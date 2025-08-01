Морпіх Олександр Кірієнко відповів реперці зі США, яка висміяла його вигляд після полону РФ: Не бажаю вам такої "дієти"
Боєць 36-ї бригади морської піхоти ЗСУ Олександр Кірієнко, який пройшов російський полон, відповів американській реперці Азілії Бенкс. Напередодні вона висміяла його зовнішній вигляд після неволі.
Відеозвернення він опублікував на своїй Facebook-сторінці, інформує Цензор.НЕТ.
У зверненні до Бенкс український військовий каже, що "підтримує свободу слова, але наша совість і честь повинні встановлювати певні межі".
"Азіліє, я бажаю, щоб ніхто з вашого оточення не зазнав такої "дієти", що пережили українські військовополонені — голод, побиття, приниження", - наголосив Олександр.
Український захисник зауважив, що знає, яку трагедію пережили афроамериканці й на собі відчув, "як ламає людську душу досвід неволі".
"Тортури – це злочин. Неволі – не місце в цивілізованому світі. Ми всі створені, щоб бути вільними й жити в гармонії. Це той провідний принцип, за яким я виховую своїх дітей. Я вчу їх брати відповідальність за все, що вони говорять. Бо слова – це зерна дій. Адже за кожною людською трагедією на цій планеті стоїть неправильне слово", - додав Кірієнко.
Що передувало?
Раніше американська реперка Азілія Бенкс поширила на своїй сторінці в соцмережі X публікацію з Кірієнком, на якому він був зображений до російського полону і після нього — помітно схудлим і виснаженим.
"Ну щось же мало зупинити його жирну дупу від їжі", - прокоментувала вона.
Висміювання співачки зовнішнього вигляду оборонця Маріуполя викликало обурення в українських військових та громадських діячів.
Азілія Бенкс й раніше була відома своїми проросійськими заявами. Зокрема, вона писала, що Росія не почала б війну проти України, "якби США не втручались у справи України, намагаючись використати країну як майданчик для проксі-війни".
Також вона називала російського диктатора Володимира Путіна своїм "улюбленим суперлиходієм".
Зазначимо, що Олександр Кірієнко –– воїн 36-ї бригади морської піхоти, старший сержант ЗСУ і головний сержант взводу снайперів. Воює з 2014 року.
Морпіх потрапив у полон РФ у квітні 2022 року. Боєць разом із побратимами вийшов із заводу Ілліча. Майже два роки він провів у колонії № 10 у Мордовії.
Кірієнко повернувся додому під час обміну полоненими 5 лютого 2025 року. У полоні він втратив 40 кілограмів ваги. Воїн досі відновлюється після пережитих катувань у неволі.
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Азелія Бенкс щойно шокувала своїх шанувальників.
Американська реперка стала популярною в соціальних мережах після того, як опублікувала шокуюче відео, на якому вона викопує свого померлого кота Люцифера і варить його, повідомляє Dailymail.
У серії відео, які вона опублікувала в Instagram, але згодом видалила, можна побачити, як 29-річна музикантка разом із подругою викопує свою мертву кішку, яка померла минулого року.
«Люцифер 2009-2020. Мій дорогий котику. Дякую тобі за все. Легенда. Ікона. Назавжди сервал», - підписала Азелія Бенкс цей пост.
https://www.imdb.com/news/ni63156472/
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"слова це зерна дій....
за кожним неправільним словом стоїть людська трагедія..."
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перевірено
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пора пики бити вже а не толерувати негріл тупих
Якщо просто, то повісити. Якщо з шоу, то ще й підпалити.
свиней годують потім ріжуть
я ж думаю якщо иа мавпа може реп читати то не ідіотка
бо це не так просто
М'ясо свині для людей. Реп - для свиней.
Про смаки не сперечаються, чув таке?
Бо хлопці у білих балахонах можуть швидко та дохідливо їй роз'яснити, як повинна виглядати людина.
Я зауважив, що у деяких верств населення США можуть бути питання до її зовнішності.