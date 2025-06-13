Естонія поставила Україні додаткові артилерійські боєприпаси. ФОТО
Міністерство оборони Естонії повідомило про нові постачання артилерійських боєприпасів в Україну.
Про це відомство повідомило на платформі Х, інформує Цензор.НЕТ.
"Естонія доставила додаткові артилерійські боєприпаси в Україну. Безпека України — це європейська та трансатлантична безпека. Ми повинні продовжувати підтримувати Україну, щоб вона могла захистити себе та досягти справедливого, тривалого миру", - зазначили там.
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https://www.ponomaroleg.com/dve-ochen-horoshie-novosti-dlya-ukrainy-ot-germanii-i-britanii/ Олег Пономарь:
Британия выделяет Украине £1,7 млрд фунтов стерлингов на ЗРК малой дальности Rapid Ranger с ракетами LMM к нему.
Как пишет Константин Машовец, это ЗРК специально предназначено, чтобы контрить «Шахеды». Лёгкие, мобильные, монтируются к любой транспортной платформе, эффективные в сумерках и при плохой погоде, не используют радиолокационное излучение, эффективные на расстояниях 7-8 км и высоте 5000-7000 м, и, главное, относительно дешёвые. Причём они могут работать не только против «Шахедов», но и против разведывательных БПЛА типа «Орлан», которые часто висят на прифронтовых территориях Украины для наведения ударов.
Машовец прикинул, что на сумму £1,7 млрд фунтов стерлингов должно получиться ≈4,5 тысяч ракет LMM для этих ЗРК (точное количество ПУ не называется).
Скачок производства ракет LMM начался ещё летом 2024, выход на пик производства планируется на рубеже 2026-27 годов. Также Британия согласилась помочь Украине с локализацией производства ракет LMM у себя на территории.