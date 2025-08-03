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Новости Помощь Украине от Эстонии
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Эстония передала Украине партию полицейских автомобилей

Эстония передала Украине автомобили

Эстония передала Украине 22 полицейских автомобиля, которые будут использоваться украинской полицией и пограничниками.

Об этом пишет ERR, информирует Цензор.НЕТ.

В партию входят 13 Volkswagen Amarok, восемь Škoda Scala и один Nissan Patrol. Часть автомобилей была приобретена на пожертвования.

Автомобили будут переданы пограничной службе Украины и полиции Херсона, Житомира, Сум и Чернигова.

Отмечается, что совместно с таллиннским Rotary Club эстонская полиция собрала пожертвований на 75 000 евро. На эти деньги было куплено восемь Škoda Scala - автомобили, которые ранее использовались в Департаменте полиции и пограничной охраны (PPA), которые были возвращены продавцу после окончания срока лизинга и теперь выкуплены для Украины.

Остальные автомобили были в собственности PPA, но больше не использовались эстонской полицией.

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Генеральный директор PPA Эгерт Беличев отметил, что "сила страны начинается с внутренней безопасности, и украинская полиция и пограничники находятся на передовой, помогая своему народу".

"Однако для этого им не хватает транспортных средств, поскольку они старые, а многие машины были уничтожены во время российских атак",- заявил он.

Издание добавляет, что с 2024 года Эстония уже в третий раз передает полицейские автомобили Украине. Всего в Украину было отправлено 57 машин оперативных служб.

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Автор: 

помощь (8037) Эстония (1480)


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Топ комментарии
+4
Може вони й для передка призначалися, а Охвіс *********** завернув автівки поліцаям, ну Тимошенко собі якогось Амарока, напевно, приглянув.
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03.08.2025 16:41 Ответить
+3
тобто ЗСУ автомобілі не потрібні ..а мусорам потрібні
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03.08.2025 16:36 Ответить
+3
Nissan Patrol конче потрібні мусорам щоб їздити за кавою

а ЗСУ криком кричить в інтернеті допомогти з авто у волонтерів і громадян .. отакий зельоний сюр
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03.08.2025 16:38 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
тобто ЗСУ автомобілі не потрібні ..а мусорам потрібні
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03.08.2025 16:36 Ответить
Nissan Patrol конче потрібні мусорам щоб їздити за кавою

а ЗСУ криком кричить в інтернеті допомогти з авто у волонтерів і громадян .. отакий зельоний сюр
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03.08.2025 16:38 Ответить
До чого тут зелені ? В статті написано, що це-автомобілі поліції Естонії. Тож це їх справа і бажання, а не зелених, кому їх передавати. А поліція, до речі, використовує автомобілі не тільки у засадах з трукамами в Києві. А ще-у прифронтових населених пунктах, при евакуаціях та допомозі місцевим жителям.
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03.08.2025 16:56 Ответить
А на передок - нє?
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03.08.2025 16:38 Ответить
Може вони й для передка призначалися, а Охвіс *********** завернув автівки поліцаям, ну Тимошенко собі якогось Амарока, напевно, приглянув.
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03.08.2025 16:41 Ответить
На передок їх потрібно кожного дня по 1000 штук. Так як ці авто одноразові.
Вчіться у орків - мотоцикли клепають аж гай шумить.
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03.08.2025 16:48 Ответить
Мотоцикли баггі квадроцикли гольфкари їм Китай підганяє
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03.08.2025 16:54 Ответить
Кортеж пiiзiдента супроводжувати на дачу.
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03.08.2025 16:44 Ответить
Ну тепер точно будуть виконувати "план поставок"
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03.08.2025 16:46 Ответить
поб'ють за місяць
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03.08.2025 16:49 Ответить
естонці, готуються до війни!
їм потрібні бредлі. мєнтовські *********, не потрібні.
зе!гундос готується розганяти студентів з матюкливими картонками.
то, що не так?
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03.08.2025 16:50 Ответить
Тиловий мусор на такому авто 100 % буде міцнійше тримати свій "фронт" десь у Яремче або Козині з Солотвіно та Києві тощо.
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03.08.2025 16:53 Ответить
Ловитимуть парашутистів - диверсантів, дрг, що просочуються через блокпости...На блокпостах вже наловили хто зна скільки.
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03.08.2025 16:57 Ответить
А на автозаки грошей дали?
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03.08.2025 16:57 Ответить
 
 