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Краматорск атакуют вражеские БПЛА: под ударом промзона, критическая инфраструктура и гражданские объекты

Краматорск после обстрела

Сегодня с десяти утра российские войска атакуют Краматорск в Донецкой области ударными дронами, зафиксировано 5 попаданий.

Об этом сообщил городской голова Александр Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, российские войска попали в промышленную зону, критическую инфраструктуру и гражданские объекты.

По предварительной информации, без пострадавших.

Также смотрите: Последствия удара РФ по Краматорску: полностью разрушена многоэтажка, около десяти домов повреждены. ФОТОрепортаж

Продолжается установление окончательных последствий.

Автор: 

Краматорськ (2360) обстрел (28806) Донецкая область (10358) Краматорский район (527)


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а вчора під'їзд 5-поверхівки в центрі знесли...
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01.08.2025 15:58 Ответить
Надіюсь там нікого не було.
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01.08.2025 18:09 Ответить
Виходили на вулицю проти закриття Набу,то треба було і за знятття Сцирського мітингувати також.
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01.08.2025 18:08 Ответить
 
 