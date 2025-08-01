Свириденко анонсувала візит місії МВФ до Києва наприкінці серпня
Прем'єрка Юлія Свириденко провела розмову з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. Сторони обговорили подальшу співпрацю.
Про це очільниця уряду повідомила у соцмережах, передає Цензор.НЕТ.
За її словами, наразі українська команда працює над проєктом бюджету на 2026 рік.
"Разом із партнерами шукаємо рішення для покриття фінансових потреб країни в умовах війни та продовження реформ. Очікуємо на візит місії Фонду до Києва наприкінці серпня. Попереду місяці інтенсивної роботи й переговорів. Розраховуємо на підтримку і тримаємо зобовʼязання", - додала Свириденко.
Нагадаємо, раніше у МВФ прокоментували закон про ліквідацію незалежності НАБУ і можливу нову програму кредитування для України
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От тільки б ці кредити не йшли на золоті унітази міндічей.
а ще вони продали все, так що правнукам нічого і не лишиться, окрім боргів
Международный валютный фонд (МВФ) имеет как положительные, так и отрицательные стороны. С одной стороны, он предоставляет финансовую помощь странам, испытывающим экономические трудности, и способствует стабильности мировой экономики. С другой стороны, условия, на которых МВФ предоставляет займы, могут быть жесткими и приводить к зависимости стран от фонда, а также к негативным последствиям для их экономики и социальной сферы.