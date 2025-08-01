Свириденко анонсировала визит миссии МВФ в Киев в конце августа

Премьер Юлия Свириденко провела разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество.

Об этом глава правительства сообщила в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, сейчас украинская команда работает над проектом бюджета на 2026 год.

"Вместе с партнерами ищем решение для покрытия финансовых потребностей страны в условиях войны и продолжения реформ. Ожидаем визит миссии Фонда в Киев в конце августа. Впереди месяцы интенсивной работы и переговоров. Рассчитываем на поддержку и держим обязательства", - добавила Свириденко.

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Напомним, ранее в МВФ прокомментировали закон о ликвидации независимости НАБУ и возможную новую программу кредитования для Украины