Новости Фото Эстония защищает границу с Россией
3 723 44

Противотанковые рвы и бункеры: в Эстонии начали строительство оборонительной линии на границе с Россией. ФОТО

Силы обороны совместно с Государственным центром оборонных инвестиций (RKIK) начали строительство Балтийской оборонительной линии в юго-восточной Эстонии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

Как отмечается, на отдельных участках границы копают противотанковые рвы. Кроме того, до конца года планируется построить 28 бункеров и десятки складских площадок.

Речь идет о первом тестовом участке Балтийской оборонительной линии. Противотанковый ров копают на территории между пограничным забором и пограничными столбами.

Как рассказал командир саперного подразделения дивизии Сил обороны подполковник Айнар Афанасьев, ров имеет ширину четыре метра и глубину три метра.

Также читайте: Эстония планирует создать военную базу в Нарве вблизи границы с РФ

Сообщается, что в этом году в оборонительные сооружения на границе будет инвестировано 4,4 млн евро.

Противотанковые рвы сооружаются в соответствии с анализом и потребностями Сил обороны. В мирное время они будут частью пограничной инфраструктуры и помогут в охране границы.

Рвы копают как на государственной, так и на частной и муниципальной землях. В случае последних государство планирует либо выкупить участки, либо взять их в аренду или обменять на другие земли.

Читайте: Эстония начнет строительство укреплений с бункерами на границе с РФ

В свою очередь министерство обороны Эстонии опубликовало фото с места строительства.

Эстония копает рвы на границе с РФ

Эстония копает рвы на границе с РФ

Автор: 

