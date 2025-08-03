Естонія передала Україні партію поліцейських автомобілів
Естонія передала Україні 22 поліцейські автомобілі, які будуть використовуватися українською поліцією і прикордонниками.
Про це пише ERR, інформує Цензор.НЕТ.
У партію входять 13 Volkswagen Amarok, вісім Škoda Scala і один Nissan Patrol. Частина автомобілів була придбана на пожертви.
Автомобілі будуть передані прикордонній службі України та поліції Херсона, Житомира, Сум і Чернігова.
Зазначається, що спільно із талліннським Rotary Club естонська поліція зібрала пожертв на 75 000 євро. На ці гроші було куплено вісім Škoda Scala – автомобілі, які раніше використовувалися в Департаменті поліції та прикордонної охорони (PPA), які були повернуті продавцю після закінчення терміну лізингу і тепер викуплені для України.
Решта автомобілів були у власності PPA, але більше не використовувалися естонською поліцією.
Генеральний директор PPA Егерт Белічев зазначив, що "сила країни починається з внутрішньої безпеки, і українська поліція та прикордонники перебувають на передовій, допомагаючи своєму народу".
"Однак для цього їм не вистачає транспортних засобів, оскільки вони старі, а багато машин було знищено під час російських атак",- заявив він.
Видання додає, що з 2024 року Естонія вже втретє передає поліцейські автомобілі Україні. Всього в Україну було відправлено 57 машин оперативних служб.
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а ЗСУ криком кричить в інтернеті допомогти з авто у волонтерів і громадян .. отакий зельоний сюр
Вчіться у орків - мотоцикли клепають аж гай шумить.
їм потрібні бредлі. мєнтовські *********, не потрібні.
зе!гундос готується розганяти студентів з матюкливими картонками.
то, що не так?
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