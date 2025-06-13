РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11242 посетителя онлайн
Новости Фото Помощь Украине от Эстонии
695 3

Эстония поставила Украине дополнительные артиллерийские боеприпасы. ФОТО

Министерство обороны Эстонии сообщило о новых поставках артиллерийских боеприпасов в Украину.

Об этом ведомство сообщило на платформе Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Эстония доставила дополнительные артиллерийские боеприпасы в Украину. Безопасность Украины - это европейская и трансатлантическая безопасность. Мы должны продолжать поддерживать Украину, чтобы она могла защитить себя и достичь справедливого, прочного мира", - отметили там.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Премьер Эстонии о миллионных потерях РФ: Жизнь человека не имеет ценности для Путина

Украина получила дополнительные боеприпасы от Эстонии

Автор: 

боеприпасы (2363) помощь (7884) Эстония (1454)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дякуємо, Естонії, за дієву підтримку Українців, під час московської війни проти Мирної України!!
Слава Україні! Гуртом, переможемо окупанта прутіна!
показать весь комментарий
13.06.2025 17:16 Ответить
Тим часом, стало конкретніше відомо, на що і як зайдуть для України оті £1,7лярда допомоги від Британії, про що говорив Шмигаль. Ось:
https://www.ponomaroleg.com/dve-ochen-horoshie-novosti-dlya-ukrainy-ot-germanii-i-britanii/ Олег Пономарь:
Британия выделяет Украине £1,7 млрд фунтов стерлингов на ЗРК малой дальности Rapid Ranger с ракетами LMM к нему.
Как пишет Константин Машовец, это ЗРК специально предназначено, чтобы контрить «Шахеды». Лёгкие, мобильные, монтируются к любой транспортной платформе, эффективные в сумерках и при плохой погоде, не используют радиолокационное излучение, эффективные на расстояниях 7-8 км и высоте 5000-7000 м, и, главное, относительно дешёвые. Причём они могут работать не только против «Шахедов», но и против разведывательных БПЛА типа «Орлан», которые часто висят на прифронтовых территориях Украины для наведения ударов.
Машовец прикинул, что на сумму £1,7 млрд фунтов стерлингов должно получиться ≈4,5 тысяч ракет LMM для этих ЗРК (точное количество ПУ не называется).
Скачок производства ракет LMM начался ещё летом 2024, выход на пик производства планируется на рубеже 2026-27 годов. Также Британия согласилась помочь Украине с локализацией производства ракет LMM у себя на территории.
показать весь комментарий
13.06.2025 17:44 Ответить
Дякуємо друзям!
показать весь комментарий
13.06.2025 17:49 Ответить
 
 