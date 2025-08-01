Краматорськ атакують ворожі БпЛА: під ударом промзона, критична інфраструктура та цивільні об’єкти, є постраждалі. ФОТОрепортаж (оновлено)
Сьогодні з десятої ранку російські війська атакують Краматорськ на Донеччині ударними дронами, зафіксовано 5 влучань.
Про це повідомив міський голова Олександр Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, російські війська поцілили у промислову зону, критичну інфраструктуру та цивільні обʼєкти.
За попередньою інформацією, без постраждалих.
Триває встановлення остаточних наслідків.
Оновлена інформація
Пізніше Гончаренко повідомив, що відомо вже про 8 ударів по місту.
Під вогнем - житлові багатоповерхівки, критична інфраструктура, промислова зона та центральна частина міста.
За попередньою інформацією, є постраждалі.
Всі відповідні служби працюють на місцях. Встановлюються остаточні наслідки російського терору.
"Без зайвої потреби не виходьте на вулицю", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
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