Эстония передала Украине партию полицейских автомобилей

Эстония передала Украине 22 полицейских автомобиля, которые будут использоваться украинской полицией и пограничниками.

Об этом пишет ERR, информирует Цензор.НЕТ.

В партию входят 13 Volkswagen Amarok, восемь Škoda Scala и один Nissan Patrol. Часть автомобилей была приобретена на пожертвования.

Автомобили будут переданы пограничной службе Украины и полиции Херсона, Житомира, Сум и Чернигова.

Отмечается, что совместно с таллиннским Rotary Club эстонская полиция собрала пожертвований на 75 000 евро. На эти деньги было куплено восемь Škoda Scala - автомобили, которые ранее использовались в Департаменте полиции и пограничной охраны (PPA), которые были возвращены продавцу после окончания срока лизинга и теперь выкуплены для Украины.

Остальные автомобили были в собственности PPA, но больше не использовались эстонской полицией.

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Генеральный директор PPA Эгерт Беличев отметил, что "сила страны начинается с внутренней безопасности, и украинская полиция и пограничники находятся на передовой, помогая своему народу".

"Однако для этого им не хватает транспортных средств, поскольку они старые, а многие машины были уничтожены во время российских атак",- заявил он.

Издание добавляет, что с 2024 года Эстония уже в третий раз передает полицейские автомобили Украине. Всего в Украину было отправлено 57 машин оперативных служб.

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