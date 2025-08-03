Эстония передала Украине партию полицейских автомобилей
Эстония передала Украине 22 полицейских автомобиля, которые будут использоваться украинской полицией и пограничниками.
Об этом пишет ERR, информирует Цензор.НЕТ.
В партию входят 13 Volkswagen Amarok, восемь Škoda Scala и один Nissan Patrol. Часть автомобилей была приобретена на пожертвования.
Автомобили будут переданы пограничной службе Украины и полиции Херсона, Житомира, Сум и Чернигова.
Отмечается, что совместно с таллиннским Rotary Club эстонская полиция собрала пожертвований на 75 000 евро. На эти деньги было куплено восемь Škoda Scala - автомобили, которые ранее использовались в Департаменте полиции и пограничной охраны (PPA), которые были возвращены продавцу после окончания срока лизинга и теперь выкуплены для Украины.
Остальные автомобили были в собственности PPA, но больше не использовались эстонской полицией.
Генеральный директор PPA Эгерт Беличев отметил, что "сила страны начинается с внутренней безопасности, и украинская полиция и пограничники находятся на передовой, помогая своему народу".
"Однако для этого им не хватает транспортных средств, поскольку они старые, а многие машины были уничтожены во время российских атак",- заявил он.
Издание добавляет, что с 2024 года Эстония уже в третий раз передает полицейские автомобили Украине. Всего в Украину было отправлено 57 машин оперативных служб.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а ЗСУ криком кричить в інтернеті допомогти з авто у волонтерів і громадян .. отакий зельоний сюр
Вчіться у орків - мотоцикли клепають аж гай шумить.
їм потрібні бредлі. мєнтовські *********, не потрібні.
зе!гундос готується розганяти студентів з матюкливими картонками.
то, що не так?