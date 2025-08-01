Свириденко анонсувала візит місії МВФ до Києва наприкінці серпня

Прем'єрка Юлія Свириденко провела розмову з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. Сторони обговорили подальшу співпрацю.

Про це очільниця уряду повідомила у соцмережах, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, наразі українська команда працює над проєктом бюджету на 2026 рік.

"Разом із партнерами шукаємо рішення для покриття фінансових потреб країни в умовах війни та продовження реформ. Очікуємо на візит місії Фонду до Києва наприкінці серпня. Попереду місяці інтенсивної роботи й переговорів. Розраховуємо на підтримку і тримаємо зобовʼязання", - додала Свириденко.

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