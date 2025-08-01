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Новини Американська реперка висміяла морпіха Олександра Кірієнка
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Морпіх Олександр Кірієнко відповів реперці зі США, яка висміяла його вигляд після полону РФ: Не бажаю вам такої "дієти"

Боєць 36-ї бригади морської піхоти ЗСУ Олександр Кірієнко, який пройшов російський полон, відповів американській реперці Азілії Бенкс. Напередодні вона висміяла його зовнішній вигляд після неволі. 

Відеозвернення він опублікував на своїй Facebook-сторінці, інформує Цензор.НЕТ.

У зверненні до Бенкс український військовий каже, що "підтримує свободу слова, але наша совість і честь повинні встановлювати певні межі".

"Азіліє, я бажаю, щоб ніхто з вашого оточення не зазнав такої "дієти", що пережили українські військовополонені — голод, побиття, приниження", - наголосив Олександр. 

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Український захисник зауважив, що знає, яку трагедію пережили афроамериканці й на собі відчув, "як ламає людську душу досвід неволі".

"Тортури – це злочин. Неволі – не місце в цивілізованому світі. Ми всі створені, щоб бути вільними й жити в гармонії. Це той провідний принцип, за яким я виховую своїх дітей. Я вчу їх брати відповідальність за все, що вони говорять. Бо слова – це зерна дій. Адже за кожною людською трагедією на цій планеті стоїть неправильне слово", - додав Кірієнко. 

Що передувало?

Раніше американська реперка Азілія Бенкс поширила на своїй сторінці в соцмережі X публікацію з Кірієнком, на якому він був зображений до російського полону і після нього — помітно схудлим і виснаженим.

"Ну щось же мало зупинити його жирну дупу від їжі", - прокоментувала вона.

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Висміювання співачки зовнішнього вигляду оборонця Маріуполя викликало обурення в українських військових та громадських діячів.

Азілія Бенкс й раніше була відома своїми проросійськими заявами. Зокрема, вона писала, що Росія не почала б війну проти України, "якби США не втручались у справи України, намагаючись використати країну як майданчик для проксі-війни".

Також вона називала російського диктатора Володимира Путіна своїм "улюбленим суперлиходієм".

Олександр Кірієнко звернувся до Азілії Бенкс, яка висміяла його стан

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський провів нараду щодо визволення полонених: З лютого 2022 вдалося повернути 5,8 тис. людей. ФОТОрепортаж

Зазначимо, що Олександр Кірієнко –– воїн 36-ї бригади морської піхоти, старший сержант ЗСУ і головний сержант взводу снайперів. Воює з 2014 року.

Морпіх потрапив у полон РФ у квітні 2022 року. Боєць разом із побратимами вийшов із заводу Ілліча. Майже два роки він провів у колонії № 10 у Мордовії.

Кірієнко повернувся додому під час обміну полоненими 5 лютого 2025 року. У полоні він втратив 40 кілограмів ваги. Воїн досі відновлюється після пережитих катувань у неволі.

Також читайте: "Доктор Зло": ідентифіковано лікаря, який катував українських військовополонених в колонії у Мордовії, - ЗМІ. ФОТО

Автор: 

військовополонені (1036) полон (1619) морська піхота (49) війна в Україні (5504)


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Топ коментарі
+18
Тупа американська соска. А взагалі то у нас таких теж вистачає. Сержанту ЧЕСТЬ!
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01.08.2025 17:53 Відповісти
+10
Ще один путіноїд. Тільки вже нащадок рабів з африки:

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01.08.2025 17:57 Відповісти
+7
рибка Туппі

.
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01.08.2025 18:12 Відповісти
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Тупа американська соска. А взагалі то у нас таких теж вистачає. Сержанту ЧЕСТЬ!
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01.08.2025 17:53 Відповісти
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01.08.2025 18:02 Відповісти
та воно хворе і збочене - насмокталася сперми старого ботоксного діда)))
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01.08.2025 18:11 Відповісти
О мавпа!
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01.08.2025 18:13 Відповісти
Не ображайте мавп)))
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01.08.2025 18:28 Відповісти
Ще один путіноїд. Тільки вже нащадок рабів з африки:

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01.08.2025 17:57 Відповісти
Та воно на голову хворе:

Азелія Бенкс щойно шокувала своїх шанувальників.
Американська реперка стала популярною в соціальних мережах після того, як опублікувала шокуюче відео, на якому вона викопує свого померлого кота Люцифера і варить його, повідомляє Dailymail.

