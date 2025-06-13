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Новини Фото Допомога Україні від Естонії
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Естонія поставила Україні додаткові артилерійські боєприпаси. ФОТО

Міністерство оборони Естонії повідомило про нові постачання артилерійських боєприпасів в Україну.

Про це відомство повідомило на платформі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Естонія доставила додаткові артилерійські боєприпаси в Україну. Безпека України — це європейська та трансатлантична безпека. Ми повинні продовжувати підтримувати Україну, щоб вона могла захистити себе та досягти справедливого, тривалого миру", - зазначили там.

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Україна отримала додаткові боєприпаси від Естонії

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боєприпаси (2298) допомога (8457) Естонія (1646)


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Дякуємо, Естонії, за дієву підтримку Українців, під час московської війни проти Мирної України!!
Слава Україні! Гуртом, переможемо окупанта прутіна!
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13.06.2025 17:16 Відповісти
Тим часом, стало конкретніше відомо, на що і як зайдуть для України оті £1,7лярда допомоги від Британії, про що говорив Шмигаль. Ось:
https://www.ponomaroleg.com/dve-ochen-horoshie-novosti-dlya-ukrainy-ot-germanii-i-britanii/ Олег Пономарь:
Британия выделяет Украине £1,7 млрд фунтов стерлингов на ЗРК малой дальности Rapid Ranger с ракетами LMM к нему.
Как пишет Константин Машовец, это ЗРК специально предназначено, чтобы контрить «Шахеды». Лёгкие, мобильные, монтируются к любой транспортной платформе, эффективные в сумерках и при плохой погоде, не используют радиолокационное излучение, эффективные на расстояниях 7-8 км и высоте 5000-7000 м, и, главное, относительно дешёвые. Причём они могут работать не только против «Шахедов», но и против разведывательных БПЛА типа «Орлан», которые часто висят на прифронтовых территориях Украины для наведения ударов.
Машовец прикинул, что на сумму £1,7 млрд фунтов стерлингов должно получиться ≈4,5 тысяч ракет LMM для этих ЗРК (точное количество ПУ не называется).
Скачок производства ракет LMM начался ещё летом 2024, выход на пик производства планируется на рубеже 2026-27 годов. Также Британия согласилась помочь Украине с локализацией производства ракет LMM у себя на территории.
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13.06.2025 17:44 Відповісти
Дякуємо друзям!
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13.06.2025 17:49 Відповісти
Ну хоча б ці ********** будуть нормальними, а не такими, які постачає ЗСУ компашка "аби не українець!".


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13.06.2025 19:07 Відповісти
 
 