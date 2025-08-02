Трамп все ще має важелі впливу для завершення війни в Україні, - посол США при НАТО Вітакер

Президент США Дональд Трамп все ще має важелі впливу для дипломатичного завершення війни в Україні, та здатний зупинити здатність Росії фінансувати війну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю американському телеканалу Newsmax заявив посол США при НАТО Метью Вітакер.

"Президент Трамп, очевидно, розуміє важелі впливу краще за будь-кого. І я думаю, що його оголошення 8 серпня без угоди про припинення вогню, яку він збирається запровадити, я б назвав руйнівними тарифами та санкціями проти Росії", - сказав Вітакер.

За словами дипломата, якщо Путін не погодиться на припинення вогню, наступного тижня будуть введені суворі санкції проти Росії та країн, які ведуть з нею бізнес.

"Суть в тому, що Путін повинен продавати свою нафту. Він продає її Китаю. Він продає її Індії. Він продає її Бразилії. І ці країни тепер зазнають досить значного впливу через те, що ведуть бізнес з Росією, а Росія не матиме жодних друзів. Вона не матиме жодних торговельних партнерів. І її здатність фінансувати цю війну закінчиться", – заявив Вітакер.

Він додав, що це змусить Росію у результаті сісти за стіл переговорів.

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"Обидві сторони повинні дійти згоди, яка, швидше за все, не буде ідеальною для них, але водночас вбивства повинні припинитися", – сказав посол США при НАТО.

Вітакер також не вважає, що жорсткі санкції Сполучених Штатів зблизять двох супротивників США – РФ та Китай.

"Усі карти в руках Сполучених Штатів Америки. І найголовніше, що всі карти в руках Дональда Трампа. Це не останній варіант, який у нього є. Якщо Китай і Росія хочуть приєднатися до світу, який дотримується правил, не вторгається в інші країни, не вбиває і не сіє хаос, то ласкаво просимо", – додав Вітакер.

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