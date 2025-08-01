Свириденко анонсировала визит миссии МВФ в Киев в конце августа
Премьер Юлия Свириденко провела разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество.
Об этом глава правительства сообщила в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, сейчас украинская команда работает над проектом бюджета на 2026 год.
"Вместе с партнерами ищем решение для покрытия финансовых потребностей страны в условиях войны и продолжения реформ. Ожидаем визит миссии Фонда в Киев в конце августа. Впереди месяцы интенсивной работы и переговоров. Рассчитываем на поддержку и держим обязательства", - добавила Свириденко.
Напомним, ранее в МВФ прокомментировали закон о ликвидации независимости НАБУ и возможную новую программу кредитования для Украины
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От тільки б ці кредити не йшли на золоті унітази міндічей.
а ще вони продали все, так що правнукам нічого і не лишиться, окрім боргів
Международный валютный фонд (МВФ) имеет как положительные, так и отрицательные стороны. С одной стороны, он предоставляет финансовую помощь странам, испытывающим экономические трудности, и способствует стабильности мировой экономики. С другой стороны, условия, на которых МВФ предоставляет займы, могут быть жесткими и приводить к зависимости стран от фонда, а также к негативным последствиям для их экономики и социальной сферы.