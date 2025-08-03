Польща офіційно оголосила про продовження контролю на кордонах з Литвою і Німеччиною

Польща продовжить до 4 жовтня тимчасовий прикордонний контроль з Німеччиною та Литвою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда".

У неділю міністр внутрішніх справ Польщі Марцин Кервіньський, якого цитує PAP, зазначив, що відповідне розпорядження уряду вже було відправлене для інформування Європейської комісії.

98% герметичності нашого прикордонного бар'єра змушує білоруські та російські служби, а також нелегальних мігрантів переходити на інші ділянки", – сказав Кервіньський.

Він наголосив на необхідності перекрити новий маршрут нелегальної міграції через Латвію та Литву.

Тому, за словами очільника МВС Польщі, було й вирішено ще на два місяці продовжити контроль на кордонах.

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"У вересні ми ухвалюватимемо рішення про подальші кроки в цьому напрямку на основі даних прикордонної служби, армії та поліції", – розповів Кервіньський.

Глава МВС Польщі також додав, що про рішення були поінформовані "всі наші партнери".

"Наші європейські партнери повністю розуміють, що ці рішення мають на меті закрити міграційний маршрут, який сьогодні відновився через Литву та Латвію", – додав він.

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