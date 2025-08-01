Морпех Александр Кириенко ответил рэперше из США, высмеявшей его внешний вид после плена РФ: Не желаю вам такой "диеты"

Боец 36-й бригады морской пехоты ВСУ Александр Кириенко, который прошел российский плен, ответил американской рэперше Азилии Бэнкс. Накануне она высмеяла его внешний вид после неволи.

Видеообращение он опубликовал на своей Facebook-странице, информирует Цензор.НЕТ.

В обращении к Бэнкс украинский военный говорит, что "поддерживает свободу слова, но наша совесть и честь должны устанавливать определенные границы".

"Азилия, я желаю, чтобы никто из вашего окружения не испытал такой "диеты", которую пережили украинские военнопленные - голод, избиения, унижения", - подчеркнул Александр.

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Украинский защитник отметил, что знает, какую трагедию пережили афроамериканцы и на себе почувствовал, "как ломает человеческую душу опыт неволи".

"Пытки - это преступление. Неволе - не место в цивилизованном мире. Мы все созданы, чтобы быть свободными и жить в гармонии. Это тот ведущий принцип, по которому я воспитываю своих детей. Я учу их брать ответственность за все, что они говорят. Потому что слова - это зерна действий. Ведь за каждой человеческой трагедией на этой планете стоит неправильное слово", - добавил Кириенко.

Что предшествовало?

Ранее американская рэперша Азилия Бэнкс распространила на своей странице в соцсети X публикацию с Кириенко, на котором он был изображен до российского плена и после него - заметно похудевшим и истощенным.

"Ну что-то же должно было остановить его жирную задницу от еды", - прокомментировала она.

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Отметим, что Александр Кириенко - воин 36-й бригады морской пехоты, старший сержант ВСУ и главный сержант взвода снайперов. Воюет с 2014 года.

Морпех попал в плен РФ в апреле 2022 года. Боец вместе с побратимами вышел с завода Ильича. Почти два года он провел в колонии № 10 в Мордовии.

Кириенко вернулся домой во время обмена пленными 5 февраля 2025 года. В плену он потерял 40 килограммов веса. Воин до сих пор восстанавливается после пережитых пыток в неволе.

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