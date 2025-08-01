Рашисты ударили БпЛА по Харькову: 10 раненых, среди них – 5-месячный младенец (обновлено)

Российские оккупанты вечером 1 августа ударили беспилотником "Молния" по Харькову. Есть пострадавшие, среди них ребенок.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили мэр Игорь Терехов и председатель ОГА Олег Синегубов.

"Зафиксирован удар вражеским дроном "Молния" по городу. Детали выясняем. Вражеский БпЛА типа "Молния" попал вблизи многоквартирного дома в Киевском районе Харькова", - отметил Терехов.

Позже он уточнил, что уже пятеро пострадавших, среди них мальчик 9 лет.

"25-летняя и 35-летняя женщины пострадали в Киевском районе Харькова вследствие вражеского "прилета". Пострадавшие госпитализированы. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сообщил глава ОГА.

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"Пока известно о шести пострадавших. Также есть информация о повреждении двух многоквартирных домов и одного авто. На месте работают все соответствующие службы", - написал Терехов в 21:26.

Впоследствии мэр сообщил, что уже 7 пострадавших.

"Уже десять пострадавших, из которых трое детей. Среди них ребенок 5 месяцев", - уточнивл Терехов.