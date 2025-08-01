Потери РФ в июле достигли 33 220 человек, 1190 артсистем и 3198 единиц автотехники и автоцистерн, - Минобороны
Безвозвратные и санитарные потери личного состава армии РФ в июле составляют 33 220 человек, что эквивалентно численности почти трех мотострелковых дивизий.
Об этом рассказали в Министерстве обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.
Кроме того, по информации Генерального штаба ВСУ, за 31 день июля украинские защитники поразили или уничтожили 1190 артиллерийских систем врага. Условно, это равно численности 66 артдивизионов. Самыми результативными сутками в контрбатарейной борьбе стало 8 июля - тогда наши воины нейтрализовали 68 вражеских артсистем.
Также в течение июля украинские защитники "отминусовали" 3198 единиц военной автотехники и автоцистерн россиян.
К тому же в июле Силы обороны уничтожили или вывели из строя 85 российских танков и 140 боевых бронированных машин. Это меньше, чем в предыдущие месяцы, потому что враг реже применяет бронетехнику.
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