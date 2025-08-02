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Новини Заяви Трампа
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Трамп все ще має важелі впливу для завершення війни в Україні, - посол США при НАТО Вітакер

Метью Вітакер про удари по Ірану

Президент США Дональд Трамп все ще має важелі впливу для дипломатичного завершення війни в Україні, та здатний зупинити здатність Росії фінансувати війну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю американському телеканалу Newsmax заявив посол США при НАТО Метью Вітакер.

"Президент Трамп, очевидно, розуміє важелі впливу краще за будь-кого. І я думаю, що його оголошення 8 серпня без угоди про припинення вогню, яку він збирається запровадити, я б назвав руйнівними тарифами та санкціями проти Росії", - сказав Вітакер.

За словами дипломата, якщо  Путін не погодиться на припинення вогню, наступного тижня будуть введені суворі санкції проти Росії та країн, які ведуть з нею бізнес.

"Суть в тому, що Путін повинен продавати свою нафту. Він продає її Китаю. Він продає її Індії. Він продає її Бразилії. І ці країни тепер зазнають досить значного впливу через те, що ведуть бізнес з Росією, а Росія не матиме жодних друзів. Вона не матиме жодних торговельних партнерів. І її здатність фінансувати цю війну закінчиться", – заявив Вітакер.

Він додав, що це змусить Росію у результаті сісти за стіл переговорів.

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"Обидві сторони повинні дійти згоди, яка, швидше за все, не буде ідеальною для них, але водночас вбивства повинні припинитися", – сказав посол США при НАТО.

Вітакер також не вважає, що жорсткі санкції Сполучених Штатів зблизять двох супротивників США – РФ та Китай.

"Усі карти в руках Сполучених Штатів Америки. І найголовніше, що всі карти в руках Дональда Трампа. Це не останній варіант, який у нього є. Якщо Китай і Росія хочуть приєднатися до світу, який дотримується правил, не вторгається в інші країни, не вбиває і не сіє хаос, то ласкаво просимо", – додав Вітакер.

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Автор: 

війна (1454) путін володимир (24364) Трамп Дональд (6589) Вітакер Метью (11)


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Странно, если бы первая экономика мира и держатель бакса не имела влияния на сумасшедшую бензоколонку.
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02.08.2025 11:55 Відповісти
Китай і без нафти буде допомагати рашці а нафту йому Іран - теж за пів - ціни -- підвезе
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02.08.2025 11:57 Відповісти
Трамвай любить золотий дощ на голову,кацапи ******* ЩІ на боярє,зелупа любить бідосики потужні і незламні.Де тут Україна і Родина мать скумбрія зовьот в Хайфу до останнього крадія прокурора,митника шматалайника і мера пузатого ,що сорочка вишиванка хомутом до ременя продовжена????
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02.08.2025 12:08 Відповісти
«Его пенис крошечный, но его любовь к нам огромна».
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02.08.2025 12:13 Відповісти
та да ,має важелі на зелену бздюхейн 🤡 ...шоб той підписав капітуляцію , бо дЄрмак тримає за горло зеленського,і вдень і в ніч , не тільки за кольйоні...
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02.08.2025 12:17 Відповісти
Головний важіль впливу - ракети і дозвіл запускати їх по російській території.
Все інше - до сраки.
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02.08.2025 12:17 Відповісти
 
 