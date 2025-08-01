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Новости Потери врага
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Потери РФ в июле достигли 33 220 человек, 1190 артсистем и 3198 единиц автотехники и автоцистерн, - Минобороны

Уничтожение российской техники

Безвозвратные и санитарные потери личного состава армии РФ в июле составляют 33 220 человек, что эквивалентно численности почти трех мотострелковых дивизий.

Об этом рассказали в Министерстве обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Кроме того, по информации Генерального штаба ВСУ, за 31 день июля украинские защитники поразили или уничтожили 1190 артиллерийских систем врага. Условно, это равно численности 66 артдивизионов. Самыми результативными сутками в контрбатарейной борьбе стало 8 июля - тогда наши воины нейтрализовали 68 вражеских артсистем.

Также в течение июля украинские защитники "отминусовали" 3198 единиц военной автотехники и автоцистерн россиян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 054 200 человек (+940 за сутки), 11 068 танков, 30 944 артсистемы, 23 068 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

К тому же в июле Силы обороны уничтожили или вывели из строя 85 российских танков и 140 боевых бронированных машин. Это меньше, чем в предыдущие месяцы, потому что враг реже применяет бронетехнику.

Автор: 

армия РФ (20184) ликвидация (3900) Минобороны (9514) уничтожение (7585)


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1190 артсистем??? І це лише у липні??? Та скільки ж їх у них ще???
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01.08.2025 17:30 Ответить
та докуя. під "у них" потрібно розуміти не тільки кацапів, але і комуняків і навіть бульбашів, де їхні заводи працюють на кацапську оборонку. не кажучи вже про заводи пухляша. і не варто забувати про старі совкові запаси того воєнного хламу у комуняки Сі. китайські комуняки зараз масово переходять на калібр 155 мм, тому не варто дивуватися, якщо якимись окольними шляхами через пухляша уся ця стара арта совкових калібрів буде продана кацапам.
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01.08.2025 17:41 Ответить
Втрати рф станом на 01.08.2025

Танки - 11068 (+1)ББМ - 23068
Артилерійські системи - ТРИДЦЯТЬ-ТИСЯЧ-ДЕВ'ЯТСОТ-СОРОК-ЧОТИРИ!!!
РСЗВ - 1451
Засоби ППО - 1203
Літаки - 421
Гелікоптери - 340
БПЛА - 49057 (+163)
Крилаті ракети - 3551 (+3)
Кораблі (катери) - 28
Підводні човни - 1
Автомобілі та автоцистерни - 56894 (+72)
Спеціальна техніка - 3935
Особовий склад - близько 1054200 осіб (+940)
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01.08.2025 17:47 Ответить
?
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01.08.2025 17:50 Ответить
За майже чотири роки ТРИДЦЯТЬ-ТИСЯЧ-ДЕВ'ЯТСОТ-СОРОК-ЧОТИРИ Та у жодної армії світу немає артилерії у такій кількості....
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01.08.2025 17:54 Ответить
ви серйозно? ви справді рахуєте, що за ці майже 4 роки великої війни кацапня нічого не виробляла, не ремонтувала і не закупляла у китайських і корейських комуняк? до того ж, не було у каців на початок великої війни 34 000 арти, було десь в межах 20 000. може навіть ще менше. до того ж потрібно ще врахувати а скільки арти було у пухляша? а у комуняки сі? все воно рано чи пізно буде на полі бою в Україні..
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01.08.2025 18:01 Ответить
А 20 000 це хіба мало???
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01.08.2025 18:08 Ответить
Нігуязєбє...... Оце так колосяться надої в звітах міндіча
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01.08.2025 17:35 Ответить
 
 