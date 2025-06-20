УКР
3 723 44

Протитанкові рови та бункери: в Естонії розпочали будівництво оборонної лінії на кордоні з Росією. ФОТО

Сили оборони спільно з Державним центром оборонних інвестицій (RKIK) розпочали спорудження Балтійської оборонної лінії у південно-східній Естонії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

Як зазначається, на окремих ділянках кордону копають протитанкові рови. Крім того, до кінця року планується побудувати 28 бункерів і десятки складських майданчиків.

Йдеться про першу тестову ділянку Балтійської оборонної лінії. Протитанковий рів копають на території між прикордонним парканом і прикордонними стовпами.

Як розповів командир саперного підрозділу дивізії Сил оборони підполковник Айнар Афанасьєв, рів має ширину чотири метри та глибину три метри.

Повідомляється, що цього року в оборонні споруди на кордоні буде інвестовано 4,4 млн євро.

Протитанкові рови споруджуються відповідно до аналізу та потреб Сил оборони. У мирний час вони будуть частиною прикордонної інфраструктури і допоможуть в охороні кордону.

Рови копають як на державній, так і на приватній та муніципальній землях. У разі останніх держава планує або викупити ділянки, або взяти їх в оренду чи обміняти на інші землі.

Своєю чергою міністерство оборони Естонії опублікувало фото з місця будівництва.

Естонія копає рови на кордоні з РФ

Естонія копає рови на кордоні з РФ

Автор: 

