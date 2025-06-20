Протитанкові рови та бункери: в Естонії розпочали будівництво оборонної лінії на кордоні з Росією. ФОТО

Сили оборони спільно з Державним центром оборонних інвестицій (RKIK) розпочали спорудження Балтійської оборонної лінії у південно-східній Естонії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

Як зазначається, на окремих ділянках кордону копають протитанкові рови. Крім того, до кінця року планується побудувати 28 бункерів і десятки складських майданчиків.

Йдеться про першу тестову ділянку Балтійської оборонної лінії. Протитанковий рів копають на території між прикордонним парканом і прикордонними стовпами.

Як розповів командир саперного підрозділу дивізії Сил оборони підполковник Айнар Афанасьєв, рів має ширину чотири метри та глибину три метри.

Також читайте: Естонія планує створити військову базу в Нарві поблизу кордону з РФ

Повідомляється, що цього року в оборонні споруди на кордоні буде інвестовано 4,4 млн євро.

Протитанкові рови споруджуються відповідно до аналізу та потреб Сил оборони. У мирний час вони будуть частиною прикордонної інфраструктури і допоможуть в охороні кордону.

Рови копають як на державній, так і на приватній та муніципальній землях. У разі останніх держава планує або викупити ділянки, або взяти їх в оренду чи обміняти на інші землі.

Читайте: Естонія розпочне будівництво укріплень з бункерами на кордоні з РФ

Своєю чергою міністерство оборони Естонії опублікувало фото з місця будівництва.