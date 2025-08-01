Втрати РФ у липні сягнули 33 220 осіб, 1190 артсистем та 3198 одиниць автотехніки і автоцистерн, - Міноборони
Безповоротні та санітарні втрати особового складу армії РФ у липні становлять 33 220 осіб, що еквівалентно чисельності майже трьох мотострілецьких дивізій.
Про це розповіли в Міністерстві оборони України, передає Цензор.НЕТ.
Окрім того, за інформацією Генерального штабу ЗСУ, за 31 день липня українські захисники уразили або знищили 1190 артилерійських систем ворога. Умовно, це дорівнює чисельності 66 артдивізіонів. Найрезультативнішою добою у контрбатарейній боротьбі стало 8 липня – тоді наші воїни нейтралізували 68 ворожих артсистем.
Також упродовж липня українські захисники "відмінусували" 3198 одиниць військової автотехніки та автоцистерн росіян.
До того ж у липні Сили оборони знищили або вивели з ладу 85 російських танків та 140 бойових броньованих машин. Це менше, ніж у попередні місяці. Бо ворог рідше застосовує бронетехніку.
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