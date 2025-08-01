Байден предупредил, что США ждут "темные времена" из-за Трампа

Бывший президент США Джо Байден предупредил, что Америка входит в "темные времена" из-за решений и действий нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа.

Его выступление на конференции адвокатов в Чикаго цитирует CNN, передает Цензор.НЕТ.

По словам Байдена, Америку ждут "темные времена" под руководством Трампа, заявив, что действующая американская власть "кажется, делает все возможное, чтобы разрушить Конституцию".

"Судьи имеют значение. Суды имеют значение. Закон имеет значение, и Конституция имеет значение. Я много думаю об американцах, которые начинают понимать, что под давлением, под которым мы оказались с этим парнем ('this guy'), который сейчас - наш президент... Готовьтесь, господа, это только начало", - подчеркнул экс-президент.

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В то же время Байден ни разу не упомянул Трампа по имени во время своей речи.

"Я горжусь тем, что назначил судей, которые пытаются действовать максимально независимо, справедливо, беспристрастно, соблюдать верховенство права... Хотелось бы, чтобы я мог сказать то же самое об исполнительной власти. Это темные времена. Потому что наше будущее буквально под угрозой. Мы должны открыто бороться за будущее", - добавил он.

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