Морпех Александр Кириенко ответил рэперше из США, высмеявшей его внешний вид после плена РФ: Не желаю вам такой "диеты"
Боец 36-й бригады морской пехоты ВСУ Александр Кириенко, который прошел российский плен, ответил американской рэперше Азилии Бэнкс. Накануне она высмеяла его внешний вид после неволи.
Видеообращение он опубликовал на своей Facebook-странице, информирует Цензор.НЕТ.
В обращении к Бэнкс украинский военный говорит, что "поддерживает свободу слова, но наша совесть и честь должны устанавливать определенные границы".
"Азилия, я желаю, чтобы никто из вашего окружения не испытал такой "диеты", которую пережили украинские военнопленные - голод, избиения, унижения", - подчеркнул Александр.
Украинский защитник отметил, что знает, какую трагедию пережили афроамериканцы и на себе почувствовал, "как ломает человеческую душу опыт неволи".
"Пытки - это преступление. Неволе - не место в цивилизованном мире. Мы все созданы, чтобы быть свободными и жить в гармонии. Это тот ведущий принцип, по которому я воспитываю своих детей. Я учу их брать ответственность за все, что они говорят. Потому что слова - это зерна действий. Ведь за каждой человеческой трагедией на этой планете стоит неправильное слово", - добавил Кириенко.
Что предшествовало?
Ранее американская рэперша Азилия Бэнкс распространила на своей странице в соцсети X публикацию с Кириенко, на котором он был изображен до российского плена и после него - заметно похудевшим и истощенным.
"Ну что-то же должно было остановить его жирную задницу от еды", - прокомментировала она.
Отметим, что Александр Кириенко - воин 36-й бригады морской пехоты, старший сержант ВСУ и главный сержант взвода снайперов. Воюет с 2014 года.
Морпех попал в плен РФ в апреле 2022 года. Боец вместе с побратимами вышел с завода Ильича. Почти два года он провел в колонии № 10 в Мордовии.
Кириенко вернулся домой во время обмена пленными 5 февраля 2025 года. В плену он потерял 40 килограммов веса. Воин до сих пор восстанавливается после пережитых пыток в неволе.
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Азелія Бенкс щойно шокувала своїх шанувальників.
Американська реперка стала популярною в соціальних мережах після того, як опублікувала шокуюче відео, на якому вона викопує свого померлого кота Люцифера і варить його, повідомляє Dailymail.
У серії відео, які вона опублікувала в Instagram, але згодом видалила, можна побачити, як 29-річна музикантка разом із подругою викопує свою мертву кішку, яка померла минулого року.
«Люцифер 2009-2020. Мій дорогий котику. Дякую тобі за все. Легенда. Ікона. Назавжди сервал», - підписала Азелія Бенкс цей пост.
https://www.imdb.com/news/ni63156472/
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"слова це зерна дій....
за кожним неправільним словом стоїть людська трагедія..."
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перевірено
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пора пики бити вже а не толерувати негріл тупих
Якщо просто, то повісити. Якщо з шоу, то ще й підпалити.
Куклуци мають право на свою точку зору. І мають право доносити її доступними методами.
свиней годують потім ріжуть
я ж думаю якщо иа мавпа може реп читати то не ідіотка
бо це не так просто
М'ясо свині для людей. Реп - для свиней.
Про смаки не сперечаються, чув таке?
та свиней не тримав, гівно вони не їдять, дядя
гівно їдять собаки
йди лісом
зазе голосував?
я російськомовний
пишу як вмію
Бо хлопці у білих балахонах можуть швидко та дохідливо їй роз'яснити, як повинна виглядати людина.
Я зауважив, що у деяких верств населення США можуть бути питання до її зовнішності.
Тільки нігери можуть називати один одного нігерами.
1. Неприйнятна ненависть до корів.
2. Расизм.
3. Бодішеймінг.
і ще величезна купа нетолерантностей до лайна.
Якщо опонент - вродлива жінка, ти оминеш ці її позитивні характеристики і сфокусуєшся на негативних, або скажеш "така вродлива і така тупа", протиставляючи позитивне негативному.
Так само ніхто не каже, що Безугла - тупа біла курка, хоча вона не лише тупа курка, а дійсно біла.
Нехай та реперка буде товста або худа, біла або чорна, вродлива або страшна - це жодним чином не відноситься до теми.
А коли хочеться по максимуму задіти людину - перераховуєш все погане, що в ній бачиш. Бути чорним погано? Бути товстим погано? Для самого себе - недобре, але нікого іншого це не стосується.
Цивілізовані країни позбуваються ментального сміття і це правильно, нам потрібно робити те саме.
Я в шоці . Дожилися . Різне лайно хайпує на наших героях .
Жодна праця і еволюційний прогрес не зроблять з тварини людину - ця курва з північної Америки наочний приклад.
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