кордон (4928) росія (67998) Естонія (1739)
Топ коментарі
+15
Готуються до шашликів по-естонські, а не по-зеленські!
показати весь коментар
20.06.2025 15:56 Відповісти
+12
показати весь коментар
20.06.2025 16:12 Відповісти
+10
Якісь не правильні ті естонці - рови риють, мінують кордон з москалями.
Ось Зеленський молодець - дороги будував, шашлики готував для зустрічі москальських окупантів.
показати весь коментар
20.06.2025 16:06 Відповісти
І ми ще на своїх за якість фортифікацій сваримось.
Та попитайте, громадяни естонці, у наших бійців, як оборону будувати треба.
Цей рів, наприклад, курям на сміх.
Мотоцикл легко переїде, піхота - навіть не помітить. І засипати легко.
Рови мають бути 2х2, а краще 3х3 з вертикальними стінками. Щоб піхота не перестрибнула, а впавши туди - так там і залишилась.
Це працює, перевірено.
показати весь коментар
20.06.2025 15:55 Відповісти
"рів має ширину чотири метри та глибину три метри"
3 на 4. Що не так?
показати весь коментар
20.06.2025 15:58 Відповісти
https://t.me/nevzorovtv/27793 Ось тут відео цього рову.
Піхоті подолати - раз плюнути. На мотоциклі - теж легко.
А русня буде здебільшого мотоциклетними військами атакувати.
показати весь коментар
20.06.2025 16:02 Відповісти
1. На відео рів у зріст людини. Або не той, або в процесі.
2. Нєвзоров? А чого не піонтковський?
показати весь коментар
20.06.2025 16:08 Відповісти
1. Зріст людини - це близько двох метрів. Рів той, бо на дні видно смужку піску. Тонкий, значить, шар родючого грунту в тому місці. Не в процесі тому, що рили ковшем з нахилом. Коли риють прямокутний котлован, так не роблять. Тобто профіль рову - трикутний від початку. Проти важкої техніки - так, підійде. Але русня важку використовуватиме мало, вже зробила висновок, що багато мотом'яса працює принципово краще.
2. Невзоров мені як агрегатор. Іноді тягає цікаві новини. В даному випадку - відео естонське.
показати весь коментар
20.06.2025 16:13 Відповісти
Nu v chom ta ti pravii , no to chto ti tut "haroshim "ruskim nevzorovim balueshsa .....🤦‍♂️ Etih ******* nada bilo cherez kardon nipuskati , a vi......
показати весь коментар
20.06.2025 16:25 Відповісти
Він не хороший, він корисний.
показати весь коментар
20.06.2025 16:55 Відповісти
Хоча... Краще б десь в Угорщині сидів. Дружня країна, готується до воссоєдінєнія.
показати весь коментар
20.06.2025 17:00 Відповісти
В остаточному вигляді матимуть 4 метри в ширину і три метри в глибину. Дивитися каналкацапів і одразу вірити, що так і залишиться.... Це ж не те, що всі інші дурні і тільи українці знають що роблять
показати весь коментар
20.06.2025 16:20 Відповісти
Сподіваюсь, що ваші зроблять правильно. Поки що цей рів, м'яко кажучи, дивний.
показати весь коментар
20.06.2025 16:34 Відповісти
Дійсно дивний. Радянські інженерні війська тримали для їх закидання в'язанки труб і деревину. Вже можуть з'явитись нові матеріали.
показати весь коментар
20.06.2025 17:13 Відповісти
Проти цього крім рову треба ще мати вдосталь дронів, щоб палити всю інженерну техніку ще на підході.
показати весь коментар
20.06.2025 17:16 Відповісти
Наразі триває тендер на закупівлю ударних безпілотників на 400 мільйонів євро. Для початку
показати весь коментар
20.06.2025 17:43 Відповісти
Ніколи не рахуйте зброю - грошима.
Завжди - кількістю одиниць.
Тому що за 1000 доларів в Європі зроблять один снаряд, на росії - п'ять, в КНДР - двадцять.
показати весь коментар
20.06.2025 18:01 Відповісти
Поки не придбано, єдиним показником є ​​сума грошей, виділених на конкретні тендер.
показати весь коментар
20.06.2025 18:06 Відповісти
Один з важливих уроків нашої війни: кількість - вирішує.
Небезпечні не стільки самі ішакєди, як їх кількість. Коли було мало - збивали ракетами нормально, не кожного разу долітали. Але потім ракет не стало, а ішакєдов стало на порядок більше.
З КАБами так само. Вони випускають тисячами на тиждень, все більше. Так, багато спуфлять, багато хибить, але з двадцяти одна влучить в ціль. І таких влучань - сотні.
показати весь коментар
20.06.2025 18:09 Відповісти
Ми знаємо, всупереч старому кацапскому анекдоту, насправді не мєєєєдлєнние Хоча так, краще б швидше, дешевше та більше. На жаль, у нас також гроші на деревах не ростуть, і зброї в якості іноземної допомоги ми теж не отримуємо, все маємо купувати за власні гроші. Робимо що можемо.
показати весь коментар
20.06.2025 18:20 Відповісти
Ой дарма нагадали про "швидкість", вже майже забув те ідіотське кліше.