граница (5380) россия (97378) Эстония (1544)
Готуються до шашликів по-естонські, а не по-зеленські!
20.06.2025 15:56 Ответить
+12
Мешканців країн Балтії - називають ''прибалтами'' лишень москалі.
20.06.2025 16:12 Ответить
+10
Якісь не правильні ті естонці - рови риють, мінують кордон з москалями.
Ось Зеленський молодець - дороги будував, шашлики готував для зустрічі москальських окупантів.
20.06.2025 16:06 Ответить
І ми ще на своїх за якість фортифікацій сваримось.
Та попитайте, громадяни естонці, у наших бійців, як оборону будувати треба.
Цей рів, наприклад, курям на сміх.
Мотоцикл легко переїде, піхота - навіть не помітить. І засипати легко.
Рови мають бути 2х2, а краще 3х3 з вертикальними стінками. Щоб піхота не перестрибнула, а впавши туди - так там і залишилась.
Це працює, перевірено.
20.06.2025 15:55 Ответить
"рів має ширину чотири метри та глибину три метри"
3 на 4. Що не так?
20.06.2025 15:58 Ответить
https://t.me/nevzorovtv/27793 Ось тут відео цього рову.
Піхоті подолати - раз плюнути. На мотоциклі - теж легко.
А русня буде здебільшого мотоциклетними військами атакувати.
20.06.2025 16:02 Ответить
1. На відео рів у зріст людини. Або не той, або в процесі.
2. Нєвзоров? А чого не піонтковський?
20.06.2025 16:08 Ответить
1. Зріст людини - це близько двох метрів. Рів той, бо на дні видно смужку піску. Тонкий, значить, шар родючого грунту в тому місці. Не в процесі тому, що рили ковшем з нахилом. Коли риють прямокутний котлован, так не роблять. Тобто профіль рову - трикутний від початку. Проти важкої техніки - так, підійде. Але русня важку використовуватиме мало, вже зробила висновок, що багато мотом'яса працює принципово краще.
2. Невзоров мені як агрегатор. Іноді тягає цікаві новини. В даному випадку - відео естонське.
20.06.2025 16:13 Ответить
Nu v chom ta ti pravii , no to chto ti tut "haroshim "ruskim nevzorovim balueshsa .....🤦‍♂️ Etih ******* nada bilo cherez kardon nipuskati , a vi......
20.06.2025 16:25 Ответить
Він не хороший, він корисний.
20.06.2025 16:55 Ответить
Хоча... Краще б десь в Угорщині сидів. Дружня країна, готується до воссоєдінєнія.
20.06.2025 17:00 Ответить
В остаточному вигляді матимуть 4 метри в ширину і три метри в глибину. Дивитися каналкацапів і одразу вірити, що так і залишиться.... Це ж не те, що всі інші дурні і тільи українці знають що роблять
20.06.2025 16:20 Ответить
Сподіваюсь, що ваші зроблять правильно. Поки що цей рів, м'яко кажучи, дивний.
20.06.2025 16:34 Ответить
Дійсно дивний. Радянські інженерні війська тримали для їх закидання в'язанки труб і деревину. Вже можуть з'явитись нові матеріали.
20.06.2025 17:13 Ответить
Проти цього крім рову треба ще мати вдосталь дронів, щоб палити всю інженерну техніку ще на підході.
20.06.2025 17:16 Ответить
Наразі триває тендер на закупівлю ударних безпілотників на 400 мільйонів євро. Для початку
20.06.2025 17:43 Ответить
Ніколи не рахуйте зброю - грошима.
Завжди - кількістю одиниць.
Тому що за 1000 доларів в Європі зроблять один снаряд, на росії - п'ять, в КНДР - двадцять.
20.06.2025 18:01 Ответить
Поки не придбано, єдиним показником є ​​сума грошей, виділених на конкретні тендер.
20.06.2025 18:06 Ответить
Один з важливих уроків нашої війни: кількість - вирішує.
Небезпечні не стільки самі ішакєди, як їх кількість. Коли було мало - збивали ракетами нормально, не кожного разу долітали. Але потім ракет не стало, а ішакєдов стало на порядок більше.
З КАБами так само. Вони випускають тисячами на тиждень, все більше. Так, багато спуфлять, багато хибить, але з двадцяти одна влучить в ціль. І таких влучань - сотні.
20.06.2025 18:09 Ответить
Ми знаємо, всупереч старому кацапскому анекдоту, насправді не мєєєєдлєнние Хоча так, краще б швидше, дешевше та більше. На жаль, у нас також гроші на деревах не ростуть, і зброї в якості іноземної допомоги ми теж не отримуємо, все маємо купувати за власні гроші. Робимо що можемо.
20.06.2025 18:20 Ответить
Ой дарма нагадали про "швидкість", вже майже забув те ідіотське кліше.
Просто не згадуйте ніколи. Нехай йде в небуття, як і всякі цитати з русской классікі.
Культура вмирає, коли про неї забувають.
20.06.2025 18:23 Ответить
Звісно - шкода прибалтів - але , в разі чого , вони приречені ...
Тому , для захисту , їм не рови потпібно рити , а шукати інший шлях ...
20.06.2025 15:58 Ответить
Путь воссоєдінєнія с братскім народом?
Ну або вже зараз всіма країнам Балтії, повним складом - до Нової Зеландії?
20.06.2025 16:03 Ответить
Мешканців країн Балтії - називають ''прибалтами'' лишень москалі.
20.06.2025 16:12 Ответить
Nu eta ne izklucheno , no i u mnogih ukraincev iesho v nutri sidit savkizm , nazhal ...
20.06.2025 16:28 Ответить
У 1940 році, коли розпочалася попередня кацапска окупація Естонії, уряд також вважав, що опір безглуздий і що потрібно обрати «інший шлях». В результаті Естонія втратила кожну п'яту людину. Тепер, якби якась політична партія стверджувала, що «ми повинні добре ладити з росіянами» та «опір у разі війни буде безглуздим», це було б рівносильно політичному самогубству. У нас є Указ № 1 Командувача Сил оборони, який наказує чинити опір навіть без політичного наказу, та розділ 54 Конституції, який надає кожному громадянину право та обов'язок чинити опір насильницьким змінам конституційного ладу всіма доступними засобами. Естонія не шукає «іншого шляху», Естонія не здасться.
20.06.2025 17:01 Ответить
Тут не про це ! Тут про те , що грати з кацапами в конвенційну війну - не розумно , бо каци тупо задавлять масою ... Чи буде застосована 5 стаття НАТО - от питання
А опір треба чинити всіма можливими методами , або якщо немає підходящих - шукати нові способи
20.06.2025 17:34 Ответить
Прибалти не самі ,а з НАТО ...і легкого перетину кордону , для китайськомосковського шобла не буде ! ...
20.06.2025 16:02 Ответить
Країни Балтії - називають ''прибалтами'' лише москалі.
20.06.2025 16:14 Ответить
🇩🇪 Тарас йди гуляй ...Прибалти ,чи Балтійські держави чи кожна з них окрема , нема різниці по суті ...Море Балтійське , і я жила багато років в Клайпеді ,знаю шо ніхто не був проти...
20.06.2025 16:20 Ответить
''немає різниці'' для москалів і москаломовних.
По обзивати когось для москальні в порядку норми - така їхня природа.
''Какая разніца'' - Зеленський.
20.06.2025 16:27 Ответить
Не знаю, що Вам сказали в Клайпеді, але нам справді не подобається
20.06.2025 16:27 Ответить
Tut mnoga takih , katorih nemnoga saskrebat verhni sloi , srazu ruskim duhom papriot !
20.06.2025 16:30 Ответить
ну пехотинец.в шлеме..бронике с рюкзаком и автоматом чтоб такое перепрыгнул..должен быть.Суперменом разве что)))
20.06.2025 16:05 Ответить
Передові русняві штурмовики броніки не використовують. БК - від двох до чотирьох ріжків. З мінімумом йдуть, щоб швидко заскочити і закріпитись. Далі вже йде підсилення.
20.06.2025 17:02 Ответить
Якісь не правильні ті естонці - рови риють, мінують кордон з москалями.
Ось Зеленський молодець - дороги будував, шашлики готував для зустрічі москальських окупантів.
20.06.2025 16:06 Ответить
Правильно делают. Но кацапы скорее всего будут форсировать Нарву и очень быстро это сделают подняв своих симпатиков и диверсантов предварительно. Авиация и артиллерия плюс дроны блокируют там всю логистику. Может Белорашку подключат. Я б не питал иллюзий что у беларусов еще осталась какая то идентичность кроме русскосоветской.
20.06.2025 16:18 Ответить
Где строительство, там и воровство расходных материалов. В Афганистане к примеру за 20 лет пребывания войск натовской коалиции, много что было построено (по бумагам) однако после аудита, только в США не смогли объяснить куда пропало более триллиона долларов.
20.06.2025 16:33 Ответить
Так завжди країна готуєтся до відсічи агресору, як шо там президентом не блазень-шинкарь та в парламенті не Слуги *****, а притомні граждане своїй країни.
20.06.2025 16:42 Ответить
Что за идиотизм - зачем это всё фоткать? С локацией, с горизонтом... Чтобы уже сегодня рашисты прописали цели?
20.06.2025 17:01 Ответить
без флоридця Сєні Яценюка в них нічого не вийде!
20.06.2025 19:11 Ответить
Если их так же предадут, это их не спасёт
21.06.2025 14:31 Ответить
як в них на тій землі взагалі що родить крім сосен. одна глина і пісок
21.06.2025 15:32 Ответить
 
 