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Свириденко анонсировала визит миссии МВФ в Киев в конце августа

Свириденко анонсировала визит миссии МВФ в Киев в конце августа

Премьер Юлия Свириденко провела разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество.

Об этом глава правительства сообщила в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, сейчас украинская команда работает над проектом бюджета на 2026 год.

"Вместе с партнерами ищем решение для покрытия финансовых потребностей страны в условиях войны и продолжения реформ. Ожидаем визит миссии Фонда в Киев в конце августа. Впереди месяцы интенсивной работы и переговоров. Рассчитываем на поддержку и держим обязательства", - добавила Свириденко.

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Напомним, ранее в МВФ прокомментировали закон о ликвидации независимости НАБУ и возможную новую программу кредитования для Украины

Автор: 

МВФ (3338) Свириденко Юлия (186) Георгиева Кристалина (49)


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Топ комментарии
+1
Я такдумаю шо зелені наберуться кредитів ще й нашим правкукам
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01.08.2025 20:29 Ответить
+1
вже
а ще вони продали все, так що правнукам нічого і не лишиться, окрім боргів
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01.08.2025 20:31 Ответить
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Я такдумаю шо зелені наберуться кредитів ще й нашим правкукам
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01.08.2025 20:29 Ответить
А інших варіантів, нажаль, нема.

От тільки б ці кредити не йшли на золоті унітази міндічей.
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01.08.2025 20:31 Ответить
вже
а ще вони продали все, так що правнукам нічого і не лишиться, окрім боргів
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01.08.2025 20:31 Ответить
ЗЕлені, готуйте дупи.
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01.08.2025 20:29 Ответить
Ти помиляєшся-зелені вилизуватимуть тій комісії
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01.08.2025 20:30 Ответить
От тільки тій комісії це ні до чого.
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01.08.2025 20:32 Ответить
МВФ не благодійна кантора

Международный валютный фонд (МВФ) имеет как положительные, так и отрицательные стороны. С одной стороны, он предоставляет финансовую помощь странам, испытывающим экономические трудности, и способствует стабильности мировой экономики. С другой стороны, условия, на которых МВФ предоставляет займы, могут быть жесткими и приводить к зависимости стран от фонда, а также к негативным последствиям для их экономики и социальной сферы.
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01.08.2025 20:43 Ответить
Так саме тому їм вилизування не потрібне.
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01.08.2025 20:44 Ответить
Подивляться на нову прем'єрку. Виставлять рахунок.
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01.08.2025 20:30 Ответить
А чим вона відрізняється від попередньої, окрім відсутності члена?
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01.08.2025 20:45 Ответить
Будуть їбать
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01.08.2025 20:36 Ответить
КабМіндічі, готуються до приїзду Ревізорів!!??
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01.08.2025 20:43 Ответить
"Бомбезный" заголовок! Скакать от радости? Или впасть в истерику?
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01.08.2025 20:53 Ответить
Свиденко: "И возможно нас будут бить, скорее всего даже ногами"
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01.08.2025 20:59 Ответить
Попередник Шмигаль прибарахлився тепер Свириденко на черзі,коловорот зелені в Україні.
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01.08.2025 21:07 Ответить
 
 