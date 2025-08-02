На фронте произошло 50 боестолкновений, на шести направлениях бои продолжаются, - Генштаб

Захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Всего с начала суток произошло 50 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 2 августа, передает Цензор.НЕТ.

Удары по территории Украины

От обстрелов с территории российской федерации страдали приграничные населенные пункты, в частности Заречье, Карповичи, Клюсы, Леонивка Черниговской области; Прогресс, Александровка, Рясное, Кучеровка, Ходино, Толстодубово, Студенок, Уланово, Покровка Сумской области; Лемищина Харьковской области.

Боевые действия на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили пять атак россиян. Противник с начала суток нанес семь авиационных ударов, в общем сбросил десять управляемых авиационных бомб и совершил 126 артиллерийских обстрелов.

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Ситуация на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении украинские воины остановили три атаки врага в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка и Красное Первое, еще два боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении агрессор трижды осуществлял штурмовые действия в районах населенных пунктов Купянск, Степная Новоселовка и Загрызово, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

Обстановка на Востоке

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала одиннадцать раз вблизи населенных пунктов Карповка, Григорьевка и в сторону населенных пунктов Чернещина, Среднее, Шандриголовое. Шесть боестолкновений продолжаются.

На Краматорском направлении оккупанты совершили одну безрезультатную попытку продвинуться вперед в направлении населенного пункта Новомарково.

На Торецком направлении, в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка и в направлении Иванополье, наши воины остановили четыре наступательных действия врага, еще одно боестолкновение продолжается.

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На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 14 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Попов Яр, Новоэкономическое, Сухецкое, Родинское, Лисовка, Покровск, Зверево, Удачное, Зеленый Кут, Новоукраинка. Силы обороны сдерживают натиск противника и остановили уже тринадцать атак.

Сегодня на Новопавловском направлении враг шесть раз атаковал в районах населенных пунктов Малиевка, Воскресенка, Новополь и в направлении населенного пункта Филия. Три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

Боевые действия на Юге

На Гуляйпольском направлении враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Белогорье.

На Ореховском направлении противник сбросил авиабомбу в районе Новоандреевки.

На Приднепровском направлении авиаудару подверглось Львовское.

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В Генштабе добавили, что на других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.