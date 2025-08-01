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Новини
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Свириденко анонсувала візит місії МВФ до Києва наприкінці серпня

Свириденко анонсувала візит місії МВФ до Києва наприкінці серпня

Прем'єрка Юлія Свириденко провела розмову з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. Сторони обговорили подальшу співпрацю. 

Про це очільниця уряду повідомила у соцмережах, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, наразі українська команда працює над проєктом бюджету на 2026 рік.

"Разом із партнерами шукаємо рішення для покриття фінансових потреб країни в умовах війни та продовження реформ. Очікуємо на візит місії Фонду до Києва наприкінці серпня. Попереду місяці інтенсивної роботи й переговорів. Розраховуємо на підтримку і тримаємо зобовʼязання", - додала Свириденко.

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Нагадаємо, раніше у МВФ прокоментували закон про ліквідацію незалежності НАБУ і можливу нову програму кредитування для України

Автор: 

МВФ (3092) Свириденко Юлія (409) Георгієва Крісталіна (99)


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Топ коментарі
+3
вже
а ще вони продали все, так що правнукам нічого і не лишиться, окрім боргів
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01.08.2025 20:31 Відповісти
+2
Я такдумаю шо зелені наберуться кредитів ще й нашим правкукам
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01.08.2025 20:29 Відповісти
+1
МВФ не благодійна кантора

Международный валютный фонд (МВФ) имеет как положительные, так и отрицательные стороны. С одной стороны, он предоставляет финансовую помощь странам, испытывающим экономические трудности, и способствует стабильности мировой экономики. С другой стороны, условия, на которых МВФ предоставляет займы, могут быть жесткими и приводить к зависимости стран от фонда, а также к негативным последствиям для их экономики и социальной сферы.
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01.08.2025 20:43 Відповісти
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Я такдумаю шо зелені наберуться кредитів ще й нашим правкукам
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01.08.2025 20:29 Відповісти
А інших варіантів, нажаль, нема.

От тільки б ці кредити не йшли на золоті унітази міндічей.
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01.08.2025 20:31 Відповісти
вже
а ще вони продали все, так що правнукам нічого і не лишиться, окрім боргів
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01.08.2025 20:31 Відповісти
ЗЕлені, готуйте дупи.
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01.08.2025 20:29 Відповісти
Ти помиляєшся-зелені вилизуватимуть тій комісії
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01.08.2025 20:30 Відповісти
От тільки тій комісії це ні до чого.
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01.08.2025 20:32 Відповісти
МВФ не благодійна кантора

Международный валютный фонд (МВФ) имеет как положительные, так и отрицательные стороны. С одной стороны, он предоставляет финансовую помощь странам, испытывающим экономические трудности, и способствует стабильности мировой экономики. С другой стороны, условия, на которых МВФ предоставляет займы, могут быть жесткими и приводить к зависимости стран от фонда, а также к негативным последствиям для их экономики и социальной сферы.
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01.08.2025 20:43 Відповісти
Так саме тому їм вилизування не потрібне.
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01.08.2025 20:44 Відповісти
Подивляться на нову прем'єрку. Виставлять рахунок.
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01.08.2025 20:30 Відповісти
А чим вона відрізняється від попередньої, окрім відсутності члена?
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01.08.2025 20:45 Відповісти
Будуть їбать
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01.08.2025 20:36 Відповісти
КабМіндічі, готуються до приїзду Ревізорів!!??
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01.08.2025 20:43 Відповісти
"Бомбезный" заголовок! Скакать от радости? Или впасть в истерику?
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01.08.2025 20:53 Відповісти
Свиденко: "И возможно нас будут бить, скорее всего даже ногами"
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01.08.2025 20:59 Відповісти
Попередник Шмигаль прибарахлився тепер Свириденко на черзі,коловорот зелені в Україні.
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01.08.2025 21:07 Відповісти
пусть тебя куррррву *********
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01.08.2025 22:50 Відповісти
 
 