Рашисты ударили БпЛА по Харькову: 10 раненых, среди них – 5-месячный младенец (обновлено)
Российские оккупанты вечером 1 августа ударили беспилотником "Молния" по Харькову. Есть пострадавшие, среди них ребенок.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили мэр Игорь Терехов и председатель ОГА Олег Синегубов.
"Зафиксирован удар вражеским дроном "Молния" по городу. Детали выясняем. Вражеский БпЛА типа "Молния" попал вблизи многоквартирного дома в Киевском районе Харькова", - отметил Терехов.
Позже он уточнил, что уже пятеро пострадавших, среди них мальчик 9 лет.
"25-летняя и 35-летняя женщины пострадали в Киевском районе Харькова вследствие вражеского "прилета". Пострадавшие госпитализированы. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сообщил глава ОГА.
"Пока известно о шести пострадавших. Также есть информация о повреждении двух многоквартирных домов и одного авто. На месте работают все соответствующие службы", - написал Терехов в 21:26.
Впоследствии мэр сообщил, что уже 7 пострадавших.
"Уже десять пострадавших, из которых трое детей. Среди них ребенок 5 месяцев", - уточнивл Терехов.
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Мабуть по своїх Зелуп і Сир не хочуть стріляти.