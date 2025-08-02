На фронті відбулося 50 боєзіткнень, на шести напрямках бої тривають, - Генштаб

Загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Загалом від початку доби відбулося 50 бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 2 серпня, передає Цензор.НЕТ.

Удари по території України

Від обстрілів з території російської федерації потерпали прикордонні населені пункти, зокрема Заріччя, Карповичі, Клюси, Леонівка Чернігівської області; Прогрес, Олександрівка, Рясне, Кучерівка, Ходине, Товстодубове, Студенок, Уланове, Покровка Сумської області; Леміщине Харківської області.

Бойові дії на Півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили п’ять атак росіян. Противник від початку доби завдав семи авіаційних ударів, загалом скинув десять керованих авіаційних бомб та здійснив 126 артилерійських обстрілів.

Також дивіться: Наші воїни атакували пункт управління БпЛА з окупантами, знешкодили точки вильоту дронів на Харківщині. ВIДЕО

Ситуація на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни зупинили три атаки ворога в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка та Красне Перше, ще два боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку агресор тричі здійснював штурмові дії в районах населених пунктів Куп’янськ, Степова Новоселівка та Загризове, одне боєзіткнення триває до цього часу.

Обстановка на Сході

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала одинадцять разів поблизу населених пунктів Карпівка, Григорівка та в бік населених пунктів Чернещина, Середнє, Шандриголове. Шість боєзіткнень тривають.

На Краматорському напрямку окупанти здійснили одну безрезультатну спробу просунутися вперед у напрямку населеного пункту Новомаркове.

На Торецькому напрямку, в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка та в напрямку Іванопілля наші воїни зупинили чотири наступальні дії ворога, ще одне боєзіткнення триває.

Також читайте: У напрямку Покровська окупанти проводять розвідку маршрутів для прихованого переміщення, - ОСУВ "Хортиця"

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 14 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Попів Яр, Новоекономічне, Сухецьке, Родинське, Лисівка, Покровськ, Звірове, Удачне, Зелений Кут, Новоукраїнка. Сили оборони стримують натиск противника та зупинили вже тринадцять атак.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог шість разів атакував у районах населених пунктів Маліївка, Воскресенка, Новопіль та в напрямку населеного пункту Філія. Три бойові зіткнення продовжуються досі.

Бойові дії на Півдні

На Гуляйпільському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Білогір’я.

На Оріхівському напрямку противник скинув авіабомбу в районі Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку авіаудару зазнало Львове.

Також дивіться: Знищено ворожий танк, міномет, 7 транспортних засобів, пункт управління БпЛА, 3 вежі зв’язку, 4 бліндажа та 3 укриття. ВIДЕО

У Генштабі додали, що на інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.