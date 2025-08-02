На фронте произошло 104 боестолкновения, из них 28 - на Покровском направлении, где украинские воины обезвредили 111 оккупантов, - Генштаб

С начала этих суток на фронте произошло 104 боевых столкновения.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по ситуации на фронте по состоянию на 22 часа 2 августа, передает Цензор.НЕТ.

Удары по территории Украины

Сегодня оккупанты нанесли один ракетный и 46 авиационных ударов, применили одну ракету и сбросили 79 управляемых авиабомб. Кроме этого, россияне привлекли к поражению 1374 дрона-камикадзе и осуществили 3865 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Боевые действия на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 18 атак россиян, еще два боестолкновения продолжаются. С начала суток противник нанес 12 авиационных ударов, в целом сбросил 20 управляемых авиационных бомб и совершил 250 артиллерийских обстрелов, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня.

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Ситуация на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили шесть атак врага в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка и Красное Первое, еще одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Купянском направлении противник совершил четыре наступательных действия в районах населенных пунктов Купянск, Степная Новоселовка, Новая Кругляковка и Загрызово.

Обстановка на Востоке

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 12 раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Карповка, Григорьевка и в сторону населенных пунктов Чернещина, Среднее, Шандриголовое. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении пока зафиксировано одно боестолкновение. Захватчик пытался продвигаться в направлении населенного пункта Новомарково.

На Торецком направлении россияне 11 раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сосредоточили в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Яблоновка, Щербиновка и в направлении Иванополье и Степановки. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

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На Покровском направлении захватнические подразделения 28 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Полтавка, Попов Яр, Владимировка, Заповедное, Миролюбовка, Новоэкономическое, Сухецкое, Родинское, Лисовка, Новопавловка, Покровск, Зверево, Удачное, Зеленый Кут, Новоукраинка. Два боестолкновения еще продолжаются.

Сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 111 оккупантов, из них 75 - безвозвратно. Также уничтожен один автомобиль, шесть мотоциклов, три беспилотных летательных аппарата, две пушки, антенна управления БПЛА и повреждены три пушки и один автомобиль оккупантов.

На Новопавловском направлении враг восемь раз атаковал в районах населенных пунктов Малиевка, Воскресенка, Новополь, Толстой, Мирное, Зеленое Поле и в направлении населенного пункта Филия. Одна вражеская атака продолжается.

Боевые действия на Юге

На Гуляйпольском направлении враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Белогорье.

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На Ореховском направлении противник сбросил авиабомбу в районе Новоандреевки.

На Приднепровском направлении авиаударам подверглись Львово и Херсон.

По данным Генштаба, на других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.