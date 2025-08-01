Рашисти вдарили БпЛА по Харкову: 11 поранених, серед них – 5-місячне немовля (оновлено)

Російські окупанти ввечері 1 серпня вдарили безпілотником "Молнія" по Харкову. Є постраждалі, серед них діти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили мер Ігор Терехов та голова ОВА Олег Синєгубов.

"Зафіксовано удар ворожим дроном "Молнія" по місту. Деталі зʼясовуємо. Ворожий БпЛА типу "Молнія" влучив поблизу багатоквартирного будинку в Київському районі Харкова", - зазначив Терехов.

Згодом він уточнив, що вже пʼятеро постраждалих, серед них хлопчик 9 років.

"25-річна та 35-річна жінки постраждали в Київському районі Харкова внаслідок ворожого "прильоту". Постраждалих шпиталізовано. Їм надається вся необхідна медична допомога", - повідомив очільник ОВА.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 103 рази росіяни атакували Харків у липні: одна людина загинула, ще 164 - постраждали, з них 20 - діти. ІНФОГРАФІКА

"Наразі відомо про шістьох постраждалих. Також є інформація про пошкодження двох багатоквартирних будинків та одного авто. На місці працюють усі відповідні служби", - написав Терехов о 21:26.

Згодом міський голова повідомив, що вже 7 постраждалих.

"Вже десятеро постраждалих, з яких троє дітей. Серед них немовля 5 місяців", - уточнив Терехов.

О 22:41 Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих зросла до 11.

"Ще один постраждалий звернувся за допомогою до лікарів після "прильоту" ворожого БпЛА в Харкові. На цю хвилину кількість постраждалих в Київському районі сягнула 11. Наразі пʼятеро людей знаходяться під наглядом медиків у лікарні, серед них двоє дітей. Всім надається висококваліфікована допомога", - написав посадовець.