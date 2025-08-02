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Новости Прекращение огня между Украиной и РФ
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Совет Безопасности ООН должен заставить Россию согласиться на немедленное прекращение огня, - Франция

Постоянный представитель Франции при ООН Жером Боннафонт

Постоянный представитель Франции при ООН Жером Боннафонт обратился к Совету Безопасности с требованием принять меры для прекращения российской войны против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Совет больше не может просто наблюдать, как агрессор отказывается прекратить свою агрессию", - отметил дипломат во время заседания Совета Безопасности ООН.

По словам представителя Франции, "Совбез должен заставить агрессора выполнить свои обязательства (как постоянного члена СБ, - ред.), требуя полного, немедленного и безусловного прекращения огня". "Это - наша роль и наша обязанность. Его доверил нам Устав, и мир ожидает, что мы это выполним", - подчеркнул дипломат.

Боннафонт напомнил, что 14 июля, после проигнорированных Россией мирных инициатив, президент США выдвинул четкое требование Кремля - "искренне присоединиться к переговорам и прекратить войну". Несмотря на это, по словам постпреда, с тех пор Россия более 3400 раз атаковала территорию Украины, убив более 80 гражданских и ранив еще более 300.

Он отметил, что Россия на каждом заседании Совета Безопасности распространяет ложь, чтобы оправдать вторжение в суверенную страну, которая не представляла для нее никакой угрозы.

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"Россия вторглась в Украину и пытается аннексировать части ее территории, - отметил Боннафонт, - Она прибегает к устаревшей форме империализма. Она пытается это замаскировать, утверждая, что борется с неонацизмом или действует на опережение против якобы агрессии НАТО. Но это - и ложь, и использование Совбеза в собственных целях".

Он также раскритиковал позицию РФ во время переговоров в Стамбуле, куда Россия отправила делегацию экспертного уровня.

На самом деле Россия стремится к полной капитуляции Украины, добавил дипломат. "Через своего представителя Кремль прямо заявляет, что не может на этом этапе достичь целей дипломатическим путем и, мол, поэтому будет продолжать свою так называемую "специальную военную операцию" - эвфемизм для обозначения вторжения и попыток аннексии", - пояснил Боннафорт.

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Автор: 

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Мабуть, ви слово будь -ласка кацапам не казали. Як скажете, так вони зразу й припинять війну.
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02.08.2025 00:04 Ответить
Потрібно застосувати проти росії військову силу міжнародного співтовариства.
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02.08.2025 00:30 Ответить
ООН і слово змусити несумісні..Це організація фуршетного типу і більше шкідлива ніж корисна.
Згадайте як 6 червня після того, як вранці https://vogue.ua/article/culture/lifestyle/rosiya-pidirvala-dambu-kahovskoji-ges-52504.html росіяни підірвали Каховську ГЕС, на сторінці організації у Twitter зʼявився допис про відзначення "дня російської мови"...
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02.08.2025 00:08 Ответить
Припинити війну може тільки ***** або той, у кого його яйця в руках.
А Китай покищо не зацікавлений.

Тому або посилювати Україну та послаблювати РФ, або не ******* ні про що.
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02.08.2025 00:08 Ответить
Взагалі-то, не імпотентне оон, а Франція, США і всі цивілізовані держави повинні визнати парашу державою-терористом №1. І вжити відповідних заходів.

Розірвала дипстосунки поки що лише Україна. Іншим пох, наче нічого й не було -- посли працюють, статуса терористів нема.
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02.08.2025 00:20 Ответить
Імпотенти ООН тільки язиками ляпають!!!! Безхребетні, слюняві уроди!!!
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02.08.2025 09:30 Ответить
 
 