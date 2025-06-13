Эстония поставила Украине дополнительные артиллерийские боеприпасы. ФОТО

Министерство обороны Эстонии сообщило о новых поставках артиллерийских боеприпасов в Украину.

Об этом ведомство сообщило на платформе Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Эстония доставила дополнительные артиллерийские боеприпасы в Украину. Безопасность Украины - это европейская и трансатлантическая безопасность. Мы должны продолжать поддерживать Украину, чтобы она могла защитить себя и достичь справедливого, прочного мира", - отметили там.

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