Краматорськ атакують ворожі БпЛА: під ударом промзона, критична інфраструктура та цивільні об’єкти, є постраждалі. ФОТОрепортаж (оновлено)

Сьогодні з десятої ранку російські війська атакують Краматорськ на Донеччині ударними дронами, зафіксовано 5 влучань.

Про це повідомив міський голова Олександр Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, російські війська поцілили у промислову зону, критичну інфраструктуру та цивільні обʼєкти.

За попередньою інформацією, без постраждалих.

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Триває встановлення остаточних наслідків.

Оновлена інформація

Пізніше Гончаренко повідомив, що відомо вже про 8 ударів по місту.

Під вогнем - житлові багатоповерхівки, критична інфраструктура, промислова зона та центральна частина міста.

За попередньою інформацією, є постраждалі.

Всі відповідні служби працюють на місцях. Встановлюються остаточні наслідки російського терору.

"Без зайвої потреби не виходьте на вулицю", - додав він.





