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Новини Фото Обстріл Краматорська
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Краматорськ атакують ворожі БпЛА: під ударом промзона, критична інфраструктура та цивільні об’єкти, є постраждалі. ФОТОрепортаж (оновлено)

Сьогодні з десятої ранку російські війська атакують Краматорськ на Донеччині ударними дронами, зафіксовано 5 влучань.

Про це повідомив міський голова Олександр Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, російські війська поцілили у промислову зону, критичну інфраструктуру та цивільні обʼєкти.

За попередньою інформацією, без постраждалих.

Також дивіться: Наслідки удару РФ по Краматорську: ущент зруйновано багатоповерхівку, близько десяти будинків пошкоджено. ФОТОрепортаж

Триває встановлення остаточних наслідків.

Оновлена інформація

Пізніше Гончаренко повідомив, що відомо вже про 8 ударів по місту.

Під вогнем - житлові багатоповерхівки, критична інфраструктура, промислова зона та центральна частина міста.

За попередньою інформацією, є постраждалі.

Всі відповідні служби працюють на місцях. Встановлюються остаточні наслідки російського терору.

"Без зайвої потреби не виходьте на вулицю", - додав він.

Атаки на Краматорськ 1 серпня
Атаки на Краматорськ 1 серпня
Атаки на Краматорськ 1 серпня

Автор: 

Краматорськ (742) обстріл (30130) Донецька область (9176) Краматорський район (533)


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а вчора під'їзд 5-поверхівки в центрі знесли...
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01.08.2025 15:58 Відповісти
Надіюсь там нікого не було.
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01.08.2025 18:09 Відповісти
Виходили на вулицю проти закриття Набу,то треба було і за знятття Сцирського мітингувати також.
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01.08.2025 18:08 Відповісти
почалось...

останнє українське місто Донбасу

.
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01.08.2025 18:16 Відповісти
Порох в 14-му визволив,

ЗЄля в 25-му про-сирськає ?

.
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01.08.2025 18:18 Відповісти
 
 