У серії відео, які вона опублікувала в Instagram, але згодом видалила, можна побачити, як 29-річна музикантка разом із подругою викопує свою мертву кішку, яка померла минулого року.
«Люцифер 2009-2020. Мій дорогий котику. Дякую тобі за все. Легенда. Ікона. Назавжди сервал», - підписала Азелія Бенкс цей пост.

https://www.imdb.com/news/ni63156472/
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01.08.2025 18:04 Відповісти
уйоБИЩЕ.
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01.08.2025 18:25 Відповісти
Дурна курка
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01.08.2025 18:08 Відповісти
хвора хвойда. і любов у неї до дохляків, накшталт ***** або померлого кота. не треба їй любити українців. на відміну від цієї придури, ми ще живі. хай цьомкається з мертвяками
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01.08.2025 18:09 Відповісти
Рибка гуппі.
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01.08.2025 18:10 Відповісти
рибка Туппі

.
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01.08.2025 18:12 Відповісти
🤣
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01.08.2025 18:17 Відповісти
Не ображайте рибку гупі порівнюючи її з цім тупим опудалом.
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01.08.2025 18:16 Відповісти
Їй вже насовали в коментах на її Ютуб канали.
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01.08.2025 18:10 Відповісти
сильно сказав пан Сержант Кірієнко !

"слова це зерна дій....
за кожним неправільним словом стоїть людська трагедія..."

.
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01.08.2025 18:11 Відповісти
таке лікується гарним лящем по пиці
перевірено
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01.08.2025 18:12 Відповісти
генетичне рабство лящем не виправиш

.
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01.08.2025 18:14 Відповісти
то не рабство а ********* чорношкірих мавп
пора пики бити вже а не толерувати негріл тупих
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01.08.2025 18:18 Відповісти
Нуууу... Куклуци їх досить ефективно звільняли.
Якщо просто, то повісити. Якщо з шоу, то ще й підпалити.
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01.08.2025 18:21 Відповісти
У випадку такої істоти (читайте вище), лікується гарним осиковим кілком.
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01.08.2025 18:15 Відповісти
Угу, дай свині по пиці... Вилікується?
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01.08.2025 18:16 Відповісти
свиня не людина, вона не має абстрактного мислення
свиней годують потім ріжуть
я ж думаю якщо иа мавпа може реп читати то не ідіотка
бо це не так просто
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01.08.2025 18:17 Відповісти
Свиня не людина. Реп не музика.
М'ясо свині для людей. Реп - для свиней.
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01.08.2025 18:20 Відповісти
про смаки не сперечаються, чув таке?
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01.08.2025 18:22 Відповісти
Свині їдять гівно.
Про смаки не сперечаються, чув таке?
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01.08.2025 18:31 Відповісти
Азалия Бенкс просто конченное существо, не способное воспринимать чужое горе, с мозгами глуповатой мартышки
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01.08.2025 18:14 Відповісти
От не дресированій мавпі щось про зовнішність казати.
Бо хлопці у білих балахонах можуть швидко та дохідливо їй роз'яснити, як повинна виглядати людина.
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01.08.2025 18:19 Відповісти
Звідки тут стільки расистів повилазило? Хамство, дурість не мають нічого спільного з расовою приналежністю. Є люди, а є покидьки, незалежно від кольору шкіри.
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01.08.2025 18:35 Відповісти
Де расисти? Ми ж говоримо про афро-американку яка займається боді-шеймінгом.
Я зауважив, що у деяких верств населення США можуть бути питання до її зовнішності.
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01.08.2025 18:41 Відповісти
будем сподіваться що цій дурепі якісь невідомі прихильники таки сполоснуть морду кислотою
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01.08.2025 18:25 Відповісти
А спробуй скажи, що вона тупа чорна корова, позбавлена емпатії - поборники політкоректності одразу піднімуть ґвалт.
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01.08.2025 18:26 Відповісти
Надо было дать ссылку на твитер этой ...
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01.08.2025 18:39 Відповісти
 
 