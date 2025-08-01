УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8768 відвідувачів онлайн
Новини Атака безпілотників на Харків Обстріл Харкова
949 5

Рашисти вдарили БпЛА по Харкову: 11 поранених, серед них – 5-місячне немовля (оновлено)

Ворог атакував Харків ввечері 1 серпня

Російські окупанти ввечері 1 серпня вдарили безпілотником "Молнія" по Харкову. Є постраждалі, серед них діти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили мер Ігор Терехов та голова ОВА Олег Синєгубов

"Зафіксовано удар ворожим дроном "Молнія" по місту. Деталі зʼясовуємо. Ворожий БпЛА типу "Молнія" влучив поблизу багатоквартирного будинку в Київському районі Харкова", - зазначив Терехов.

Згодом він уточнив, що вже пʼятеро постраждалих, серед них хлопчик 9 років. 

"25-річна та 35-річна жінки постраждали в Київському районі Харкова внаслідок ворожого "прильоту". Постраждалих шпиталізовано. Їм надається вся необхідна медична допомога", - повідомив очільник ОВА.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 103 рази росіяни атакували Харків у липні: одна людина загинула, ще 164 - постраждали, з них 20 - діти. ІНФОГРАФІКА

"Наразі відомо про шістьох постраждалих. Також є інформація про пошкодження двох багатоквартирних будинків та одного авто. На місці працюють усі відповідні служби", - написав Терехов о 21:26.

Згодом міський голова повідомив, що вже 7 постраждалих. 

"Вже десятеро постраждалих, з яких троє дітей. Серед них немовля 5 місяців", - уточнив Терехов.

О 22:41 Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих зросла до 11.

"Ще один постраждалий звернувся за допомогою до лікарів після "прильоту" ворожого БпЛА в Харкові. На цю хвилину кількість постраждалих в Київському районі сягнула 11. Наразі пʼятеро людей знаходяться під наглядом медиків у лікарні, серед них двоє дітей. Всім надається висококваліфікована допомога", - написав посадовець.

Автор: 

обстріл (30157) Харків (5827) Шахед (1362) Харківська область (1392) Харківський район (488)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В Бідгороді мабуть все спокійно? Як можно за три з половиною р. війни не зробити повну денаціфікацію Білгорода, який по розміру, як один район Харкова.
Мабуть по своїх Зелуп і Сир не хочуть стріляти.
показати весь коментар
01.08.2025 21:23 Відповісти
До речі: Білгород, один із райцентрів Харківський області! куйло хрюкнуло, що в Білгороді живуть тільки одні Українці!
показати весь коментар
01.08.2025 21:58 Відповісти
Коли можна буде прочитати про втрати у москві? Що думає наша "влада"
показати весь коментар
01.08.2025 21:32 Відповісти
Ну як завжди відповіді нема ,ворог відчуває свою безкарність ,ці чорти добре воюють з мирним населенням ,ось учора убили в Києві 31 людину серед яких 5 дітей, ці варвари в своїй жорстокості і тупості обійшли усіх.
показати весь коментар
01.08.2025 21:33 Відповісти
Зельку - геть. Чел реально не знає, що робити.
показати весь коментар
01.08.2025 21:54 Відповісти
 
 