Просто не згадуйте ніколи. Нехай йде в небуття, як і всякі цитати з русской классікі.
Культура вмирає, коли про неї забувають.
показати весь коментар
20.06.2025 18:23 Відповісти
Звісно - шкода прибалтів - але , в разі чого , вони приречені ...
Тому , для захисту , їм не рови потпібно рити , а шукати інший шлях ...
показати весь коментар
20.06.2025 15:58 Відповісти
Путь воссоєдінєнія с братскім народом?
Ну або вже зараз всіма країнам Балтії, повним складом - до Нової Зеландії?
показати весь коментар
20.06.2025 16:03 Відповісти
20.06.2025 16:12 Відповісти
Nu eta ne izklucheno , no i u mnogih ukraincev iesho v nutri sidit savkizm , nazhal ...
показати весь коментар
20.06.2025 16:28 Відповісти
У 1940 році, коли розпочалася попередня кацапска окупація Естонії, уряд також вважав, що опір безглуздий і що потрібно обрати «інший шлях». В результаті Естонія втратила кожну п'яту людину. Тепер, якби якась політична партія стверджувала, що «ми повинні добре ладити з росіянами» та «опір у разі війни буде безглуздим», це було б рівносильно політичному самогубству. У нас є Указ № 1 Командувача Сил оборони, який наказує чинити опір навіть без політичного наказу, та розділ 54 Конституції, який надає кожному громадянину право та обов'язок чинити опір насильницьким змінам конституційного ладу всіма доступними засобами. Естонія не шукає «іншого шляху», Естонія не здасться.
показати весь коментар
20.06.2025 17:01 Відповісти
Тут не про це ! Тут про те , що грати з кацапами в конвенційну війну - не розумно , бо каци тупо задавлять масою ... Чи буде застосована 5 стаття НАТО - от питання
А опір треба чинити всіма можливими методами , або якщо немає підходящих - шукати нові способи
показати весь коментар
20.06.2025 17:34 Відповісти
Прибалти не самі ,а з НАТО ...і легкого перетину кордону , для китайськомосковського шобла не буде ! ...
показати весь коментар
20.06.2025 16:02 Відповісти
Країни Балтії - називають ''прибалтами'' лише москалі.
показати весь коментар
20.06.2025 16:14 Відповісти
🇩🇪 Тарас йди гуляй ...Прибалти ,чи Балтійські держави чи кожна з них окрема , нема різниці по суті ...Море Балтійське , і я жила багато років в Клайпеді ,знаю шо ніхто не був проти...
показати весь коментар
20.06.2025 16:20 Відповісти
''немає різниці'' для москалів і москаломовних.
По обзивати когось для москальні в порядку норми - така їхня природа.
''Какая разніца'' - Зеленський.
показати весь коментар
20.06.2025 16:27 Відповісти
Не знаю, що Вам сказали в Клайпеді, але нам справді не подобається
показати весь коментар
20.06.2025 16:27 Відповісти
Tut mnoga takih , katorih nemnoga saskrebat verhni sloi , srazu ruskim duhom papriot !
показати весь коментар
20.06.2025 16:30 Відповісти
ну пехотинец.в шлеме..бронике с рюкзаком и автоматом чтоб такое перепрыгнул..должен быть.Суперменом разве что)))
показати весь коментар
20.06.2025 16:05 Відповісти
Передові русняві штурмовики броніки не використовують. БК - від двох до чотирьох ріжків. З мінімумом йдуть, щоб швидко заскочити і закріпитись. Далі вже йде підсилення.
показати весь коментар
20.06.2025 17:02 Відповісти
20.06.2025 16:06 Відповісти
Правильно делают. Но кацапы скорее всего будут форсировать Нарву и очень быстро это сделают подняв своих симпатиков и диверсантов предварительно. Авиация и артиллерия плюс дроны блокируют там всю логистику. Может Белорашку подключат. Я б не питал иллюзий что у беларусов еще осталась какая то идентичность кроме русскосоветской.
показати весь коментар
20.06.2025 16:18 Відповісти
Где строительство, там и воровство расходных материалов. В Афганистане к примеру за 20 лет пребывания войск натовской коалиции, много что было построено (по бумагам) однако после аудита, только в США не смогли объяснить куда пропало более триллиона долларов.
показати весь коментар
20.06.2025 16:33 Відповісти
Так завжди країна готуєтся до відсічи агресору, як шо там президентом не блазень-шинкарь та в парламенті не Слуги *****, а притомні граждане своїй країни.
показати весь коментар
20.06.2025 16:42 Відповісти
Что за идиотизм - зачем это всё фоткать? С локацией, с горизонтом... Чтобы уже сегодня рашисты прописали цели?
показати весь коментар
20.06.2025 17:01 Відповісти
без флоридця Сєні Яценюка в них нічого не вийде!
показати весь коментар
20.06.2025 19:11 Відповісти
Если их так же предадут, это их не спасёт
показати весь коментар
21.06.2025 14:31 Відповісти
як в них на тій землі взагалі що родить крім сосен. одна глина і пісок
показати весь коментар
21.06.2025 15:32 Відповісти
 
 