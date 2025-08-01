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Более 1 млн FPV-дронов поставило Минобороны в ВСУ в этом году, - Шмыгаль

В ВСУ поставлено более 1 млн FPV-дронов

С начала 2025 года Минобороны поставило для нужд Вооруженных Сил Украины уже более 1 млн FPV-дронов.

Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, чтобы дроны поступали на фронт быстрее и в нужном количестве, Минобороны внедряет новые подходы:

  • Рамочные соглашения на основе тактико-технических характеристик: контрактуем производителей не по конкретным названиям изделий, а по соответствию их дронов требованиям ТТХ. Это позволяет привлечь широкий круг производителей к закупкам, обеспечить конкуренцию между ними и прозрачность благодаря проведению торгов в Prozorro.
  • DOT-Chain Defence: цифровой маркетплейс, где подразделения сами выбирают нужные дроны. Такой подход обеспечивает адресную и быструю доставку дронов на фронт. Платформа уже работает в пилотном режиме для 12 боевых бригад.

Также читайте: АОЗ впервые объявила тендеры на закупку FPV-дронов на основе тактико-технических характеристик, - Минобороны

"Наш приоритет - развивать эффективные механизмы обеспечения воинов на передовой необходимыми беспилотниками. Согласно поставленным поручениям, Агентство оборонных закупок работает над тем, чтобы темпы поставок росли, а каждое подразделение получало именно то, что нужно для выполнения боевых задач", - рассказал министр.

Автор: 

Минобороны (9514) Шмыгаль Денис (2794) fvp-дрон (139)


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Топ комментарии
+14
Серьйозно??? Бреше як дихає. Як і зелайно
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01.08.2025 14:22 Ответить
+6
1 млн дронів для 12 бригад - це більше 80 тис. дронів на бригаду з 7 місяців, тобто кожна бригада отримувала майже по 400 дронів в день.

казки дідуся Шмигася
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01.08.2025 14:44 Ответить
+6
" 3.5 млрд грн заплановано на утримання офісу преЗЕдента в 2025 році.
Тобто 234000$ на добу, або приблизно 780 FPV дронів на добу ...
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01.08.2025 14:54 Ответить
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Серьйозно??? Бреше як дихає. Як і зелайно
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01.08.2025 14:22 Ответить
Тобто по 2 дрони на москаля? А що ж вони досі лізуть...
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01.08.2025 14:22 Ответить
Тоді де терикон невикористаних дронів?
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01.08.2025 14:59 Ответить
Приєднуйтесь. Побачите терикон.
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01.08.2025 16:17 Ответить
операторів як раз і вистачає. там вже конкурс.
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01.08.2025 15:15 Ответить
Конкурс? https://www.work.ua/ru/jobs-kyiv-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%B1%D0%BF%D0%BB%D0%B0/ Та невже...
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01.08.2025 16:15 Ответить
Ух ти, ******. Не встиг заступити на посаду і так багацько відає і знає. В якої якості ці дрони він не знає?
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01.08.2025 14:43 Ответить
Щось не гра, на початок року виробники казали що Міноборони не заключив жодного контракту, а тут млн.????!!!!
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01.08.2025 14:44 Ответить
та нафіг їм виробники, якщо є Міндіч?
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01.08.2025 15:17 Ответить
1 млн дронів для 12 бригад - це більше 80 тис. дронів на бригаду з 7 місяців, тобто кожна бригада отримувала майже по 400 дронів в день.

казки дідуся Шмигася
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01.08.2025 14:44 Ответить
" 3.5 млрд грн заплановано на утримання офісу преЗЕдента в 2025 році.
Тобто 234000$ на добу, або приблизно 780 FPV дронів на добу ...
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01.08.2025 14:54 Ответить
за год поняьно ,а сколько УСЕГО за 3,6 года ??? очень интересно , смотрел орчий канал как орк показывает свою посадку ,а там наши дроны как в лесу грибов !!! видимо не видимо !!!(!!
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01.08.2025 14:57 Ответить
Окуітєльні байки із склепу.
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01.08.2025 14:58 Ответить
І це Шмигаль тільки пару тижднів, як міністр оборони. А вже за рік напоставляв мільйон дронів.
А що буде через рік - страшно уявити...
Він може і мільярд легко оцим самим ротом напоставляти.
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01.08.2025 15:04 Ответить
Підтвердження не надав.
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01.08.2025 15:09 Ответить
на кого розрахований цей звіздьож? якщо зеля з шмиргалем поставляє дрони в таких кількостях, чому ми всім миром закуповуємо фпв і шахедорізи через Стерненка і запити від підрозділів лише зростають?!
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01.08.2025 15:13 Ответить
Це виходить десь 5600 в день! **** брехлива!
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01.08.2025 15:40 Ответить
Білецький заявив що його корпус на 90% FPVішними дронами забезпечується волонтерами та українським суспільством.Те саме говорив главред ЦензорНЕТ Бутусов Хто рахував дрони за які мовить Шмигаль?ЗЕленський теж розказував за "Рій дронів","Пекло","Довгі руки","Нептуни","Сапсани",балістику.Так виглядав красиво на фоні перечислених виробів,записуючи черговий відосик тільки де воно?Може пора вже застосувати?
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01.08.2025 16:01 Ответить
Їду, я значить 26-го на мотоциклі до автолазні помитися наостанок і баул з брудною білизною везу на багажніку. Зупинився баул міцніше прив'язати, а тут така х-ня з трви метрах в 30 від мене з трави вилітає. Добре що на пікселі плями не помітні...
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01.08.2025 16:20 Ответить
 
 