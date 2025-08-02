Трамп все еще имеет рычаги влияния для завершения войны в Украине, - посол США при НАТО Уитакер

Президент США Дональд Трамп все еще имеет рычаги влияния для дипломатического завершения войны в Украине, и способен остановить способность России финансировать войну.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью американскому телеканалу Newsmax заявил посол США при НАТО Мэтью Уитакер.

"Президент Трамп, очевидно, понимает рычаги влияния лучше любого. И я думаю, что его объявление 8 августа без соглашения о прекращении огня, которое он собирается ввести, я бы назвал разрушительными тарифами и санкциями против России", - сказал Уитакер.

По словам дипломата, если Путин не согласится на прекращение огня, на следующей неделе будут введены строгие санкции против России и стран, которые ведут с ней бизнес.

"Суть в том, что Путин должен продавать свою нефть. Он продает ее Китаю. Он продает ее Индии. Он продает ее Бразилии. И эти страны теперь испытывают довольно значительное влияние из-за того, что ведут бизнес с Россией, а Россия не будет иметь никаких друзей. Она не будет иметь никаких торговых партнеров. И ее способность финансировать эту войну закончится", - заявил Уитакер.

Он добавил, что это заставит Россию в итоге сесть за стол переговоров.

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"Обе стороны должны прийти к согласию, которое, скорее всего, не будет идеальным для них, но в то же время убийства должны прекратиться", - сказал посол США при НАТО.

Уитакер также не считает, что жесткие санкции Соединенных Штатов сблизят двух противников США - РФ и Китай.

"Все карты в руках Соединенных Штатов Америки. И самое главное, что все карты в руках Дональда Трампа. Это не последний вариант, который у него есть. Если Китай и Россия хотят присоединиться к миру, который придерживается правил, не вторгается в другие страны, не убивает и не сеет хаос, то добро пожаловать", - добавил Уитакер.

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