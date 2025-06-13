Естонія поставила Україні додаткові артилерійські боєприпаси. ФОТО

Міністерство оборони Естонії повідомило про нові постачання артилерійських боєприпасів в Україну.

Про це відомство повідомило на платформі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Естонія доставила додаткові артилерійські боєприпаси в Україну. Безпека України — це європейська та трансатлантична безпека. Ми повинні продовжувати підтримувати Україну, щоб вона могла захистити себе та досягти справедливого, тривалого миру", - зазначили там.

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