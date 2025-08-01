Краматорск атакуют вражеские БПЛА: под ударом промзона, критическая инфраструктура и гражданские объекты
Сегодня с десяти утра российские войска атакуют Краматорск в Донецкой области ударными дронами, зафиксировано 5 попаданий.
Об этом сообщил городской голова Александр Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, российские войска попали в промышленную зону, критическую инфраструктуру и гражданские объекты.
По предварительной информации, без пострадавших.
Продолжается установление окончательных последствий.
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Руслан Скрипник
показать весь комментарий01.08.2025 15:58 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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