Противотанковые рвы и бункеры: в Эстонии начали строительство оборонительной линии на границе с Россией. ФОТО
Силы обороны совместно с Государственным центром оборонных инвестиций (RKIK) начали строительство Балтийской оборонительной линии в юго-восточной Эстонии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.
Как отмечается, на отдельных участках границы копают противотанковые рвы. Кроме того, до конца года планируется построить 28 бункеров и десятки складских площадок.
Речь идет о первом тестовом участке Балтийской оборонительной линии. Противотанковый ров копают на территории между пограничным забором и пограничными столбами.
Как рассказал командир саперного подразделения дивизии Сил обороны подполковник Айнар Афанасьев, ров имеет ширину четыре метра и глубину три метра.
Сообщается, что в этом году в оборонительные сооружения на границе будет инвестировано 4,4 млн евро.
Противотанковые рвы сооружаются в соответствии с анализом и потребностями Сил обороны. В мирное время они будут частью пограничной инфраструктуры и помогут в охране границы.
Рвы копают как на государственной, так и на частной и муниципальной землях. В случае последних государство планирует либо выкупить участки, либо взять их в аренду или обменять на другие земли.
В свою очередь министерство обороны Эстонии опубликовало фото с места строительства.
Та попитайте, громадяни естонці, у наших бійців, як оборону будувати треба.
Цей рів, наприклад, курям на сміх.
Мотоцикл легко переїде, піхота - навіть не помітить. І засипати легко.
Рови мають бути 2х2, а краще 3х3 з вертикальними стінками. Щоб піхота не перестрибнула, а впавши туди - так там і залишилась.
Це працює, перевірено.
3 на 4. Що не так?
Піхоті подолати - раз плюнути. На мотоциклі - теж легко.
А русня буде здебільшого мотоциклетними військами атакувати.
2. Нєвзоров? А чого не піонтковський?
2. Невзоров мені як агрегатор. Іноді тягає цікаві новини. В даному випадку - відео естонське.
Завжди - кількістю одиниць.
Тому що за 1000 доларів в Європі зроблять один снаряд, на росії - п'ять, в КНДР - двадцять.
Небезпечні не стільки самі ішакєди, як їх кількість. Коли було мало - збивали ракетами нормально, не кожного разу долітали. Але потім ракет не стало, а ішакєдов стало на порядок більше.
З КАБами так само. Вони випускають тисячами на тиждень, все більше. Так, багато спуфлять, багато хибить, але з двадцяти одна влучить в ціль. І таких влучань - сотні.
Просто не згадуйте ніколи. Нехай йде в небуття, як і всякі цитати з русской классікі.
Культура вмирає, коли про неї забувають.
Тому , для захисту , їм не рови потпібно рити , а шукати інший шлях ...
Ну або вже зараз всіма країнам Балтії, повним складом - до Нової Зеландії?
А опір треба чинити всіма можливими методами , або якщо немає підходящих - шукати нові способи
По обзивати когось для москальні в порядку норми - така їхня природа.
''Какая разніца'' - Зеленський.
Ось Зеленський молодець - дороги будував, шашлики готував для зустрічі москальських окупантів.