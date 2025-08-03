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Новини Допомога Україні від Естонії
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Естонія передала Україні партію поліцейських автомобілів

Естонія передала Україні авто

Естонія передала Україні 22 поліцейські автомобілі, які будуть використовуватися українською поліцією і прикордонниками.

Про це пише ERR, інформує Цензор.НЕТ.

У партію входять 13 Volkswagen Amarok, вісім Škoda Scala і один Nissan Patrol. Частина автомобілів була придбана на пожертви.

Автомобілі будуть передані прикордонній службі України та поліції Херсона, Житомира, Сум і Чернігова.

Зазначається, що спільно із талліннським Rotary Club естонська поліція зібрала пожертв на 75 000 євро. На ці гроші було куплено вісім Škoda Scala – автомобілі, які раніше використовувалися в Департаменті поліції та прикордонної охорони (PPA), які були повернуті продавцю після закінчення терміну лізингу і тепер викуплені для України.

Решта автомобілів були у власності PPA, але більше не використовувалися естонською поліцією.

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Генеральний директор PPA Егерт Белічев зазначив, що "сила країни починається з внутрішньої безпеки, і українська поліція та прикордонники перебувають на передовій, допомагаючи своєму народу".

"Однак для цього їм не вистачає транспортних засобів, оскільки вони старі, а багато машин було знищено під час російських атак",- заявив він.

Видання додає, що з 2024 року Естонія вже втретє передає поліцейські автомобілі Україні. Всього в Україну було відправлено 57 машин оперативних служб.

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Автор: 

допомога (8634) Естонія (1674)


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Топ коментарі
+15
тобто ЗСУ автомобілі не потрібні ..а мусорам потрібні
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03.08.2025 16:36 Відповісти
+13
Nissan Patrol конче потрібні мусорам щоб їздити за кавою

а ЗСУ криком кричить в інтернеті допомогти з авто у волонтерів і громадян .. отакий зельоний сюр
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03.08.2025 16:38 Відповісти
+9
Може вони й для передка призначалися, а Охвіс *********** завернув автівки поліцаям, ну Тимошенко собі якогось Амарока, напевно, приглянув.
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03.08.2025 16:41 Відповісти
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тобто ЗСУ автомобілі не потрібні ..а мусорам потрібні
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03.08.2025 16:36 Відповісти
Nissan Patrol конче потрібні мусорам щоб їздити за кавою

а ЗСУ криком кричить в інтернеті допомогти з авто у волонтерів і громадян .. отакий зельоний сюр
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03.08.2025 16:38 Відповісти
До чого тут зелені ? В статті написано, що це-автомобілі поліції Естонії. Тож це їх справа і бажання, а не зелених, кому їх передавати. А поліція, до речі, використовує автомобілі не тільки у засадах з трукамами в Києві. А ще-у прифронтових населених пунктах, при евакуаціях та допомозі місцевим жителям.
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03.08.2025 16:56 Відповісти
злийся в кАналізацію, гнида зельона
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03.08.2025 17:01 Відповісти
Мізків не вистачає щось по темі відповісти ?
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03.08.2025 17:05 Відповісти
я б краще тобі по е-балу відповів. це саме по темі, гнида.
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03.08.2025 17:08 Відповісти
Ти тільки собі по е-балу можеш відповісти. Розбіжися добряче та-макітрою у дерево. Може мізки на місце стануть. А по темі ти відповісти нездатне, бо тебе у твій висер макнули, що це не зелені придбали ці автомобілі, а поліція Естонії. От і бісишся що відповісти нічим.
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03.08.2025 17:47 Відповісти
А на передок - нє?
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03.08.2025 16:38 Відповісти
Може вони й для передка призначалися, а Охвіс *********** завернув автівки поліцаям, ну Тимошенко собі якогось Амарока, напевно, приглянув.
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03.08.2025 16:41 Відповісти
На передок їх потрібно кожного дня по 1000 штук. Так як ці авто одноразові.
Вчіться у орків - мотоцикли клепають аж гай шумить.
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03.08.2025 16:48 Відповісти
Мотоцикли баггі квадроцикли гольфкари їм Китай підганяє
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03.08.2025 16:54 Відповісти
Кортеж пiiзiдента супроводжувати на дачу.
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03.08.2025 16:44 Відповісти
Ну тепер точно будуть виконувати "план поставок"
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03.08.2025 16:46 Відповісти
поб'ють за місяць
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03.08.2025 16:49 Відповісти
естонці, готуються до війни!
їм потрібні бредлі. мєнтовські *********, не потрібні.
зе!гундос готується розганяти студентів з матюкливими картонками.
то, що не так?
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03.08.2025 16:50 Відповісти
Тиловий мусор на такому авто 100 % буде міцнійше тримати свій "фронт" десь у Яремче або Козині з Солотвіно та Києві тощо.
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03.08.2025 16:53 Відповісти
Ловитимуть парашутистів - диверсантів, дрг, що просочуються через блокпости...На блокпостах вже наловили хто зна скільки.
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03.08.2025 16:57 Відповісти
А на автозаки грошей дали?
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03.08.2025 16:57 Відповісти
У селі Бузьке Миколаївської області невідомі напали на працівників ТЦК та поліції

Станом на 14:00 відомо, що цивільні особи у масках озброєні бітами та металевими трубами напали на працівників ТЦК та поліції. В результаті нападу було пошкоджено службову автівку та нанесено тілесних ушкоджень військовослужбовцю.
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03.08.2025 17:02 Відповісти
це в мене бід боком
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03.08.2025 17:04 Відповісти
То що там насправді стряслося . Бо цим пресам вірити то пес більше правди нагавкає
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03.08.2025 17:09 Відповісти
я після обіду 2 години сплю , проспав
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03.08.2025 17:10 Відповісти
Післяобідний сон це добре - але стільки новин проспав
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03.08.2025 17:14 Відповісти
ось яка мусорілам допомога в пакуванні хлопців, мусоріли 95% не хочу виконувати присягу в захисті громадян. Та й тримати тисівський фронт від форсування громадянами укріплення тамошні, треба ж чимось...
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03.08.2025 17:36 Відповісти
Правильно, кожному поліцейському по автомобілю
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03.08.2025 17:38 Відповісти
"...естонська поліція зібрала пожертв на 75 000 євро" - а у нас на всю таку сумму придбали б один тазик з найновішою аудіосистемою і підігрівом сідниць, щоб возити дупу якогось одного поліцайського начальника.
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03.08.2025 18:09 Відповісти
 
 