На фронті відбулося 50 боєзіткнень, на шести напрямках бої тривають, - Генштаб
Загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Загалом від початку доби відбулося 50 бойових зіткнень.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 2 серпня, передає Цензор.НЕТ.
Удари по території України
Від обстрілів з території російської федерації потерпали прикордонні населені пункти, зокрема Заріччя, Карповичі, Клюси, Леонівка Чернігівської області; Прогрес, Олександрівка, Рясне, Кучерівка, Ходине, Товстодубове, Студенок, Уланове, Покровка Сумської області; Леміщине Харківської області.
Бойові дії на Півночі
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили п’ять атак росіян. Противник від початку доби завдав семи авіаційних ударів, загалом скинув десять керованих авіаційних бомб та здійснив 126 артилерійських обстрілів.
Ситуація на Харківщині
На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни зупинили три атаки ворога в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка та Красне Перше, ще два боєзіткнення тривають.
На Куп’янському напрямку агресор тричі здійснював штурмові дії в районах населених пунктів Куп’янськ, Степова Новоселівка та Загризове, одне боєзіткнення триває до цього часу.
Обстановка на Сході
На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала одинадцять разів поблизу населених пунктів Карпівка, Григорівка та в бік населених пунктів Чернещина, Середнє, Шандриголове. Шість боєзіткнень тривають.
На Краматорському напрямку окупанти здійснили одну безрезультатну спробу просунутися вперед у напрямку населеного пункту Новомаркове.
На Торецькому напрямку, в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка та в напрямку Іванопілля наші воїни зупинили чотири наступальні дії ворога, ще одне боєзіткнення триває.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 14 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Попів Яр, Новоекономічне, Сухецьке, Родинське, Лисівка, Покровськ, Звірове, Удачне, Зелений Кут, Новоукраїнка. Сили оборони стримують натиск противника та зупинили вже тринадцять атак.
Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог шість разів атакував у районах населених пунктів Маліївка, Воскресенка, Новопіль та в напрямку населеного пункту Філія. Три бойові зіткнення продовжуються досі.
Бойові дії на Півдні
На Гуляйпільському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Білогір’я.
На Оріхівському напрямку противник скинув авіабомбу в районі Новоандріївки.
На Придніпровському напрямку авіаудару зазнало Львове.
У Генштабі додали, що на інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.
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Покровський напрямок:
У напрямку Володимирівки противник штурмує з двох напрямків з метою просунутися до південно-східної та північної околиць. Населений пункт Затишок та шахта «Родінська» перейшли до сірої зони, бої йдуть за терикон шахти.
Під Покровськом точаться запеклі бої в районі Новоукраїнки, Звірового та Леонтовичів.
У південно-східній частині Покровська російська піхота зафіксована в районі перехрестя вулиць Осипенка та Привільна.
Ситуація на напрямку залишається складною.
На Костянтинівському напрямку російські війська просунулися у південній та східній частинах Щербинівки та заявили про заняття населеного пункту Олександро-Калинове.
Також піхотні підрозділи противника продовжують атаки в районі Динамітного терикону та Динамітного ставка.
На Сіверському напрямку противник зайняв лісопосадку на південь від Григорівки і продовжує штурмувати в західному напрямку, у тому числі за підтримки бронетехніки."