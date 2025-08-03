Польша официально объявила о продлении контроля на границах с Литвой и Германией
Польша продлит до 4 октября временный пограничный контроль с Германией и Литвой.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда".
В воскресенье министр внутренних дел Польши Марцин Кервиньский, которого цитирует PAP, отметил, что соответствующее распоряжение правительства уже было отправлено для информирования Европейской комиссии.
98% герметичности нашего пограничного барьера заставляет белорусские и российские службы, а также нелегальных мигрантов переходить на другие участки", - сказал Кервиньский.
Он отметил необходимость перекрыть новый маршрут нелегальной миграции через Латвию и Литву.
Поэтому, по словам главы МВД Польши, было и решено еще на два месяца продлить контроль на границах.
"В сентябре мы будем принимать решение о дальнейших шагах в этом направлении на основе данных пограничной службы, армии и полиции", - рассказал Кервиньский.
Глава МВД Польши также добавил, что о решении были проинформированы "все наши партнеры".
"Наши европейские партнеры полностью понимают, что эти решения имеют целью закрыть миграционный маршрут, который сегодня возобновился через Литву и Латвию", - добавил он.
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біженці з німеччини!
на мерседесах, бмв, ауді та поршах, сподіваюсь?