Естонія передала Україні партію поліцейських автомобілів

Естонія передала Україні 22 поліцейські автомобілі, які будуть використовуватися українською поліцією і прикордонниками.

Про це пише ERR, інформує Цензор.НЕТ.

У партію входять 13 Volkswagen Amarok, вісім Škoda Scala і один Nissan Patrol. Частина автомобілів була придбана на пожертви.

Автомобілі будуть передані прикордонній службі України та поліції Херсона, Житомира, Сум і Чернігова.

Зазначається, що спільно із талліннським Rotary Club естонська поліція зібрала пожертв на 75 000 євро. На ці гроші було куплено вісім Škoda Scala – автомобілі, які раніше використовувалися в Департаменті поліції та прикордонної охорони (PPA), які були повернуті продавцю після закінчення терміну лізингу і тепер викуплені для України.

Решта автомобілів були у власності PPA, але більше не використовувалися естонською поліцією.

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Генеральний директор PPA Егерт Белічев зазначив, що "сила країни починається з внутрішньої безпеки, і українська поліція та прикордонники перебувають на передовій, допомагаючи своєму народу".

"Однак для цього їм не вистачає транспортних засобів, оскільки вони старі, а багато машин було знищено під час російських атак",- заявив він.

Видання додає, що з 2024 року Естонія вже втретє передає поліцейські автомобілі Україні. Всього в Україну було відправлено 57 машин оперативних служб.

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