкам, обеспечить конкуренцию между ними и прозрачность благодаря проведению торгов в Prozorro.
- DOT-Chain Defence: цифровой маркетплейс, где подразделения сами выбирают нужные дроны. Такой подход обеспечивает адресную и быструю доставку дронов на фронт. Платформа уже работает в пилотном режиме для 12 боевых бригад.
"Наш приоритет - развивать эффективные механизмы обеспечения воинов на передовой необходимыми беспилотниками. Согласно поставленным поручениям, Агентство оборонных закупок работает над тем, чтобы темпы поставок росли, а каждое подразделение получало именно то, что нужно для выполнения боевых задач", - рассказал министр.
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казки дідуся Шмигася
Тобто 234000$ на добу, або приблизно 780 FPV дронів на добу ...
А що буде через рік - страшно уявити...
Він може і мільярд легко оцим самим ротом напоставляти.