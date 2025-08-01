Понад 1 млн FPV-дронів поставило Міноборони до ЗСУ цього року, - Шмигаль

Від початку 2025 року Міноборони поставило для потреб Збройних Сил України вже понад 1 млн FPV-дронів.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, щоб дрони надходили на фронт швидше та у потрібній кількості, Міноборони впроваджує нові підходи:

Рамкові угоди на основі тактико-технічних характеристик: контрактуємо виробників не за конкретними назвами виробів, а за відповідністю їхніх дронів до вимог ТТХ. Це дозволяє залучити широке коло виробників до закупівель, забезпечити конкуренцію між ними та прозорість завдяки проведенню торгів у Prozorro.

DOT-Chain Defence: цифровий маркетплейс, де підрозділи самі обирають потрібні дрони. Такий підхід забезпечує адресну та швидку доставку дронів на фронт. Платформа вже працює у пілотному режимі для 12 бойових бригад.

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"Наш пріоритет – розвивати найефективніші механізми забезпечення воїнів на передовій необхідними безпілотниками. Згідно з поставленими дорученнями, Агенція оборонних закупівель працює над тим, щоб темпи постачання зростали, а кожен підрозділ отримував саме те, що потрібно для виконання бойових завдань", - розповів міністр.