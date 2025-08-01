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Новини Байден про Трампа
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Байден попередив, що США чекають "темні часи" через Трампа

Байден: США очікують темні часи через дії Трампа

Колишній президент США Джо Байден попередив, що Америка входить у "темні часи" через рішення та дії нинішнього очільника Білого дому Дональда Трампа.

Його виступ на конференції адвокатів у Чикаго цитує CNN, передає Цензор.НЕТ.

За словами Байдена, Америку чекають "темні часи" під керівництвом Трампа, заявивши, що чинна американська влада "здається, робить все можливе, щоб зруйнувати Конституцію".

"Судді мають значення. Суди мають значення. Закон має значення, і Конституція має значення. Я багато думаю про американців, які починають розуміти, що під тиском, під яким ми опинилися з цим хлопцем (‘this guy’), який зараз – наш президент… Готуйтеся, панове, це тільки початок", - наголосив експрезидент.

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Водночас Байден жодного разу не згадав Трампа на ім'я під час своєї промови.

"Я пишаюся тим, що призначив суддів, які намагаються діяти максимально незалежно, справедливо, неупереджено, дотримуватися верховенства права… Хотілось би, щоб я міг сказати те саме про виконавчу владу. Це темні часи. Тому що наше майбутнє буквально під загрозою. Ми повинні відкрито боротися за майбутнє", - додав він.

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Автор: 

Байден Джо (2896) США (23942) Трамп Дональд (6589)


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нічого страшного, хай виборці починають закупляти китайські ліхтарі на aliexpress, щоб було видно шлях до виборчих дільниць.
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01.08.2025 23:00 Відповісти
Пан Байден має рацію !
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01.08.2025 23:01 Відповісти
Шоб не було "темних часів" не потрібно було програвати респам - тепер Трамп банкує
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01.08.2025 23:01 Відповісти
Темне майбутнє чекає на всіх. Якщо це майбутнє взагалі буде.
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01.08.2025 23:07 Відповісти
Вчера микрософот перевалило 4 триллиона капитализации, посде выхода квартального отчета плюс 8 процентов за день.. Миллиарды пользователей. Где хоть близко европейская альтернатива. Бмв. Фв, и мерседес стоят 150 миллиардов.
А в Украине собрали налогов за месяц 5 миллиардов. И 15 надо на содержание.
Самое страшное, если заморозить войну на пол года и Европа перестанет платить.
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01.08.2025 23:09 Відповісти
 
 