На фронте произошло 50 боестолкновений, на шести направлениях бои продолжаются, - Генштаб
Захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Всего с начала суток произошло 50 боевых столкновений.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 2 августа, передает Цензор.НЕТ.
Удары по территории Украины
От обстрелов с территории российской федерации страдали приграничные населенные пункты, в частности Заречье, Карповичи, Клюсы, Леонивка Черниговской области; Прогресс, Александровка, Рясное, Кучеровка, Ходино, Толстодубово, Студенок, Уланово, Покровка Сумской области; Лемищина Харьковской области.
Боевые действия на Севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили пять атак россиян. Противник с начала суток нанес семь авиационных ударов, в общем сбросил десять управляемых авиационных бомб и совершил 126 артиллерийских обстрелов.
Ситуация на Харьковщине
На Южно-Слобожанском направлении украинские воины остановили три атаки врага в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка и Красное Первое, еще два боестолкновения продолжаются.
На Купянском направлении агрессор трижды осуществлял штурмовые действия в районах населенных пунктов Купянск, Степная Новоселовка и Загрызово, одно боестолкновение продолжается до сих пор.
Обстановка на Востоке
На Лиманском направлении захватническая армия атаковала одиннадцать раз вблизи населенных пунктов Карповка, Григорьевка и в сторону населенных пунктов Чернещина, Среднее, Шандриголовое. Шесть боестолкновений продолжаются.
На Краматорском направлении оккупанты совершили одну безрезультатную попытку продвинуться вперед в направлении населенного пункта Новомарково.
На Торецком направлении, в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка и в направлении Иванополье, наши воины остановили четыре наступательных действия врага, еще одно боестолкновение продолжается.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 14 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Попов Яр, Новоэкономическое, Сухецкое, Родинское, Лисовка, Покровск, Зверево, Удачное, Зеленый Кут, Новоукраинка. Силы обороны сдерживают натиск противника и остановили уже тринадцать атак.
Сегодня на Новопавловском направлении враг шесть раз атаковал в районах населенных пунктов Малиевка, Воскресенка, Новополь и в направлении населенного пункта Филия. Три боевых столкновения продолжаются до сих пор.
Боевые действия на Юге
На Гуляйпольском направлении враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Белогорье.
На Ореховском направлении противник сбросил авиабомбу в районе Новоандреевки.
На Приднепровском направлении авиаудару подверглось Львовское.
В Генштабе добавили, что на других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.
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