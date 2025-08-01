Радбез ООН має змусити Росію погодитися на негайне припинення вогню, - Франція

Постійний представник Франції при ООН Жером Боннафонт звернувся до Ради Безпеки з вимогою вжити заходів для припинення російської війни проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Рада більше не може просто спостерігати, як агресор відмовляється припинити свою агресію", – зазначив дипломат під час засідання Ради Безпеки ООН.

За словами представника Франції, "Радбез має змусити агресора виконати свої зобов’язання (як постійного члена РБ, – ред.), вимагаючи повного, негайного і безумовного припинення вогню". "Це – наша роль і наш обов’язок. Його довірив нам Статут, і світ очікує, що ми це виконаємо", – наголосив дипломат.

Боннафонт нагадав, що 14 липня, після проігнорованих Росією мирних ініціатив, президент США висунув чітку вимогу Кремля – "щиро долучитися до переговорів і припинити війну". Попри це, за словами постпреда, відтоді Росія понад 3400 разів атакувала територію України, вбивши понад 80 цивільних і поранивши ще понад 300.

Він відзначив, що Росія на кожному засіданні Ради Безпеки поширює брехню, щоб виправдати вторгнення до суверенної країни, яка не становила для неї жодної загрози.

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"Росія вторглася до України й намагається анексувати частини її території, – зазначив Боннафонт. – Вона вдається до застарілої форми імперіалізму. Вона намагається це замаскувати, стверджуючи, що бореться з неонацизмом або діє на випередження проти нібито агресії НАТО. Але це – і брехня, і використання Радбезу у власних цілях".

Він також розкритикував позицію РФ під час переговорів у Стамбулі, куди Росія відрядила делегацію експертного рівня.

Насправді Росія прагне повної капітуляції України, додав дипломат. "Через свого речника Кремль прямо заявляє, що не може на цьому етапі досягти цілей дипломатичним шляхом і, мовляв, тому продовжуватиме свою так звану "спеціальну воєнну операцію" – евфемізм для позначення вторгнення і спроб анексії", – пояснив Боннафорт.

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