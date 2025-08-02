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Новости Заявления Трампа
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Трамп все еще имеет рычаги влияния для завершения войны в Украине, - посол США при НАТО Уитакер

Мэтью Витакер о ударах по Ирану

Президент США Дональд Трамп все еще имеет рычаги влияния для дипломатического завершения войны в Украине, и способен остановить способность России финансировать войну.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью американскому телеканалу Newsmax заявил посол США при НАТО Мэтью Уитакер.

"Президент Трамп, очевидно, понимает рычаги влияния лучше любого. И я думаю, что его объявление 8 августа без соглашения о прекращении огня, которое он собирается ввести, я бы назвал разрушительными тарифами и санкциями против России", - сказал Уитакер.

По словам дипломата, если Путин не согласится на прекращение огня, на следующей неделе будут введены строгие санкции против России и стран, которые ведут с ней бизнес.

"Суть в том, что Путин должен продавать свою нефть. Он продает ее Китаю. Он продает ее Индии. Он продает ее Бразилии. И эти страны теперь испытывают довольно значительное влияние из-за того, что ведут бизнес с Россией, а Россия не будет иметь никаких друзей. Она не будет иметь никаких торговых партнеров. И ее способность финансировать эту войну закончится", - заявил Уитакер.

Он добавил, что это заставит Россию в итоге сесть за стол переговоров.

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"Обе стороны должны прийти к согласию, которое, скорее всего, не будет идеальным для них, но в то же время убийства должны прекратиться", - сказал посол США при НАТО.

Уитакер также не считает, что жесткие санкции Соединенных Штатов сблизят двух противников США - РФ и Китай.

"Все карты в руках Соединенных Штатов Америки. И самое главное, что все карты в руках Дональда Трампа. Это не последний вариант, который у него есть. Если Китай и Россия хотят присоединиться к миру, который придерживается правил, не вторгается в другие страны, не убивает и не сеет хаос, то добро пожаловать", - добавил Уитакер.

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Автор: 

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Странно, если бы первая экономика мира и держатель бакса не имела влияния на сумасшедшую бензоколонку.
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02.08.2025 11:55 Ответить
Китай і без нафти буде допомагати рашці а нафту йому Іран - теж за пів - ціни -- підвезе
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02.08.2025 11:57 Ответить
на Ірані теж санкції, как-то так

Китай може купувати нафту в кого завгодно, але після сплати мита 500% !

китайський бог їм в поміч !

.
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02.08.2025 12:44 Ответить
Трамвай любить золотий дощ на голову,кацапи ******* ЩІ на боярє,зелупа любить бідосики потужні і незламні.Де тут Україна і Родина мать скумбрія зовьот в Хайфу до останнього крадія прокурора,митника шматалайника і мера пузатого ,що сорочка вишиванка хомутом до ременя продовжена????
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02.08.2025 12:08 Ответить
«Его пенис крошечный, но его любовь к нам огромна».
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02.08.2025 12:13 Ответить
та да ,має важелі на зелену бздюхейн 🤡 ...шоб той підписав капітуляцію , бо дЄрмак тримає за горло зеленського,і вдень і в ніч , не тільки за кольйоні...
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02.08.2025 12:17 Ответить
Головний важіль впливу - ракети і дозвіл запускати їх по російській території.
Все інше - до сраки.
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02.08.2025 12:17 Ответить
"Суть в тому, що Путін повинен продавати свою нафту. Він продає її Китаю. Він продає її Індії. Він продає її Бразилії. І ці країни тепер зазнають досить значного впливу через те, що ведуть бізнес з Росією, а Росія не матиме жодних друзів. Вона не матиме жодних торговельних партнерів. І її здатність фінансувати цю війну закінчиться", - заявив Вітакер.

Це все треба було робити на початку війни. Але ж тодішня адміністрація себе залякала ескалацією і, по суті, дала можливість ***** провжувати війну.
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02.08.2025 12:24 Ответить
Скорше би настало 8 серпня. Там подивимося, чи будем дивитися дальше?
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02.08.2025 12:25 Ответить
Дональду потрібно менше надувати щоки, ато лусне.
І пора вже сказати умови, чи умови продублює путінські, "реалії на землі"?
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02.08.2025 12:28 Ответить
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02.08.2025 12:42 Ответить
 
 