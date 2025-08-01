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Новости Американская реперша
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Морпех Александр Кириенко ответил рэперше из США, высмеявшей его внешний вид после плена РФ: Не желаю вам такой "диеты"

Боец 36-й бригады морской пехоты ВСУ Александр Кириенко, который прошел российский плен, ответил американской рэперше Азилии Бэнкс. Накануне она высмеяла его внешний вид после неволи.

Видеообращение он опубликовал на своей Facebook-странице, информирует Цензор.НЕТ.

В обращении к Бэнкс украинский военный говорит, что "поддерживает свободу слова, но наша совесть и честь должны устанавливать определенные границы".

"Азилия, я желаю, чтобы никто из вашего окружения не испытал такой "диеты", которую пережили украинские военнопленные - голод, избиения, унижения", - подчеркнул Александр.

Также читайте: На теле убитой в плену РФ журналистки Рощиной нашли новые следы пыток, - Офис генпрокурора

Украинский защитник отметил, что знает, какую трагедию пережили афроамериканцы и на себе почувствовал, "как ломает человеческую душу опыт неволи".

"Пытки - это преступление. Неволе - не место в цивилизованном мире. Мы все созданы, чтобы быть свободными и жить в гармонии. Это тот ведущий принцип, по которому я воспитываю своих детей. Я учу их брать ответственность за все, что они говорят. Потому что слова - это зерна действий. Ведь за каждой человеческой трагедией на этой планете стоит неправильное слово", - добавил Кириенко.

Что предшествовало?

Ранее американская рэперша Азилия Бэнкс распространила на своей странице в соцсети X публикацию с Кириенко, на котором он был изображен до российского плена и после него - заметно похудевшим и истощенным.

"Ну что-то же должно было остановить его жирную задницу от еды", - прокомментировала она.

Смотрите: "Через секунду их застрелят", - как российские боевики убивают украинских пленных. ВИДЕО

Александр Кириенко обратился к Азилии Бенкс, которая высмеяла его состояние

Отметим, что Александр Кириенко - воин 36-й бригады морской пехоты, старший сержант ВСУ и главный сержант взвода снайперов. Воюет с 2014 года.

Морпех попал в плен РФ в апреле 2022 года. Боец вместе с побратимами вышел с завода Ильича. Почти два года он провел в колонии № 10 в Мордовии.

Кириенко вернулся домой во время обмена пленными 5 февраля 2025 года. В плену он потерял 40 килограммов веса. Воин до сих пор восстанавливается после пережитых пыток в неволе.

Смотрите также: "Доктор Зло": идентифицирован врач, который пытал украинских военнопленных в колонии в Мордовии, - СМИ. ФОТО

Автор: 

военнопленные (1169) плен (2667) морская пехота (43) война в Украине (5466)


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Топ комментарии
+36
Тупа американська соска. А взагалі то у нас таких теж вистачає. Сержанту ЧЕСТЬ!
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01.08.2025 17:53 Ответить
+26
Ще один путіноїд. Тільки вже нащадок рабів з африки:

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01.08.2025 17:57 Ответить
+14
Дурна курка
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01.08.2025 18:08 Ответить
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Тупа американська соска. А взагалі то у нас таких теж вистачає. Сержанту ЧЕСТЬ!
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01.08.2025 17:53 Ответить
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01.08.2025 18:02 Ответить
та воно хворе і збочене - насмокталася сперми старого ботоксного діда)))
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01.08.2025 18:11 Ответить
О мавпа!
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01.08.2025 18:13 Ответить
Не ображайте мавп)))
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01.08.2025 18:28 Ответить
Ще один путіноїд. Тільки вже нащадок рабів з африки:

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01.08.2025 17:57 Ответить
Та воно на голову хворе:

Азелія Бенкс щойно шокувала своїх шанувальників.
Американська реперка стала популярною в соціальних мережах після того, як опублікувала шокуюче відео, на якому вона викопує свого померлого кота Люцифера і варить його, повідомляє Dailymail.

