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Новости Атака беспилотников на Харьков Обстрел Харькова
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Рашисты ударили БпЛА по Харькову: 10 раненых, среди них – 5-месячный младенец (обновлено)

Враг атаковал Харьков вечером 1 августа

Российские оккупанты вечером 1 августа ударили беспилотником "Молния" по Харькову. Есть пострадавшие, среди них ребенок.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили мэр Игорь Терехов и председатель ОГА Олег Синегубов.

"Зафиксирован удар вражеским дроном "Молния" по городу. Детали выясняем. Вражеский БпЛА типа "Молния" попал вблизи многоквартирного дома в Киевском районе Харькова", - отметил Терехов.

Позже он уточнил, что уже пятеро пострадавших, среди них мальчик 9 лет.

"25-летняя и 35-летняя женщины пострадали в Киевском районе Харькова вследствие вражеского "прилета". Пострадавшие госпитализированы. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сообщил глава ОГА.

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"Пока известно о шести пострадавших. Также есть информация о повреждении двух многоквартирных домов и одного авто. На месте работают все соответствующие службы", - написал Терехов в 21:26.

Впоследствии мэр сообщил, что уже 7 пострадавших.

"Уже десять пострадавших, из которых трое детей. Среди них ребенок 5 месяцев", - уточнивл Терехов.

Автор: 

обстрел (28834) Харьков (7702) Шахед (1354) Харьковская область (1379) Харьковский район (481)


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В Бідгороді мабуть все спокійно? Як можно за три з половиною р. війни не зробити повну денаціфікацію Білгорода, який по розміру, як один район Харкова.
Мабуть по своїх Зелуп і Сир не хочуть стріляти.
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01.08.2025 21:23 Ответить
До речі: Білгород, один із райцентрів Харківський області! куйло хрюкнуло, що в Білгороді живуть тільки одні Українці!
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01.08.2025 21:58 Ответить
Коли можна буде прочитати про втрати у москві? Що думає наша "влада"
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01.08.2025 21:32 Ответить
Ну як завжди відповіді нема ,ворог відчуває свою безкарність ,ці чорти добре воюють з мирним населенням ,ось учора убили в Києві 31 людину серед яких 5 дітей, ці варвари в своїй жорстокості і тупості обійшли усіх.
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01.08.2025 21:33 Ответить
Зельку - геть. Чел реально не знає, що робити.
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01.08.2025 21:54 Ответить
 
 