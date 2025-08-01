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Новости Байден о Трампе
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Байден предупредил, что США ждут "темные времена" из-за Трампа

Байден: США ожидают темные времена из-за действий Трампа

Бывший президент США Джо Байден предупредил, что Америка входит в "темные времена" из-за решений и действий нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа.

Его выступление на конференции адвокатов в Чикаго цитирует CNN, передает Цензор.НЕТ.

По словам Байдена, Америку ждут "темные времена" под руководством Трампа, заявив, что действующая американская власть "кажется, делает все возможное, чтобы разрушить Конституцию".

"Судьи имеют значение. Суды имеют значение. Закон имеет значение, и Конституция имеет значение. Я много думаю об американцах, которые начинают понимать, что под давлением, под которым мы оказались с этим парнем ('this guy'), который сейчас - наш президент... Готовьтесь, господа, это только начало", - подчеркнул экс-президент.

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В то же время Байден ни разу не упомянул Трампа по имени во время своей речи.

"Я горжусь тем, что назначил судей, которые пытаются действовать максимально независимо, справедливо, беспристрастно, соблюдать верховенство права... Хотелось бы, чтобы я мог сказать то же самое об исполнительной власти. Это темные времена. Потому что наше будущее буквально под угрозой. Мы должны открыто бороться за будущее", - добавил он.

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Автор: 

Байден Джо (2798) США (27618) Трамп Дональд (6090)


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Топ комментарии
+9
Пан Байден має рацію !
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01.08.2025 23:01 Ответить
+5
нічого страшного, хай виборці починають закупляти китайські ліхтарі на aliexpress, щоб було видно шлях до виборчих дільниць.
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01.08.2025 23:00 Ответить
+4
Темне майбутнє чекає на всіх. Якщо це майбутнє взагалі буде.
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01.08.2025 23:07 Ответить
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нічого страшного, хай виборці починають закупляти китайські ліхтарі на aliexpress, щоб було видно шлях до виборчих дільниць.
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01.08.2025 23:00 Ответить
Пан Байден має рацію !
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01.08.2025 23:01 Ответить
Шоб не було "темних часів" не потрібно було програвати респам - тепер Трамп банкує
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01.08.2025 23:01 Ответить
Темне майбутнє чекає на всіх. Якщо це майбутнє взагалі буде.
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01.08.2025 23:07 Ответить
Вчера микрософот перевалило 4 триллиона капитализации, посде выхода квартального отчета плюс 8 процентов за день.. Миллиарды пользователей. Где хоть близко европейская альтернатива. Бмв. Фв, и мерседес стоят 150 миллиардов.
А в Украине собрали налогов за месяц 5 миллиардов. И 15 надо на содержание.
Самое страшное, если заморозить войну на пол года и Европа перестанет платить.
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01.08.2025 23:09 Ответить
А что ты предлогаешь ? Каждый день терять мирных, военных и территории и не замораживать войну ? Лишь бы Европа платила ) тебе в Германии легко такое писать
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01.08.2025 23:37 Ответить
Рудий клоун у темряві - типовий жах американського кінематографу. Неможна недооцінювати силу мистецтва.
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01.08.2025 23:19 Ответить
"Темні часи" були при Обамі, потім були "сонні часи" Байдена , а зараз настали "божевільні часи" Трампа.
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01.08.2025 23:22 Ответить
Байден давав нам ATACMS із дозволом стріляти по території росії, завдяки цьому британці дали аналогічний дозвіл щодо їх Storm Shadow.

Прийшов Трамп і відкликав дозвіл, а використання ATACMS залишилось в минулому.
На тлі Трампа, Байден був дуже сміливим. А ще Байден дарував Україні зброю, за яку Трамп потім шантажем примусив нас заплатити копалинами. А ще "миротворчі" потуги Трампа - це примус України до капітуляції.
Перш ніж розкривати пащу на Байдена - згадайте про все це.
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01.08.2025 23:36 Ответить
Якби Джо Байден не тягнув до останнього і вчасно заявив, що в нього вже старечий маразм і він не йде знову на вибори (його по факту погнали свої), то демократи мали б час вибрати достойного кандидата, а не нав'язану в останній момент Байденом Камалу.
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01.08.2025 23:44 Ответить
Такі часи, для США, започаткували у БД, з Будапештського меморандуму щодо України!
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01.08.2025 23:57 Ответить
 
 