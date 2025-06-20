Противотанковые рвы и бункеры: в Эстонии начали строительство оборонительной линии на границе с Россией. ФОТО

Силы обороны совместно с Государственным центром оборонных инвестиций (RKIK) начали строительство Балтийской оборонительной линии в юго-восточной Эстонии.

Как отмечается, на отдельных участках границы копают противотанковые рвы. Кроме того, до конца года планируется построить 28 бункеров и десятки складских площадок.

Речь идет о первом тестовом участке Балтийской оборонительной линии. Противотанковый ров копают на территории между пограничным забором и пограничными столбами.

Как рассказал командир саперного подразделения дивизии Сил обороны подполковник Айнар Афанасьев, ров имеет ширину четыре метра и глубину три метра.

Сообщается, что в этом году в оборонительные сооружения на границе будет инвестировано 4,4 млн евро.

Противотанковые рвы сооружаются в соответствии с анализом и потребностями Сил обороны. В мирное время они будут частью пограничной инфраструктуры и помогут в охране границы.

Рвы копают как на государственной, так и на частной и муниципальной землях. В случае последних государство планирует либо выкупить участки, либо взять их в аренду или обменять на другие земли.

В свою очередь министерство обороны Эстонии опубликовало фото с места строительства.