У серії відео, які вона опублікувала в Instagram, але згодом видалила, можна побачити, як 29-річна музикантка разом із подругою викопує свою мертву кішку, яка померла минулого року.
«Люцифер 2009-2020. Мій дорогий котику. Дякую тобі за все. Легенда. Ікона. Назавжди сервал», - підписала Азелія Бенкс цей пост.

https://www.imdb.com/news/ni63156472/
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01.08.2025 18:04 Ответить
уйоБИЩЕ.
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01.08.2025 18:25 Ответить
Чорнопика мразота ще свій смердючий їбальник на українського героя відкриває?! Задоначу місцевим скінхедам, які цю чорносраку блювоту на нуль помножать!
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01.08.2025 19:28 Ответить
Дурна курка
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01.08.2025 18:08 Ответить
хвора хвойда. і любов у неї до дохляків, накшталт ***** або померлого кота. не треба їй любити українців. на відміну від цієї придури, ми ще живі. хай цьомкається з мертвяками
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01.08.2025 18:09 Ответить
Рибка гуппі.
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01.08.2025 18:10 Ответить
рибка Туппі

.
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01.08.2025 18:12 Ответить
🤣
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01.08.2025 18:17 Ответить
Не ображайте рибку гупі порівнюючи її з цім тупим опудалом.
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01.08.2025 18:16 Ответить
не ображайте Опудало, будь ласка..
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01.08.2025 18:54 Ответить
Їй вже насовали в коментах на її Ютуб канали.
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01.08.2025 18:10 Ответить
Краще б хтось у США здогадався подати на неї у суд і трохи грошей злупити.
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01.08.2025 19:05 Ответить
сильно сказав пан Сержант Кірієнко !

"слова це зерна дій....
за кожним неправільним словом стоїть людська трагедія..."

.
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01.08.2025 18:11 Ответить
таке лікується гарним лящем по пиці
перевірено
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01.08.2025 18:12 Ответить
генетичне рабство лящем не виправиш

.
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01.08.2025 18:14 Ответить
то не рабство а ********* чорношкірих мавп
пора пики бити вже а не толерувати негріл тупих
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01.08.2025 18:18 Ответить
Нуууу... Куклуци їх досить ефективно звільняли.
Якщо просто, то повісити. Якщо з шоу, то ще й підпалити.
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01.08.2025 18:21 Ответить
Не вподоблюйтесь їй
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01.08.2025 19:08 Ответить
Де?

Куклуци мають право на свою точку зору. І мають право доносити її доступними методами.
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01.08.2025 19:10 Ответить
У випадку такої істоти (читайте вище), лікується гарним осиковим кілком.
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01.08.2025 18:15 Ответить
Угу, дай свині по пиці... Вилікується?
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01.08.2025 18:16 Ответить
свиня не людина, вона не має абстрактного мислення
свиней годують потім ріжуть
я ж думаю якщо иа мавпа може реп читати то не ідіотка
бо це не так просто
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01.08.2025 18:17 Ответить
Свиня не людина. Реп не музика.
М'ясо свині для людей. Реп - для свиней.
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01.08.2025 18:20 Ответить
про смаки не сперечаються, чув таке?
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01.08.2025 18:22 Ответить
Свині їдять гівно.
Про смаки не сперечаються, чув таке?
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01.08.2025 18:31 Ответить
я бачу ти тупуватий а мниш себе великим спорщиком
та свиней не тримав, гівно вони не їдять, дядя

гівно їдять собаки
йди лісом
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01.08.2025 19:19 Ответить
Рюзкє, тебе видало слово "спорщик". Таварісчь, прокол...
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01.08.2025 19:23 Ответить
ти ідіот
зазе голосував?

