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Понад 1 млн FPV-дронів поставило Міноборони до ЗСУ цього року, - Шмигаль

До ЗСУ поставлено понад 1 млн FPV-дронів

Від початку 2025 року Міноборони поставило для потреб Збройних Сил України вже понад 1 млн FPV-дронів.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, щоб дрони надходили на фронт швидше та у потрібній кількості, Міноборони впроваджує нові підходи:

  • Рамкові угоди на основі тактико-технічних характеристик: контрактуємо виробників не за конкретними назвами виробів, а за відповідністю їхніх дронів до вимог ТТХ. Це дозволяє залучити широке коло виробників до закупівель, забезпечити конкуренцію між ними та прозорість завдяки проведенню торгів у Prozorro.
  • DOT-Chain Defence: цифровий маркетплейс, де підрозділи самі обирають потрібні дрони. Такий підхід забезпечує адресну та швидку доставку дронів на фронт. Платформа вже працює у пілотному режимі для 12 бойових бригад.

Також читайте: АОЗ вперше оголосила тендери на закупівлю FPV-дронів на основі тактико-технічних характеристик, - Міноборони

"Наш пріоритет – розвивати найефективніші механізми забезпечення воїнів на передовій необхідними безпілотниками. Згідно з поставленими дорученнями, Агенція оборонних закупівель працює над тим, щоб темпи постачання зростали, а кожен підрозділ отримував саме те, що потрібно для виконання бойових завдань", - розповів міністр.

Автор: 

Міноборони (7598) Шмигаль Денис (4750) fpv-дрон (145)


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Топ коментарі
+11
Серьйозно??? Бреше як дихає. Як і зелайно
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01.08.2025 14:22 Відповісти
+5
1 млн дронів для 12 бригад - це більше 80 тис. дронів на бригаду з 7 місяців, тобто кожна бригада отримувала майже по 400 дронів в день.

казки дідуся Шмигася
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01.08.2025 14:44 Відповісти
+4
" 3.5 млрд грн заплановано на утримання офісу преЗЕдента в 2025 році.
Тобто 234000$ на добу, або приблизно 780 FPV дронів на добу ...
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01.08.2025 14:54 Відповісти
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Серьйозно??? Бреше як дихає. Як і зелайно
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01.08.2025 14:22 Відповісти
Тобто по 2 дрони на москаля? А що ж вони досі лізуть...
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01.08.2025 14:22 Відповісти
Тоді де терикон невикористаних дронів?
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01.08.2025 14:59 Відповісти
операторів як раз і вистачає. там вже конкурс.
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01.08.2025 15:15 Відповісти
Ух ти, ******. Не встиг заступити на посаду і так багацько відає і знає. В якої якості ці дрони він не знає?
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01.08.2025 14:43 Відповісти
Щось не гра, на початок року виробники казали що Міноборони не заключив жодного контракту, а тут млн.????!!!!
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01.08.2025 14:44 Відповісти
та нафіг їм виробники, якщо є Міндіч?
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01.08.2025 15:17 Відповісти
1 млн дронів для 12 бригад - це більше 80 тис. дронів на бригаду з 7 місяців, тобто кожна бригада отримувала майже по 400 дронів в день.

казки дідуся Шмигася
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01.08.2025 14:44 Відповісти
" 3.5 млрд грн заплановано на утримання офісу преЗЕдента в 2025 році.
Тобто 234000$ на добу, або приблизно 780 FPV дронів на добу ...
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01.08.2025 14:54 Відповісти
за год поняьно ,а сколько УСЕГО за 3,6 года ??? очень интересно , смотрел орчий канал как орк показывает свою посадку ,а там наши дроны как в лесу грибов !!! видимо не видимо !!!(!!
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01.08.2025 14:57 Відповісти
Окуітєльні байки із склепу.
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01.08.2025 14:58 Відповісти
І це Шмигаль тільки пару тижднів, як міністр оборони. А вже за рік напоставляв мільйон дронів.
А що буде через рік - страшно уявити...
Він може і мільярд легко оцим самим ротом напоставляти.
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01.08.2025 15:04 Відповісти
Підтвердження не надав.
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01.08.2025 15:09 Відповісти
на кого розрахований цей звіздьож? якщо зеля з шмиргалем поставляє дрони в таких кількостях, чому ми всім миром закуповуємо фпв і шахедорізи через Стерненка і запити від підрозділів лише зростають?!
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01.08.2025 15:13 Відповісти
Це виходить десь 5600 в день! **** брехлива!
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01.08.2025 15:40 Відповісти
Білецький заявив що його корпус на 90% FPVішними дронами забезпечується волонтерами та українським суспільством.Те саме говорив главред ЦензорНЕТ Бутусов Хто рахував дрони за які мовить Шмигаль?ЗЕленський теж розказував за "Рій дронів","Пекло","Довгі руки","Нептуни","Сапсани",балістику.Так виглядав красиво на фоні перечислених виробів,записуючи черговий відосик тільки де воно?Може пора вже застосувати?
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01.08.2025 16:01 Відповісти
 
 