Протитанкові рови та бункери: в Естонії розпочали будівництво оборонної лінії на кордоні з Росією. ФОТО
Сили оборони спільно з Державним центром оборонних інвестицій (RKIK) розпочали спорудження Балтійської оборонної лінії у південно-східній Естонії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.
Як зазначається, на окремих ділянках кордону копають протитанкові рови. Крім того, до кінця року планується побудувати 28 бункерів і десятки складських майданчиків.
Йдеться про першу тестову ділянку Балтійської оборонної лінії. Протитанковий рів копають на території між прикордонним парканом і прикордонними стовпами.
Як розповів командир саперного підрозділу дивізії Сил оборони підполковник Айнар Афанасьєв, рів має ширину чотири метри та глибину три метри.
Повідомляється, що цього року в оборонні споруди на кордоні буде інвестовано 4,4 млн євро.
Протитанкові рови споруджуються відповідно до аналізу та потреб Сил оборони. У мирний час вони будуть частиною прикордонної інфраструктури і допоможуть в охороні кордону.
Рови копають як на державній, так і на приватній та муніципальній землях. У разі останніх держава планує або викупити ділянки, або взяти їх в оренду чи обміняти на інші землі.
Своєю чергою міністерство оборони Естонії опублікувало фото з місця будівництва.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Та попитайте, громадяни естонці, у наших бійців, як оборону будувати треба.
Цей рів, наприклад, курям на сміх.
Мотоцикл легко переїде, піхота - навіть не помітить. І засипати легко.
Рови мають бути 2х2, а краще 3х3 з вертикальними стінками. Щоб піхота не перестрибнула, а впавши туди - так там і залишилась.
Це працює, перевірено.
3 на 4. Що не так?
Піхоті подолати - раз плюнути. На мотоциклі - теж легко.
А русня буде здебільшого мотоциклетними військами атакувати.
2. Нєвзоров? А чого не піонтковський?
2. Невзоров мені як агрегатор. Іноді тягає цікаві новини. В даному випадку - відео естонське.
Завжди - кількістю одиниць.
Тому що за 1000 доларів в Європі зроблять один снаряд, на росії - п'ять, в КНДР - двадцять.
Небезпечні не стільки самі ішакєди, як їх кількість. Коли було мало - збивали ракетами нормально, не кожного разу долітали. Але потім ракет не стало, а ішакєдов стало на порядок більше.
З КАБами так само. Вони випускають тисячами на тиждень, все більше. Так, багато спуфлять, багато хибить, але з двадцяти одна влучить в ціль. І таких влучань - сотні.
Просто не згадуйте ніколи. Нехай йде в небуття, як і всякі цитати з русской классікі.
Культура вмирає, коли про неї забувають.
Тому , для захисту , їм не рови потпібно рити , а шукати інший шлях ...
Ну або вже зараз всіма країнам Балтії, повним складом - до Нової Зеландії?
А опір треба чинити всіма можливими методами , або якщо немає підходящих - шукати нові способи
По обзивати когось для москальні в порядку норми - така їхня природа.
''Какая разніца'' - Зеленський.
Ось Зеленський молодець - дороги будував, шашлики готував для зустрічі москальських окупантів.