я російськомовний
пишу як вмію
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01.08.2025 19:27 Ответить
Чи в природі кицька, котра цвірінькає як горобець? Може і є. Але це аномалія. Збочення. Ненормальність.
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01.08.2025 19:31 Ответить
Азалия Бенкс просто конченное существо, не способное воспринимать чужое горе, с мозгами глуповатой мартышки
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01.08.2025 18:14 Ответить
От не дресированій мавпі щось про зовнішність казати.
Бо хлопці у білих балахонах можуть швидко та дохідливо їй роз'яснити, як повинна виглядати людина.
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01.08.2025 18:19 Ответить
Звідки тут стільки расистів повилазило? Хамство, дурість не мають нічого спільного з расовою приналежністю. Є люди, а є покидьки, незалежно від кольору шкіри.
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01.08.2025 18:35 Ответить
Де расисти? Ми ж говоримо про афро-американку яка займається боді-шеймінгом.
Я зауважив, що у деяких верств населення США можуть бути питання до її зовнішності.
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01.08.2025 18:41 Ответить
Єдина расистка тут це сама "хєроїня". Цей панч був зроблений нею цілеспрямовано відносно білої людини на фото. "Чорного братка" вона так би ніколи не образила.
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01.08.2025 19:03 Ответить
Краще казати темно-зеленого. Чорний - це теж расизм.

Тільки нігери можуть називати один одного нігерами.
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01.08.2025 19:07 Ответить
будем сподіваться що цій дурепі якісь невідомі прихильники таки сполоснуть морду кислотою
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01.08.2025 18:25 Ответить
🙏🙏🙏
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01.08.2025 18:47 Ответить
А спробуй скажи, що вона тупа чорна корова, позбавлена емпатії - поборники політкоректності одразу піднімуть ґвалт.
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01.08.2025 18:26 Ответить
Стопудово.
1. Неприйнятна ненависть до корів.
2. Расизм.
3. Бодішеймінг.
і ще величезна купа нетолерантностей до лайна.
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01.08.2025 18:43 Ответить
Якщо хоч трошки проаналізувати, то стане очевидно, що людина в такому разі вказує всі характеристики, які їй в опоненті не подобаються.

Якщо опонент - вродлива жінка, ти оминеш ці її позитивні характеристики і сфокусуєшся на негативних, або скажеш "така вродлива і така тупа", протиставляючи позитивне негативному.

Так само ніхто не каже, що Безугла - тупа біла курка, хоча вона не лише тупа курка, а дійсно біла.
Нехай та реперка буде товста або худа, біла або чорна, вродлива або страшна - це жодним чином не відноситься до теми.

А коли хочеться по максимуму задіти людину - перераховуєш все погане, що в ній бачиш. Бути чорним погано? Бути товстим погано? Для самого себе - недобре, але нікого іншого це не стосується.

Цивілізовані країни позбуваються ментального сміття і це правильно, нам потрібно робити те саме.
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01.08.2025 19:30 Ответить
Надо было дать ссылку на твитер этой ...
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01.08.2025 18:39 Ответить
https://x.com/azealiaslacewig/status/1949179173043380347
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01.08.2025 19:09 Ответить
https://x.com/azealiaslacewig/status/1949179173043380347
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01.08.2025 19:11 Ответить
Дуже розумно відповів не принижуючись до її недолугого рівня.
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01.08.2025 18:43 Ответить
Госсспаді !! Це ще шо за мавпа ? Хто воно таке і з якої пальми воно спустилося ??
Я в шоці . Дожилися . Різне лайно хайпує на наших героях .
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01.08.2025 18:43 Ответить
Пускай здохне та членкіня. Амінь 🙏 най буде так!!
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01.08.2025 18:46 Ответить
Дарвін все-таки помилявся.
Жодна праця і еволюційний прогрес не зроблять з тварини людину - ця курва з північної Америки наочний приклад.
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01.08.2025 18:49 Ответить
всі ї*ануті ******* путіна
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01.08.2025 18:51 Ответить
Шановне Панство, від Ваших коментарів тут мало сенсу. Зайдіть у Х, знайдіть публікацію і напишіть пост правильно, щоб він дійшов і до неї, і до Ілона Маска. З аргументацією скажіть, що треба заблокувати цей акаунт. В кінці бажано вказати популярні теги, щоб Ваш пост побачило і перепостило як можна більше людей. Свій пост ця психічно хвора опублікувала 26 липня.

https://x.com/azealiaslacewig @azealiaslacewig
https://x.com/elonmusk @elonmusk
https://x.com/hashtag/WarUkraine?src=hashtag_click #WarUkraine
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01.08.2025 19:25 Ответить
Де ку-клус-клан?
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01.08.2025 19:33 Ответить
мразь
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01.08.2025 20:10 Ответить
 
 