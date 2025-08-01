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Новини Втрати ворога
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Втрати РФ у липні сягнули 33 220 осіб, 1190 артсистем та 3198 одиниць автотехніки і автоцистерн, - Міноборони

Знищення російської техніки

Безповоротні та санітарні втрати особового складу армії РФ у липні становлять 33 220 осіб, що еквівалентно чисельності майже трьох мотострілецьких дивізій.

Про це розповіли в Міністерстві оборони України, передає Цензор.НЕТ.

Окрім того, за інформацією Генерального штабу ЗСУ, за 31 день липня українські захисники уразили або знищили 1190 артилерійських систем ворога. Умовно, це дорівнює чисельності 66 артдивізіонів. Найрезультативнішою добою у контрбатарейній боротьбі стало 8 липня – тоді наші воїни нейтралізували 68 ворожих артсистем.

Також упродовж липня українські захисники "відмінусували" 3198 одиниць військової автотехніки та автоцистерн росіян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 054 200 осіб (+940 за добу), 11 068 танків, 30 944 артсистеми, 23 068 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

До того ж у липні Сили оборони знищили або вивели з ладу 85 російських танків та 140 бойових броньованих машин. Це менше, ніж у попередні місяці. Бо ворог рідше застосовує бронетехніку.

Автор: 

армія рф (18341) ліквідація (4286) Міноборони (7598) знищення (7897)


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Топ коментарі
+3
Нігуязєбє...... Оце так колосяться надої в звітах міндіча
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01.08.2025 17:35 Відповісти
+1
1190 артсистем??? І це лише у липні??? Та скільки ж їх у них ще???
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01.08.2025 17:30 Відповісти
+1
Втрати рф станом на 01.08.2025

Танки - 11068 (+1)ББМ - 23068
Артилерійські системи - ТРИДЦЯТЬ-ТИСЯЧ-ДЕВ'ЯТСОТ-СОРОК-ЧОТИРИ!!!
РСЗВ - 1451
Засоби ППО - 1203
Літаки - 421
Гелікоптери - 340
БПЛА - 49057 (+163)
Крилаті ракети - 3551 (+3)
Кораблі (катери) - 28
Підводні човни - 1
Автомобілі та автоцистерни - 56894 (+72)
Спеціальна техніка - 3935
Особовий склад - близько 1054200 осіб (+940)
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01.08.2025 17:47 Відповісти
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1190 артсистем??? І це лише у липні??? Та скільки ж їх у них ще???
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01.08.2025 17:30 Відповісти
та докуя. під "у них" потрібно розуміти не тільки кацапів, але і комуняків і навіть бульбашів, де їхні заводи працюють на кацапську оборонку. не кажучи вже про заводи пухляша. і не варто забувати про старі совкові запаси того воєнного хламу у комуняки Сі. китайські комуняки зараз масово переходять на калібр 155 мм, тому не варто дивуватися, якщо якимись окольними шляхами через пухляша уся ця стара арта совкових калібрів буде продана кацапам.
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01.08.2025 17:41 Відповісти
Втрати рф станом на 01.08.2025

Танки - 11068 (+1)ББМ - 23068
Артилерійські системи - ТРИДЦЯТЬ-ТИСЯЧ-ДЕВ'ЯТСОТ-СОРОК-ЧОТИРИ!!!
РСЗВ - 1451
Засоби ППО - 1203
Літаки - 421
Гелікоптери - 340
БПЛА - 49057 (+163)
Крилаті ракети - 3551 (+3)
Кораблі (катери) - 28
Підводні човни - 1
Автомобілі та автоцистерни - 56894 (+72)
Спеціальна техніка - 3935
Особовий склад - близько 1054200 осіб (+940)
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01.08.2025 17:47 Відповісти
?
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01.08.2025 17:50 Відповісти
За майже чотири роки ТРИДЦЯТЬ-ТИСЯЧ-ДЕВ'ЯТСОТ-СОРОК-ЧОТИРИ Та у жодної армії світу немає артилерії у такій кількості....
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01.08.2025 17:54 Відповісти
ви серйозно? ви справді рахуєте, що за ці майже 4 роки великої війни кацапня нічого не виробляла, не ремонтувала і не закупляла у китайських і корейських комуняк? до того ж, не було у каців на початок великої війни 34 000 арти, було десь в межах 20 000. може навіть ще менше. до того ж потрібно ще врахувати а скільки арти було у пухляша? а у комуняки сі? все воно рано чи пізно буде на полі бою в Україні..
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01.08.2025 18:01 Відповісти
А 20 000 це хіба мало???
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01.08.2025 18:08 Відповісти
20 000 - це 20 000. мало це чи багато - то кому як. комусь мало, комусь багато. до чого взагалі ви так питання ставите? що ви хочете тут з'ясувати? не розумію я вашої логіки.
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01.08.2025 18:17 Відповісти
Як завжди - я провокатор, який хоче дізнатися, скільки артилерії у ЗСУ. А потім злити цю інформацію своїм кураторам з фсб. Якось так...
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01.08.2025 18:18 Відповісти
та до чого тут провокатор чи не провокатор.. логіка тут в чому? 20000 якщо застосувати одномоментно на фронті - то це багато. проте якщо їх застосовувати протягом 4 років, поступово знімаючи із консервації, відновлюючи, ремонтуючи, виготовляючи нові, закупляючи у пухляша, то тоді все відносно. наче і багато, проте кардинальної погоди на фронті за ці майже 4 роки вони не зробили.
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01.08.2025 18:22 Відповісти
Нігуязєбє...... Оце так колосяться надої в звітах міндіча
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01.08.2025 17:35 Відповісти
 
 