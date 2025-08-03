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Новости
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Польша официально объявила о продлении контроля на границах с Литвой и Германией

Граница Польша

Польша продлит до 4 октября временный пограничный контроль с Германией и Литвой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда".

В воскресенье министр внутренних дел Польши Марцин Кервиньский, которого цитирует PAP, отметил, что соответствующее распоряжение правительства уже было отправлено для информирования Европейской комиссии.

98% герметичности нашего пограничного барьера заставляет белорусские и российские службы, а также нелегальных мигрантов переходить на другие участки", - сказал Кервиньский.

Он отметил необходимость перекрыть новый маршрут нелегальной миграции через Латвию и Литву.

Поэтому, по словам главы МВД Польши, было и решено еще на два месяца продлить контроль на границах.

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"В сентябре мы будем принимать решение о дальнейших шагах в этом направлении на основе данных пограничной службы, армии и полиции", - рассказал Кервиньский.

Глава МВД Польши также добавил, что о решении были проинформированы "все наши партнеры".

"Наши европейские партнеры полностью понимают, что эти решения имеют целью закрыть миграционный маршрут, который сегодня возобновился через Литву и Латвию", - добавил он.

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Германия (7199) граница (5318) Литва (2553) Польша (8589)


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аааа......
біженці з німеччини!
на мерседесах, бмв, ауді та поршах, сподіваюсь?
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03.08.2025 16:13 Ответить
 
 