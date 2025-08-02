Совет Безопасности ООН должен заставить Россию согласиться на немедленное прекращение огня, - Франция

Постоянный представитель Франции при ООН Жером Боннафонт обратился к Совету Безопасности с требованием принять меры для прекращения российской войны против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Совет больше не может просто наблюдать, как агрессор отказывается прекратить свою агрессию", - отметил дипломат во время заседания Совета Безопасности ООН.

По словам представителя Франции, "Совбез должен заставить агрессора выполнить свои обязательства (как постоянного члена СБ, - ред.), требуя полного, немедленного и безусловного прекращения огня". "Это - наша роль и наша обязанность. Его доверил нам Устав, и мир ожидает, что мы это выполним", - подчеркнул дипломат.

Боннафонт напомнил, что 14 июля, после проигнорированных Россией мирных инициатив, президент США выдвинул четкое требование Кремля - "искренне присоединиться к переговорам и прекратить войну". Несмотря на это, по словам постпреда, с тех пор Россия более 3400 раз атаковала территорию Украины, убив более 80 гражданских и ранив еще более 300.

Он отметил, что Россия на каждом заседании Совета Безопасности распространяет ложь, чтобы оправдать вторжение в суверенную страну, которая не представляла для нее никакой угрозы.

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"Россия вторглась в Украину и пытается аннексировать части ее территории, - отметил Боннафонт, - Она прибегает к устаревшей форме империализма. Она пытается это замаскировать, утверждая, что борется с неонацизмом или действует на опережение против якобы агрессии НАТО. Но это - и ложь, и использование Совбеза в собственных целях".

Он также раскритиковал позицию РФ во время переговоров в Стамбуле, куда Россия отправила делегацию экспертного уровня.

На самом деле Россия стремится к полной капитуляции Украины, добавил дипломат. "Через своего представителя Кремль прямо заявляет, что не может на этом этапе достичь целей дипломатическим путем и, мол, поэтому будет продолжать свою так называемую "специальную военную операцию" - эвфемизм для обозначения вторжения и попыток аннексии", - пояснил Боннафорт.

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