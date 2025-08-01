Байден попередив, що США чекають "темні часи" через Трампа

Колишній президент США Джо Байден попередив, що Америка входить у "темні часи" через рішення та дії нинішнього очільника Білого дому Дональда Трампа.

Його виступ на конференції адвокатів у Чикаго цитує CNN, передає Цензор.НЕТ.

За словами Байдена, Америку чекають "темні часи" під керівництвом Трампа, заявивши, що чинна американська влада "здається, робить все можливе, щоб зруйнувати Конституцію".

"Судді мають значення. Суди мають значення. Закон має значення, і Конституція має значення. Я багато думаю про американців, які починають розуміти, що під тиском, під яким ми опинилися з цим хлопцем (‘this guy’), який зараз – наш президент… Готуйтеся, панове, це тільки початок", - наголосив експрезидент.

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Водночас Байден жодного разу не згадав Трампа на ім'я під час своєї промови.

"Я пишаюся тим, що призначив суддів, які намагаються діяти максимально незалежно, справедливо, неупереджено, дотримуватися верховенства права… Хотілось би, щоб я міг сказати те саме про виконавчу владу. Це темні часи. Тому що наше майбутнє буквально під загрозою. Ми повинні відкрито боротися за майбутнє", - додав він.

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