Морпіх Олександр Кірієнко відповів реперці зі США, яка висміяла його вигляд після полону РФ: Не бажаю вам такої "дієти"

Боєць 36-ї бригади морської піхоти ЗСУ Олександр Кірієнко, який пройшов російський полон, відповів американській реперці Азілії Бенкс. Напередодні вона висміяла його зовнішній вигляд після неволі.

Відеозвернення він опублікував на своїй Facebook-сторінці, інформує Цензор.НЕТ.

У зверненні до Бенкс український військовий каже, що "підтримує свободу слова, але наша совість і честь повинні встановлювати певні межі".

"Азіліє, я бажаю, щоб ніхто з вашого оточення не зазнав такої "дієти", що пережили українські військовополонені — голод, побиття, приниження", - наголосив Олександр.

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Український захисник зауважив, що знає, яку трагедію пережили афроамериканці й на собі відчув, "як ламає людську душу досвід неволі".

"Тортури – це злочин. Неволі – не місце в цивілізованому світі. Ми всі створені, щоб бути вільними й жити в гармонії. Це той провідний принцип, за яким я виховую своїх дітей. Я вчу їх брати відповідальність за все, що вони говорять. Бо слова – це зерна дій. Адже за кожною людською трагедією на цій планеті стоїть неправильне слово", - додав Кірієнко.

Що передувало?

Раніше американська реперка Азілія Бенкс поширила на своїй сторінці в соцмережі X публікацію з Кірієнком, на якому він був зображений до російського полону і після нього — помітно схудлим і виснаженим.

"Ну щось же мало зупинити його жирну дупу від їжі", - прокоментувала вона.

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Висміювання співачки зовнішнього вигляду оборонця Маріуполя викликало обурення в українських військових та громадських діячів.

Азілія Бенкс й раніше була відома своїми проросійськими заявами. Зокрема, вона писала, що Росія не почала б війну проти України, "якби США не втручались у справи України, намагаючись використати країну як майданчик для проксі-війни".

Також вона називала російського диктатора Володимира Путіна своїм "улюбленим суперлиходієм".

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Зазначимо, що Олександр Кірієнко –– воїн 36-ї бригади морської піхоти, старший сержант ЗСУ і головний сержант взводу снайперів. Воює з 2014 року.

Морпіх потрапив у полон РФ у квітні 2022 року. Боєць разом із побратимами вийшов із заводу Ілліча. Майже два роки він провів у колонії № 10 у Мордовії.

Кірієнко повернувся додому під час обміну полоненими 5 лютого 2025 року. У полоні він втратив 40 кілограмів ваги. Воїн досі відновлюється після пережитих катувань у неволі.

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